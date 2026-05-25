L'IA autochtone au service du patrimoine millénaire de Huê

Lors d'un séminaire consacré à la transformation numérique, le directeur général du groupe FPT a dévoilé un modèle d'économie des données en quatre couches, centré sur une intelligence artificielle locale. Objectif : réveiller le potentiel patrimonial, touristique et sanitaire de la ville de Huê.

>> La Résolution 57 crée des changements concrets dans la vie numérique

>> Huê déploie le tapis rouge pour attirer et retenir les talents nationaux et étrangers

>> FPT propose de renforcer une alliance IA entre le Vietnam et l’Inde

Photo : CTV/CVN

À l'ère du numérique, la donnée est devenue la ressource la plus précieuse qui soit. Forte de sa longue histoire et de son imposant patrimoine reconnu par l'UNESCO, la ville de Huê détient un trésor de données d'une valeur inestimable. C'est dans ce contexte que Nguyên Van Khoa, directeur général du groupe FPT, a présenté un modèle de développement ambitieux lors du séminaire intitulé "Accélération de la mise en œuvre de la Résolution no 57 du Bureau politique relatif aux percées en matière de science et de technologie, d'innovation et de transformation numérique nationale en faveur du développement durable des secteurs économiques et sociaux de la ville de Huê".

Ce modèle proposé par le responsable du groupe FPT s'articule en quatre couches étroitement imbriquées. La première, dite couche institutionnelle, ou sandbox réglementaire, vise à instaurer un mécanisme expérimental permettant de faire des données et de la culture de véritables actifs et marchandises circulables.

La deuxième couche porte sur la normalisation des données : elle entend exploiter le vaste fonds numérisé et finement indexé de Huê, des systèmes architecturaux à la musique de cour royale (nhã nhạc), en passant par des millions de points de données comportementales de visiteurs. La troisième couche est celle de l'IA autochtone : il s'agit de déployer l'IA générative et des technologies de traitement automatique du langage naturel (TALN) spécifiquement adaptées à la culture vietnamienne, couplées à des environnements 3D/VR (réalité virtuelle) pour une restitution fidèle du patrimoine. Enfin, la quatrième couche, applicative, repose sur trois piliers générateurs de revenus : le tourisme intelligent, le patrimoine numérique et la santé intelligente.

Infographie : Hông Anh/CVN

Mettant l’accent sur la nécessité d'une IA souveraine dans la préservation du patrimoine culturel, Nguyên Van Khoa souligne les limites des outils globaux :

Au-delà des concepts technologiques, le directeur général de FPT a étayé sa proposition par des projections financières illustrant un impact macroéconomique tangible. Le modèle nécessiterait un investissement d'environ 89 millions de dollars (soit quelque 2.225 milliards de dôngs) sur les trois premières années. En contrepartie, les piliers du tourisme intelligent et du patrimoine numérique devraient générer des revenus compris entre 83 et 88 millions de dollars au cours des cinq premières années. À partir de 2030, le modèle devrait assurer un flux de revenus stable d'environ 36 millions de dollars par an.

Sur le plan social, le projet ambitionne de créer 15.000 emplois technologiques hautement qualifiés ainsi que 30.000 emplois indirects, contribuant ainsi à une croissance annuelle du PIBR de Huê comprise entre 8 et 10%.

Fort de sa position de premier groupe technologique du Vietnam et de sa présence dans plus de trente pays, FPT s'engage aux côtés de Huê non seulement en qualité de conseiller stratégique, mais également comme maître d'œuvre direct des infrastructures fondamentales. La direction du groupe affirme être en mesure de mobiliser ses experts technologiques depuis plus de trente pays et de lancer les premiers chantiers dans un délai de 90 jours à compter d'une décision des autorités.

Photo : VNA/CVN

Cette dynamique s'inscrit dans un partenariat de longue date : FPT et l'ancienne province de Thua Thiên-Huê ont signé dès 2022 un accord de coopération pour une transformation numérique globale. La proposition d'"économie des données" présentée lors de ce séminaire marque une nouvelle étape dans cette collaboration, confirmant l'engagement du Groupe à accompagner Huê dans la création d'un modèle de développement novateur, à la croisée d'un patrimoine millénaire et des technologies de demain.

Hông Anh/CVN