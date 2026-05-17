Valoriser la richesse culturelle des minorités ethniques

Portées par un patrimoine vivant et des espaces culturels singuliers, plusieurs localités s’emploient à conjuguer sauvegarde des traditions et promotion touristique. Leur ambition : faire émerger progressivement des produits authentiques, reflet de la diversité nationale.

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Photo : VNA/CVN

À la suite des ajustements territoriaux, la province septentrionale de Lào Cai compte désormais 34 groupes ethniques vivant sur son territoire. Forte de ses atouts, dont le site paysager national exceptionnel des rizières en terrasses de Mù Cang Chai, quatre patrimoines culturels immatériels inscrits par l’UNESCO et plus de 100 fêtes traditionnelles organisées tout au long de l’année, elle transforme progressivement cette richesse en produits touristiques identifiables.

Outre les modèles de villages culturels traditionnels adossés aux moyens de subsistance des communautés locales, devenus des destinations prisées, plusieurs fêtes ont déjà forgé leur notoriété, notamment la fête de la descente aux champs des Tày, Nùng et Giáy, la fête Gâu Tào des H’mông, ou encore le rituel de la danse du feu des Dao rouges. Lào Cai accorde par ailleurs une attention particulière à la restauration des rituels, des savoirs populaires et des arts de la scène grâce à un réseau de clubs d’arts folkloriques implantés à l’échelon local. La politique consistant à doter chaque commune ou quartier d’au moins un club culturel, artistique ou sportif a favorisé un essor remarquable de la vie culturelle de proximité.

Dans le hameau de Kiên Lao, commune de Quy Mông, les clubs de chant then et de dàn tính (luth à deux ou trois cordes, à manche long, dont la caisse de résonance est une calebasse coupée et séchée) poursuivent leurs activités de manière régulière, contribuant à préserver les mélodies anciennes du then et à restaurer de nombreux rituels traditionnels. Dans le club de chants populaires des groupes ethniques de la commune de Yên Thành, plusieurs artisans et artistes s’emploient à collecter, compiler et réécrire des répertoires, participant ainsi à la diffusion du patrimoine culturel des Dao, Tày et Cao Lan.

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À partir de cet espace de pratique communautaire, les jeunes générations sont formées et deviennent progressivement les forces motrices des activités culturelles et artistiques locales. Cette transmission ouvre également une voie efficace pour articuler sauvegarde patrimoniale et tourisme communautaire. Sous la conduite d’artisans expérimentés, certains airs traditionnels et certains rituels ont ainsi été sélectionnés, puis transformés en véritables produits touristiques.

Profondément engagée dans la préservation et la transmission de la culture Tày, l’“Artiste Émérite“ Hoàng Tuong Lai, originaire du hameau de Xuân Lai dans la commune de Yên Thành, confie : “L’amour de la culture de mon peuple, nourri depuis l’enfance par les berceuses de ma mère, m’a poussée à collecter, traduire, écrire de nouveaux textes et pratiquer les chants populaires. Chacun doit chérir ses racines, préserver et transmettre les valeurs culturelles traditionnelles aux générations futures.”

Revenant sur l’expérience de la province en matière de préservation et de valorisation du patrimoine culturel lié au tourisme, Lai Vu Hiêp, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, explique que la province accorde une aide initiale de 150 millions de dôngs à chaque commune ou quartier créant un club culturel, artistique ou sportif, et prévoit chaque année environ 30 millions de dôngs pour leur permettre de répéter, de se produire et de participer à différents événements.

Photo : VNA/CVN

La Résolution N°8 du 7 janvier 2026 du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne fixe clairement la nécessité d’identifier pleinement les ressources culturelles et de les exploiter avec efficacité, en faisant du patrimoine culturel le cœur de cette stratégie et des ressources culturelles numériques un atout majeur. L’objectif est de préserver, valoriser et développer durablement les valeurs culturelles, tout en consolidant les marques territoriales à travers des produits et services culturels originaux et fortement identitaires. Autant d’orientations qui offrent aux collectivités un cadre décisif pour transformer leur potentiel culturel en moteur de développement.

Après fusion administrative, Tuyên Quang compte plus de 40 minorités ethniques, représentant environ 80% de sa population. La province recense 871 éléments du patrimoine culturel immatériel inventoriés ainsi que 135 fêtes qui composent un espace culturel particulièrement riche et diversifient l’expérience offerte aux visiteurs.

Plusieurs manifestations contribuent déjà à asseoir l’image du territoire, à l’instar du festival Thành Tuyên, du festival des fleurs de sarrasin ou encore du marché de l’amour de Khâu Vai. Forte de ce patrimoine abondant, la province accélère le développement du tourisme communautaire adossé à la préservation culturelle. Elle a ainsi mis en place 54 modèles de tourisme communautaire, dont 28 villages culturels touristiques répondant aux standards d’accueil des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Certains modèles, tels que le village culturel et touristique communautaire du hameau de Lô Lô Chai ou celui de Nam Đam, ont été reconnus par des organisations internationales, confirmant la pertinence d’une stratégie de développement touristique fondée sur l’identité locale.

Selon Ma Thi Thao, directrice adjointe du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Tuyên Quang, les recettes issues du tourisme culturel ethnique représentent aujourd’hui environ 70% du chiffre d’affaires touristique total de la province. Afin de faire franchir une nouvelle étape à la culture des minorités et d’en faire un véritable produit des secteurs culturels, la province prévoit de créer, dans les années à venir, des centres de conservation multifonctionnels consacrés à la transmission des métiers artisanaux traditionnels, à la conception de costumes en brocart liés au tourisme, à l’organisation d’espaces d’exposition sur les cultures de chaque groupe ethnique, ainsi qu’au développement des arts de la scène et de l’offre gastronomique à destination des visiteurs.

En parallèle, des centres dédiés aux performances rituelles seront créés pour permettre aux habitants de pratiquer eux-mêmes les cérémonies et d’en proposer des démonstrations dans un cadre touristique.

L’expérience montre que, lorsqu’ils sont pensés en adéquation avec la demande du marché, des éléments tels que l’habitat traditionnel, les costumes, l’artisanat, la gastronomie ou les arts du spectacle peuvent devenir de véritables produits des secteurs culturels générateurs de valeur économique. À condition de s’appuyer sur des politiques cohérentes et sur une implication active des communautés, la culture locale peut être à la fois préservée et transformée en ressource, contribuant à la fois à améliorer les moyens de subsistance des habitants et à soutenir le développement socio-économique local.

Phuong Nga/CVN