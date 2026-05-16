Hô Chi Minh-Ville mobilise tous ses leviers pour une croissance à deux chiffres

Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle ère de développement, portée par des objectifs ambitieux. La directive n°11 du Comité municipal du Parti constitue bien plus qu’un simple document administratif : elle traduit un engagement fort visant à préserver le rôle de locomotive économique du pays, avec pour ambition une croissance à deux chiffres. Une mission politique majeure qui exige de profonds changements dans la pensée sur le développement.

>> Le futur hub financier de Hô Chi Minh-Ville s'affirme

>> Fintech Hub : Hô Chi Minh-Ville en route vers un centre financier moderne

>> Hô Chi Minh-Ville : 76% des dossiers administratifs désormais traités en ligne

>> Hô Chi Minh-Ville, hub technologique émergent d'Asie du Sud-Est

Selon le rapport du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, la localité s’est attachée ces dernières années à appliquer les résolutions et conclusions du Comité central, du Bureau politique, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, obtenant des résultats significatifs et réaffirmant son rôle de centre économique, financier et commercial du pays. Toutefois, le rythme de croissance économique est resté en deçà des attentes.

Dans cette nouvelle phase, la ville se fixe des objectifs ambitieux afin de consolider son statut de centre économique et financier régional : viser une croissance annuelle du produit intérieur brut régional (PIBR) supérieure à 10% sur la période 2026-2030 ; porter le PIBR à environ 200 milliards de dollars d’ici 2030 ; atteindre un PIBR par habitant supérieur à 14.000 dollars ; porter les recettes budgétaires de l’État à 1.000.000 de milliards de dôngs par an.

Dans ce nouveau contexte, la réalisation d’une croissance économique à deux chiffres constitue un enjeu politique majeur, nécessitant une transformation profonde de la conception du développement.

Le Comité permanent du Comité municipal du Parti exige ainsi que les responsables des comités, agences et unités concernées assument directement la responsabilité des résultats obtenus. L’objectif est de finaliser, dès le deuxième trimestre 2026, les objectifs de croissance pour chaque secteur, domaine et localité, puis d’établir des objectifs mensuels et trimestriels précis. Les autorités entendent également renforcer les mécanismes de contrôle et de supervision afin de détecter et de sanctionner rapidement les cas d’irresponsabilité ou de défaillance administrative.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville est chargé d’achever rapidement la définition des objectifs et missions propres à chaque secteur et territoire. La ville devra attribuer des cibles de croissance spécifiques à chaque département, secteur et localité afin d’atteindre un PIBR moyen annuel supérieur à 10% et un PIBR par habitant de plus de 14.000 dollars d’ici 2030.

Le Comité permanent du Parti a également demandé un renforcement de la discipline administrative et de la rigueur dans la gestion publique. Les autorités devront notamment accélérer le décaissement des investissements publics, supprimer les blocages institutionnels, approfondir la réforme administrative et mettre en œuvre des mesures clés destinées à soutenir la croissance économique.

Par ailleurs, les inspections devront être renforcées en cas de signes d’infraction, avec des sanctions strictes contre les organisations et individus responsables de retards, de pertes ou de gaspillage. La réforme administrative devra permettre de réduire d’au moins 30% les délais de traitement des dossiers, tout en généralisant la numérisation des procédures.

La ville devra également restructurer ses investissements publics selon une approche ciblée et cohérente, réduire d’au moins 30% le nombre de projets dispersés, finaliser les projets en cours et renforcer la mobilisation des ressources sociales, les partenariats public-privé et l’attraction d’investisseurs stratégiques.

Les autorités entendent concentrer leurs efforts sur les grands projets d’infrastructures dans les domaines des transports, de la logistique, des infrastructures numériques et de la connectivité régionale. Elles souhaitent également promouvoir la transition écologique, l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources naturelles.

Le secteur privé est identifié comme un moteur essentiel de la croissance. Des politiques spécifiques seront mises en place afin de renforcer la compétitivité des entreprises.

Les ressources et les mécanismes politiques seront également mobilisés pour développer un centre financier international, un écosystème d’innovation, des centres de recherche-développement et des incubateurs de start-up. La ville prévoit par ailleurs le développement d’un système de santé hautement spécialisé ainsi que la construction d’environ 199.000 logements sociaux d’ici 2030.

Enfin, Hô Chi Minh-Ville entend lever les principaux obstacles institutionnels et réglementaires. D’ici 2026, un bilan complet des difficultés liées au foncier, à l’aménagement du territoire, aux investissements, à la construction et aux biens publics devra être réalisé, avec la création de groupes de travail spécialisés chargés de résoudre définitivement ces problèmes.

Selon Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la ville entre dans une phase de développement accéléré visant une croissance du PIBR d’au moins 10% dès 2026 et pour les années suivantes.

Les recettes budgétaires de l’État devront atteindre 1.000.000 de milliards de dôngs en 2026, dont 500.000 milliards dès la fin du deuxième trimestre. Pour atteindre cet objectif, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a identifié, dans la directive N°45 du 5 mai 2026, neuf axes de solutions urgentes portant sur la restructuration budgétaire, les investissements publics, la réforme administrative, la mobilisation des ressources sociales et la responsabilisation des agences publiques.

La première mesure consiste à restructurer le budget de l’État afin de privilégier les investissements de développement. Le Service municipal des finances a été chargé de revoir en profondeur la structure des dépenses pour la période 2026-2030, avec l’objectif de réduire fortement les dépenses courantes, qui devront représenter moins de 50% des dépenses budgétaires totales, tandis que les dépenses d’investissement atteindront progressivement près de 70%.

Des dizaines de milliers de milliards de dôngs seront ainsi consacrés aux infrastructures, aux transports, à l’embellissement urbain et aux projets générateurs de croissance. La ville donne notamment la priorité aux rocades 3 et 4, à l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài, à l’élargissement de la route nationale 13, aux lignes de métro, aux programmes de lutte contre les inondations et aux infrastructures numériques.

Le projet de troisième rocade, représentant plus de 75.000 milliards de dôngs d’investissement, est particulièrement stratégique pour renforcer la connexion entre Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Tây Ninh.

La deuxième solution vise à renforcer la discipline financière et budgétaire. Les organismes publics devront limiter au maximum les dépenses non essentielles et les dépenses hors budget.

La troisième solution concerne l’accélération du décaissement des investissements publics, considérés comme l’un des principaux moteurs de croissance en 2026. Les investisseurs et les comités de gestion de projets devront résoudre rapidement les difficultés liées au foncier, aux procédures administratives, aux appels d’offres et à la construction afin d’atteindre un taux de décaissement supérieur à 95% du plan alloué.

Outre la rocade n°3, la ville accélère également des projets tels que le carrefour d’An Phu, le canal Tham Luong - Bên Cat – Nuoc Lên, la ligne 1 du métro Bên Thành – Suôi Tiên, les hôpitaux de référence, le programme de rénovation des anciens immeubles collectifs et le système de lutte contre les inondations.

La quatrième solution porte sur la réforme administrative afin d’améliorer l’environnement des affaires. Les services et agences devront réduire les délais de traitement des procédures liées à l’investissement, au foncier, à la construction et aux licences commerciales, tout en développant les services publics en ligne et les technologies numériques.

La ville ambitionne de réduire d’au moins 50% les délais de traitement des procédures d’investissement par rapport à 2024.

La cinquième solution vise à mobiliser massivement les ressources sociales pour le développement. Hô Chi Minh-Ville encouragera les partenariats public-privé (PPP), attirera davantage d’investissements privés et optimisera l’utilisation des terrains et biens publics. La ville souhaite également attirer des IDE de qualité dans les secteurs des transports, de la logistique, de la transition écologique, des énergies propres, de la santé et de l’éducation.

Elle développe notamment un projet de centre financier international destiné à attirer les flux de capitaux mondiaux et à renforcer sa position économique régionale.

La sixième solution consiste à promouvoir la transformation numérique et l’économie numérique à travers le développement des infrastructures de données, des centres de données massives, de l’intelligence artificielle, des technologies financières, du commerce électronique et de l’administration numérique.

La septième solution vise à stimuler la consommation intérieure et à développer le marché domestique grâce à des programmes promotionnels, au développement du tourisme et du commerce électronique, ainsi qu’à des politiques destinées à soutenir la demande.

La huitième solution porte sur le contrôle rigoureux des dépenses publiques, notamment celles liées aux missions à l’étranger financées par le budget de l’État.

Enfin, la neuvième solution consiste à renforcer la responsabilité des dirigeants et à améliorer l’efficacité de l’administration publique. Les chefs de services et d’agences devront assumer directement la responsabilité du suivi des investissements publics, du traitement des dossiers et de la résolution des difficultés rencontrées par les projets.

Selon le rapport présenté lors de la réunion consacrée à la situation socio-économique d’avril 2026 et aux priorités de mai 2026, l’économie de Hô Chi Minh-Ville maintient une dynamique de reprise et de croissance positive.

La production industrielle (PII) a progressé de 11,2%, portée principalement par les industries manufacturières et de transformation. Le commerce et les services ont également enregistré une forte croissance, avec une hausse de 13,2% des ventes au détail de biens et de services.

Le tourisme a généré 172.000 milliards de dôngs de recettes, soit 52,1% de l’objectif annuel. Les investissements directs étrangers ont atteint près de 3,3 milliards de dollars, en hausse de 127,1% sur un an.

Les recettes budgétaires de l’État sont estimées à 325.734 milliards de dôngs, soit 40,5% de l’objectif annuel fixé par le gouvernement central. Le nombre d’entreprises nouvellement créées a progressé de 35,31% par rapport à l’année précédente.

La ville a également finalisé ou orienté le traitement de 100% des projets relevant de la directive n°112/CĐ-TTg, représentant plus de 206.000 milliards de dôngs d’investissement et plus de 17.000 ha.

Parallèlement, les infrastructures, l’aménagement urbain, le logement, la protection de l’environnement, la transformation numérique, la santé, l’éducation et les affaires socioculturelles continuent d’enregistrer des avancées positives.

Cependant, les défis demeurent importants. Les activités d’exportation, la production industrielle et la résilience des entreprises restent sous pression. Le vice-président du Comité populaire de la ville, Hoàng Nguyên Dinh, a souligné que le taux de décaissement des investissements publics sur les quatre premiers mois de l’année n’atteignait que 10,5%, un niveau inférieur à la moyenne nationale.

En conclusion de la réunion, Hoàng Nguyên Dinh a insisté sur la nécessité pour la ville d’atteindre une croissance à deux chiffres et l’objectif de 1.000.000 de milliards de dôngs de recettes budgétaires. Il a appelé l’ensemble des secteurs et des collectivités à mettre en œuvre efficacement les résolutions du gouvernement central et les programmes d’action municipaux.

Pour atteindre ces objectifs, Hô Chi Minh-Ville devra mobiliser efficacement ses ressources foncières et financières, améliorer l’efficacité des investissements et accélérer les grands projets d’infrastructures. La ville s’est engagée à décaisser 100% du plan d’investissement public fixé par le Premier ministre.

Dans les prochains mois, elle concentrera ses efforts sur les projets à fort potentiel de décaissement afin d’atteindre 40 à 45% du budget d’investissement alloué dès le deuxième trimestre.

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville poursuivra ses efforts en faveur du développement des transports, de la réduction des embouteillages et des accidents de la route, du logement social, de la rénovation des habitations situées le long des canaux, de la protection de l’environnement et du développement des sciences, des technologies et de l’innovation.

Enfin, la ville continuera à mettre en œuvre les politiques de protection sociale, à améliorer la qualité des soins de santé et à accorder une attention particulière à l’éducation et à la formation.

Texte : Tân Dat/CVN

Photos et infographies : Hông Anh - VNA/CVN