Du bastion de résistance à pôle de prospérité

Sur les Hauts plateaux du Centre, le village de Stor connaît une profonde transformation grâce à la modernisation agricole, au recul de la pauvreté et à la valorisation de son patrimoine culturel, tout en préservant son identité et son héritage révolutionnaire.

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Photo : Ngoc Thu/CVN

Le village de Stor, situé dans la commune de To Tung, province de Gia Lai (Centre) figure emblématique des Hauts plateaux du Centre pour sa résistance héroïque face aux forces coloniales puis impérialistes. Cet héritage révolutionnaire demeure profondément ancré dans la mémoire collective des habitants locaux, d’ethnie Ba Na.

Depuis la réunification, Stor s’est progressivement transformé en “village culturel exemplaire”, où les conditions de vie s’améliorent de manière constante. Les autorités locales ont multiplié les politiques de soutien, notamment grâce aux programmes nationaux ciblés. Infrastructures, écoles, dispensaires, réseaux routiers, projets de subsistance et initiatives visant à moderniser les mentalités et les méthodes de production ont contribué à accélérer le développement local.

Parmi les familles les plus prospères de Stor figure celle de Doen. Travailleur et avide d’apprentissage, il a osé appliquer les avancées scientifiques et techniques à l’agriculture : sélection variétale, amélioration des sols, fertilisation et mécanisation. Avec 10 hectares de canne à sucre et six hectares de manioc, sa famille a enregistré plus de 300 millions de dôngs de bénéfices nets lors de la dernière récolte. Fort de cette réussite, il partage son expérience avec les autres habitants afin de les aider à sortir de la pauvreté.

“Il faut montrer l’exemple. Quand les gens constatent les résultats, ils suivent. Sans travail, il est impossible de sortir de la pauvreté. Ces dernières années, grâce aux technologies modernes et à la mécanisation, nos revenus ont augmenté. Nous pouvons mieux assurer l’éducation de nos enfants et la vie est devenue beaucoup moins pénible qu’autrefois”, confie-t-il.

Dinh Roi, secrétaire de la cellule du Parti et chef du village, se réjouit des progrès accomplis : “Stor compte 106 foyers, majoritairement d’ethnie Ba Na. Aujourd’hui, les habitants développent bien l’économie locale. Ils convertissent progressivement les cultures de manioc et les rizières peu productives en plantations de canne à sucre, bien plus rentables. Le village ne compte plus que cinq foyers pauvres, un changement considérable par rapport aux années de grande précarité”.

Parallèlement à cet essor économique, Stor préserve son identité culturelle et sa tradition révolutionnaire. Niché au cœur des montagnes majestueuses de la cordillère de Truong Son, le village dispose d’atouts historiques, culturels et paysagers valorisés dans le cadre d’un projet pilote de tourisme rural.

Photo : Ngoc Thu/CVN

La jeune génération s’appuie également sur les traditions culturelles pour développer le tourisme communautaire et améliorer les revenus locaux. Dans sa maison en bois inspirée de l’architecture traditionnelle sur pilotis et aménagée en homestay, Dinh Moi est prêt à accueillir les visiteurs en quête d’authenticité.

Son épouse, talentueuse cuisinière, prépare de nombreuses spécialités locales : poulet grillé, riz cuit dans des bambous, feuilles de manioc sautées aux aubergines amères, poissons de rivière, escargots de forêt ou encore fleurs de curcuma sautées.

“J’espère que ce modèle contribuera à améliorer les revenus des habitants et à faire connaître notre culture”, explique-t-il. Sous le mont Kông Hoa, les champs verdoyants s’étendent désormais à perte de vue.

Ngoc Thu - Câm Sa/CVN







