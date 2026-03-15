Entre spiritualité et patrimoine, Nghê An attire les foules

La province de Nghê An (Centre) a démarré l’Année du Cheval 2026 avec une affluence record. Entre sites historiques rénovés et services renforcés, la province s’impose comme un modèle de tourisme spirituel sûr et convivial.

>> Le Vietnam accueille près de 4,7 millions de visiteurs internationaux en deux mois

>> Hanoï lance son Festival du tourisme 2026 : cap sur les circuits verts et la transformation numérique

>> Hô Chi Minh-Ville diversifie son offre touristique pour renforcer son attractivité

>> Le tourisme de Hanoï fait preuve de flexibilité et transforme les défis en opportunités

Au cours des premiers jours de l’Année du Cheval 2026, le tourisme spirituel, culturel et historique à Nghê An a attiré un grand nombre de visiteurs. Selon les statistiques du secteur touristique local, la province a accueilli près de 370.000 visiteurs, dont environ 185.000 touristes ayant séjourné sur place ; les recettes touristiques sont estimées à 505 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Au-delà du simple fait de se rendre aux temples au début de l’année, de nombreux visiteurs choisissent désormais d’associer les activités de pèlerinage à la découverte des sites historiques, des expériences culturelles et des paysages locaux. L’organisation des fêtes et la gestion des destinations touristiques sont également renforcées, contribuant à bâtir l’image d’une destination sûre et conviviale.

Patrimoine restauré, accueil optimisé

Les conditions météorologiques favorables pendant le Nouvel An lunaire ont créé des conditions idéales pour les habitants et les touristes souhaitant effectuer des excursions printanières, visiter et prier dans les sites spirituels et historiques de la province.

Parmi eux, le temple Ông Hoàng Muoi, dans la commune de Hung Nguyên, reste l’une des destinations les plus populaires avec près de 120.000 visiteurs venus y brûler de l’encens et prier pour la paix et la prospérité. Outre les habitants locaux, de nombreux touristes venant des provinces du Nord s’y rendent également au début du printemps.

Hoàng Thu Lan, une touriste venue de Hanoï, explique que la visite du temple Ông Hoàng Muoi au début de l’année est devenue une habitude pour elle et ses amis. Selon elle, au-delà de sa dimension spirituelle, ce lieu attire aussi les visiteurs grâce à ses paysages pittoresques, son atmosphère sacrée et ses spécialités culinaires locales.

Après avoir été endommagé par les tempêtes de 2025, le temple Ông Hoàng Muoi a été restauré grâce à des fonds privés. Un nouveau système d’éclairage LED a été installé et les toitures des pavillons supérieur, central et inférieur ont été rénovées, contribuant à améliorer le paysage et la qualité de l’accueil des visiteurs. D’après le comité de gestion du temple, grâce à une organisation efficace de la circulation et des zones de culte, aucune congestion n’a été constatée malgré l’afflux important de pèlerins.

Parallèlement, le temple Con dans le quartier de Quỳnh Mai, considéré comme l’un des plus sacrés de Nghê An, attire également bon nombre de visiteurs venus prier pour la paix au début du printemps. En plus des rituels religieux, plusieurs spectacles folkloriques et jeux traditionnels sont organisés, créant une ambiance festive animée.

En outre, plusieurs sites culturels et historiques de Nghê An enregistrent également une forte affluence. La place Hô Chi Minh et le site de la statue du Président Hô Chi Minh ont accueilli près de 50.000 visiteurs ; le site national spécial de Kim Liên, plus de 35.000 ; le temple dédié au roi Quang Trung environ 20.000 venues rendre hommage à ce héros national. Les temples et pagodes Qua Son, Bach Ma, Nguyên Xi, Dai Tuê ou Phuc Lac sont également très fréquentés par des visiteurs venus de toutes les régions.

Photo : VNA/CVN

Outre le tourisme spirituel, les sites écotouristiques et de villégiature liés à la nature séduisent aussi de nombreux voyageurs. La tendance du tourisme vert et des expériences culturelles locales gagne en popularité, notamment auprès des familles.

Des destinations comme la zone écotouristique de Hon Mat, Dô Luong Legend Camping & Resort ou Muong Lông Eco Garden enregistrent une fréquentation stable. Les modèles de tourisme communautaire à Ban Hoa Tiên, commune de Quỳ Châu, ou Muong Thanh Greenland Diên Lâm offrent également diverses expériences culturelles, gastronomiques et récréatives.

Cap sur un tourisme durable

Nghê An est une province riche en sites historiques, culturels et religieux. Le développement du tourisme spirituel est ainsi considéré comme l’une des orientations importantes pour promouvoir l’essor du secteur touristique.

D’après le directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Nghê An, Trân Xuân Cuong, avant le Nouvel An lunaire, le secteur du tourisme a mis en œuvre plusieurs mesures afin de garantir un environnement sûr et civilisé. Les services compétents ont renforcé les contrôles des services touristiques, surveillé les prix et assuré la sécurité sanitaire. Une ligne téléphonique directe a également été mise en place pour recueillir les avis de visiteurs.

Par ailleurs, les autorités locales ont pris l’initiative d’organiser la circulation et de déployer du personnel chargé d’orienter et d’assister les touristes dans les sites.

Grâce à ces mesures, malgré l’augmentation du nombre de visiteurs, peu de phénomènes d’embouteillages ou de surcharge ont été constatés.

Les résultats positifs enregistrés au début du Nouvel An lunaire constituent une base encourageante pour le développement du tourisme de Nghê An en 2026. En combinant tourisme spirituel, culturel et écotourisme, la province affirme progressivement sa position comme l’une des destinations les plus attractives de la région Centre.

BICH HUÊ/VNA/CVN