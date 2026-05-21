"Réveiller" le patrimoine : quand l’histoire se raconte grâce aux technologies

Sur la terre de Quang Tri, autrefois marquée par les années de guerre les plus violentes, l’histoire est aujourd’hui préservée d’une manière nouvelle. Les "sites historiques révolutionnaires", les souvenirs des champs de bataille, les récits des témoins de l’Histoire ou encore les valeurs culturelles traditionnelles ne se limitent plus aux stèles, aux objets exposés ou aux anciennes archives. Ils investissent progressivement l’espace numérique à travers des codes QR, des modélisations 3D, des vidéos documentaires et diverses plateformes en ligne.

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Photo : VNA/CVN

Dans le contexte de la transformation numérique, la jeunesse de Quang Tri s’affirme comme une force pionnière, capable de relier le passé au présent grâce aux outils technologiques de son époque. De la numérisation des sites historiques à la création de cartes interactives, en passant par la collecte des témoignages et la promotion de l’image de la province sur les réseaux sociaux, les jeunes contribuent non seulement à préserver le patrimoine, mais aussi à ouvrir de nouvelles perspectives pour un tourisme intelligent et durable.

Par une journée du début de l’été, dans le cadre verdoyant de la place Hô Chi Minh, située dans le quartier de Đông Hoi, de nombreux habitants et visiteurs se rendent au temple dédié au Président Hô Chi Minh et aux héros morts pour la Patrie afin de rendre hommage aux combattants tombés pour l’indépendance nationale. À proximité du monument, des panneaux munis de codes QR attirent particulièrement l’attention des jeunes visiteurs.

En quelques manipulations sur leur téléphone portable, ils accèdent instantanément à des images, des vidéos d’archives, des informations historiques ainsi qu’à des commentaires audio interactifs. Les souvenirs d’une époque de guerre, autrefois transmis uniquement à travers des récits ou des objets exposés, deviennent ainsi plus accessibles, plus vivants et plus parlants pour le public.

Derrière ces petits codes QR se cache non seulement l’application des technologies numériques à la préservation du patrimoine, mais aussi l’engagement de la jeunesse de Quang Tri dans sa volonté de faire entrer l’histoire dans l’univers numérique.

Selon Nguyên Thi Kiêu Trang, secrétaire de l’Union de la jeunesse du quartier de Dông Hoi, le projet de numérisation de la place Hồ Chí Minh, du temple dédié au Président Hô Chi Minh et aux héros morts pour la Patrie, ainsi que de l’ancienne prison de Dông Hoi, constitue une initiative de jeunesse particulièrement significative. Il illustre le rôle moteur des jeunes dans l’application des technologies numériques.

Pour constituer cette base de données, les jeunes volontaires ont été répartis en plusieurs groupes chargés de collecter des documents, de prendre des photos, de réaliser des vidéos, de concevoir des simulations, de rédiger les contenus explicatifs et de créer les codes QR. Grâce à ce travail, les données relatives aux sites historiques sont désormais numérisées de manière méthodique, intuitive et plus facilement accessibles au public.

Photo : VNA/CVN

Ce modèle ne se limite pas à Dông Hoi. Dans plusieurs autres localités de la province, des initiatives similaires voient également le jour. Dans le quartier de Dông Hà, les jeunes ont pris l’initiative de produire des vidéos, de développer des applications et d’installer des codes QR sur les sites historiques afin de valoriser le patrimoine sur les plateformes numériques.

Dư Quang Tài, secrétaire de l’Union de la jeunesse du quartier de Dông Hà, explique qu’avec le temps, de nombreux vestiges se détériorent progressivement. La numérisation des images, des données ou encore des modèles 3D joue donc un rôle essentiel dans la conservation de leur état d’origine à des fins de recherche et de restauration futures. Selon lui, les technologies numériques ne servent pas uniquement à préserver le patrimoine ; elles ouvrent également de nouvelles perspectives pour le développement d’un tourisme intelligent.

Photo : VNA/CVN

En réalité, après leur numérisation, de nombreuses images de sites historiques se sont largement diffusées sur les réseaux sociaux, suscitant l’intérêt des jeunes de manière plus spontanée que les formes traditionnelles de communication.

Dans la commune de Hoàn Lao, le projet de jeunesse consacré à la "Numérisation du site historique révolutionnaire national de la gare de Bô Trach" produit lui aussi des effets positifs au sein de la communauté. Les jeunes participent directement à la création des codes QR et à l’intégration des données dans Google Maps et d’autres plateformes numériques afin de faciliter l’accès aux informations pour les habitants et les visiteurs.

Dans le contexte technologique actuel, les codes QR installés à proximité des monuments historiques ne constituent pas de simples outils numériques. Ils représentent aussi une manière pour les jeunes générations d’ouvrir une nouvelle voie permettant à l’histoire de se rapprocher davantage du présent.

Au-delà de la numérisation des monuments et des archives historiques, de nombreux jeunes de Quang Tri participent également à une véritable "course contre le temps" afin de sauvegarder les souvenirs des témoins de l’Histoire avant qu’il ne soit trop tard.

Dans la commune de Quang Ninh, des équipes de jeunes volontaires se rendent depuis plusieurs mois au domicile d’anciens combattants afin d’enregistrer leurs récits de guerre, sous forme audio et vidéo. À ce jour, plus de 200 témoignages ont déjà été collectés pour constituer une base de données numérique consacrée à l’histoire locale.

Nguyên Thi Minh Ngoc, vice-secrétaire de l’Union de la jeunesse de la commune, souligne que les témoins historiques vieillissent progressivement et que de précieux souvenirs risquent de disparaître s’ils ne sont pas recueillis à temps.

Photos : VNA/CVN

Selon elle, l’essentiel, dans le processus de numérisation du patrimoine, consiste à faire en sorte que l’histoire puisse toucher les jeunes de manière naturelle et accessible. Lorsque l’histoire est racontée à travers des vidéos, des fichiers audio ou des images interactives, elle devient plus facile à comprendre et à mémoriser, suscitant ainsi davantage de fierté envers les valeurs historiques locales.

Les jeunes ne se contentent pas de préserver les récits oraux. Ils numérisent également des photographies d’archives, des documents historiques et des données relatives aux organisations locales du Parti, tout en installant des codes QR sur plusieurs sites historiques emblématiques.

Pour de nombreux anciens combattants, le fait de voir les jeunes générations venir recueillir les souvenirs de guerre revêt une signification particulière. Hoàng Thuong, ancien combattant dans la commune de Quang Ninh, confie avec émotion que sa plus grande inquiétude était de voir les souvenirs de la guerre s’effacer progressivement avec le temps. En voyant les jeunes mener ces projets de numérisation du patrimoine, il ressent profondément leur respect pour l’histoire locale.

Selon Dinh Trung Hiêu, secrétaire adjoint permanent de l’Union provinciale de la jeunesse de Quang Tri, le plus remarquable est que les jeunes ont réussi à transformer l’histoire, autrefois perçue comme une "mémoire figée", en une véritable "expérience vivante". Grâce aux cartes numériques, aux vidéos, aux infographies et aux plateformes en ligne, l’histoire devient plus accessible au grand public, notamment aux jeunes générations.

Dans le contexte de la transformation numérique qui touche fortement le domaine culturel, le patrimoine n’est plus considéré uniquement comme un ensemble de valeurs à conserver de manière statique. Quang Tri construit progressivement un véritable écosystème numérique du patrimoine culturel, dans lequel les valeurs historiques sont préservées, partagées et diffusées de manière plus interactive.

Selon Mai Xuân Thành, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la province a numérisé 520 sites historiques sous forme de données 2D, ainsi que 3.455 objets et antiquités. Parmi eux, 156 objets ont été modélisés en 3D afin de servir à la recherche, à la conservation et à leur présentation dans des espaces numériques.

Photo : VNA/CVN

Parmi les cinq trésors nationaux de la province, quatre ont déjà été numérisés en 3D. En parallèle, la province a également numérisé 36 éléments du patrimoine culturel immatériel et 29 ensembles d’archives patrimoniales, constituant progressivement une base de données relativement complète.

Aujourd’hui, la numérisation ne se limite plus au simple stockage des données. Elle vise désormais à créer un véritable écosystème permettant de valoriser le patrimoine dans l’espace numérique. Les technologies 2D et 3D, les cartes interactives ainsi que les bases de données transforment profondément la manière d’aborder et de gérer le patrimoine, faisant évoluer la logique de "conservation statique" vers une valorisation plus moderne, ouverte et interactive.

La province développe également plusieurs produits numériques tels que des musées virtuels, des espaces d’exposition en 3D, des expositions en ligne à 360o et des systèmes de tourisme intelligent intégrant des données patrimoniales, des cartes numériques et des commentaires automatiques sur différents sites touristiques.

Grâce à ces plateformes, habitants et visiteurs peuvent accéder aux informations patrimoniales à tout moment et en tout lieu, sans les contraintes d’espace et de temps qui existaient auparavant. L’histoire ne reste plus enfermée dans les archives : elle devient plus vivante et plus présente dans la vie quotidienne.

La numérisation du patrimoine contribue non seulement à la préservation de l’histoire, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour la promotion de l’image de Quảng Trị et le développement d’un tourisme intelligent, moderne et riche en expériences.

Selon Dinh Trung Hiêu, l’espace numérique devient progressivement un nouveau levier de promotion pour la culture et le tourisme locaux. Grâce à la numérisation des sites historiques, les visiteurs peuvent désormais accéder à distance aux informations et découvrir les sites à travers des vidéos, des codes QR ou des plateformes en ligne avant même leur arrivée.

Photo : VNA/CVN

Cette dynamique permet de renforcer l’attractivité des destinations et d’élargir la promotion de l’image de Quang Tri auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Dans les années à venir, le secteur culturel de la province poursuivra la transformation numérique du patrimoine de manière plus moderne et plus cohérente, en lien étroit avec le développement du tourisme intelligent. L’objectif prioritaire est de standardiser les bases de données patrimoniales et d’étendre la numérisation 3D des objets précieux et des patrimoines emblématiques.

La province prévoit également de renforcer la coopération avec les entreprises technologiques, les instituts de recherche et les communautés locales afin de développer des produits touristiques numériques et d’appliquer progressivement les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle (VR/AR), les mégadonnées et les espaces 3D.

Photo : VNA/CVN

Le temps peut effacer les anciens murs et les traces de guerre de Quang Tri. Pourtant, les souvenirs sont sauvegardés sous forme de données numériques et que l’histoire est racontée grâce au numérique et le patrimoine ne reste plus figé dans le passé.

Photo : VNA/CVN

Grâce aux efforts conjoints des autorités locales, des services compétents et surtout d’une jeunesse passionnée et profondément attachée à sa terre natale, un nouvel espace est en train de s’ouvrir afin de rapprocher l’histoire de la vie contemporaine et de faire de la culture une ressource stratégique au service d’un développement durable à l’ère numérique.

Thu Huong/CVN