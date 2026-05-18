An Giang : un nouvel élan vers l’avenir

Portée par une nouvelle stratégie de développement et l’organisation de l’APEC 2027 à Phu Quôc, la province d’An Giang ambitionne de devenir un pôle majeur du Delta du Mékong grâce à des investissements massifs, une vision durable et une ouverture accrue aux investisseurs nationaux et internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Le 17 mai, dans la zone spéciale de Phu Quôc, la province d’An Giang (Sud) a organisé une conférence consacrée à la publication de son plan d’aménagement et à la promotion des investissements, sous le thème : "Nouvel espace - Nouvelle vision - Nouveau succès".

L’événement a réuni d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, des responsables gouvernementaux, des représentants des ministères et administrations centrales, ainsi que des représentants de plusieurs localités, de nombreuses entreprises, organisations internationales et investisseurs vietnamiens et étrangers.

Cette conférence est considérée comme une étape importante ouvrant une nouvelle phase de développement pour An Giang après sa fusion administrative, avec l’objectif de créer un espace de développement moderne, intégré et durable, afin de devenir un pôle de croissance majeur du Delta du Mékong et du pays.

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Membre du Comité central du Parti et président du Comité populaire provincial d’An Giang, Hô Văn Mừng a souligné que la publication du plan d’aménagement revêt une importance particulière pour rendre publiques et transparentes les orientations de développement de la province dans cette nouvelle étape, tout en créant une unité d’action entre le système politique, la communauté des entreprises et la population.

Selon le dirigeant de la province, le thème "Nouvel espace – Nouvelle vision – Nouveau succès" reflète la détermination d’An Giang à créer de nouveaux moteurs de croissance, à renforcer sa compétitivité et à attirer des investissements de haute qualité.

Cinq secteurs prioritaires

Sur la base de cette nouvelle planification, An Giang entend concentrer ses efforts sur cinq secteurs prioritaires : les infrastructures stratégiques ; l’industrie de transformation et les énergies propres ; le commerce, les services, la logistique et l’économie frontalière ; le tourisme haut de gamme ; ainsi que l’agriculture de haute technologie, écologique et circulaire. Ces domaines présentent un fort potentiel de développement et s’inscrivent dans la stratégie de croissance durable de la province.

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Prenant la parole lors de la conférence, le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent, Phạm Gia Túc, a estimé qu’après sa fusion, An Giang disposait désormais d’une nouvelle structure de développement, plus intégrée et plus connectée, réunissant de nombreux avantages compétitifs pour devenir un centre régional d’économie maritime, de tourisme international, d’agriculture de haute technologie, de logistique et de services de qualité dans le Delta du Mékong et en Asie du Sud-Est.

Selon lui, la province définit aujourd’hui une nouvelle vision de développement, crée de nouveaux moteurs de croissance et mobilise davantage de ressources afin de devenir progressivement un pôle de croissance majeur du pays.

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Le vice-Premier ministre a également souligné qu’An Giang ne pouvait se développer de manière isolée, mais devait renforcer les liens régionaux et s’intégrer dans le schéma directeur national. Le plan d’aménagement ne constitue pas seulement un outil d’organisation de l’espace provincial, mais contribue aussi à la création de nouveaux corridors économiques et pôles de croissance régionaux.

L’un des points majeurs évoqués lors de la conférence concerne le rôle de Phu Quôc, choisie pour accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027. Cette désignation est considérée comme une opportunité historique non seulement pour Phu Quôc, mais aussi pour An Giang et pour l’ensemble du Vietnam.

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Selon Phạm Gia Túc, l’APEC 2027 sera l’événement diplomatique et politique le plus important du Vietnam cette année-là, offrant au pays l’occasion de promouvoir son image de nation pacifique, stable, dynamique et en plein développement.

Cet événement constituera également un levier majeur pour moderniser les infrastructures, améliorer le développement urbain, renforcer la qualité des services, les capacités de gestion et la compétitivité de Phu Quôc et d’An Giang sur le long terme.

Le vice-Premier ministre permanent a affirmé que l’APEC 2027 représentera un "levier stratégique" permettant à Phu Quôc de devenir un centre régional et international du tourisme, des services haut de gamme, de l’économie maritime et des échanges internationaux, tout en créant un effet d’entraînement pour l’ensemble du Delta du Mékong.

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Afin de concrétiser ces ambitions, le gouvernement a demandé à An Giang d’accélérer l’ajustement du plan directeur urbain de Phu Quôc selon une orientation de ville insulaire maritime de stature nationale et internationale, en associant cette planification aux investissements publics à moyen terme afin de mobiliser davantage de capitaux privés.

La province devra également mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer la réalisation, dans les délais, des projets liés à l’APEC 2027, avec l’objectif non seulement de réussir l’organisation de l’événement, mais aussi de jeter les bases d’un développement durable pour Phu Quôc et An Giang durant les prochaines décennies.

"Les infrastructures construites pour l’APEC doivent devenir des tremplins pour l’avenir et non des ouvrages utilisés seulement à quelques reprises", a insisté le vice-Premier ministre.

Par ailleurs, les autorités centrales ont demandé à An Giang de lever rapidement les principaux obstacles au développement, notamment dans les infrastructures stratégiques, la qualité des ressources humaines, les procédures administratives et l’environnement des affaires. La province devra également accélérer la transformation numérique, encourager l’innovation et améliorer l’efficacité de l’administration publique.

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An Giang est invitée à passer d’une logique de gestion administrative à une logique de service et d’accompagnement des citoyens et des entreprises, tout en évitant les projets ou plans d’aménagement bloqués qui pourraient faire perdre des opportunités d’investissement.

Promouvoir de nouveaux moteurs de croissance

La province est également orientée vers un développement approfondi et durable de ses secteurs clés : production rizicole, arboriculture fruitière, aquaculture et pêche, logistique, tourisme, hébergement et services de loisirs.

Parallèlement, An Giang entend promouvoir de nouveaux moteurs de croissance à forte valeur ajoutée tels que l’économie maritime, l’industrie agroalimentaire, les énergies propres, la finance, les assurances, l’immobilier, les zones franches commerciales, la santé, l’économie numérique, l’intelligence artificielle et la recherche technologique stratégique.

Les autorités gouvernementales ont aussi insisté sur la nécessité d’un développement rapide mais durable, conciliant croissance économique, protection de l’environnement et préservation des ressources naturelles terrestres, forestières et maritimes, tout en garantissant la défense et la sécurité nationales.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette conférence, la province d’An Giang a annoncé l’approbation de 29 projets d’investissement accordés depuis juillet 2025, représentant un capital total de 161.908 milliards de dôngs. Parmi eux, dix projets liés à l’APEC 2027 ont déjà reçu leur décision d’approbation, tandis que 19 autres projets ont obtenu leurs licences d’investissement pour un montant total de 66.952 milliards de dôngs.

Occasion historique pour accélérer le développement

En outre, le Comité populaire provincial a signé des accords de coopération stratégique globale avec quatre grands partenaires et remis des protocoles d’accord à 24 investisseurs stratégiques. Le montant total des capitaux prévus pour les études et projets prioritaires dans la province atteint près de 1,5 million de milliards de dôngs.

Ces chiffres témoignent de l’attractivité croissante d’An Giang auprès des entreprises et investisseurs nationaux et internationaux, ainsi que de la confiance accordée au potentiel de développement de la province dans cette nouvelle phase.

Les dirigeants provinciaux se sont engagés à poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires en le rendant plus transparent, stable et favorable aux investissements ; à accélérer les réformes administratives ; à réduire les délais de traitement des dossiers ; et à préparer efficacement les terrains, les infrastructures et les ressources humaines nécessaires pour accompagner les investisseurs.

La province a également réaffirmé sa volonté de privilégier des investissements sélectifs, axés sur les hautes technologies, le respect de l’environnement et une forte valeur ajoutée.

Le président du Comité populaire provincial, Hô Văn Mừng, a déclaré : "Le succès des entreprises est le succès de la province ; l’efficacité des investisseurs constitue un moteur de croissance locale ; et la confiance de la communauté des affaires est le fondement du développement durable d’An Giang".

Photo : VNA/CVN

Grâce à sa nouvelle planification, à sa vision renouvelée et aux opportunités stratégiques offertes notamment par l’APEC 2027 à Phu Quôc, An Giang dispose aujourd’hui d’une occasion historique pour accélérer son développement et affirmer progressivement son rôle de centre moderne de l’économie maritime, du tourisme et des services dans le Delta du Mékong.

Lê Huy Hải/CVN