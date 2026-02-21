Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac : une valeur universelle exceptionnelle

Un événement majeur a marqué un tournant dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel vietnamien : l’UNESCO a officiellement inscrit l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac sur la Liste du patrimoine culturel mondial.

Photo : VNA/CVN

S’étendant sur les territoires de trois localités, à savoir Quang Ninh, Bac Ninh et la ville de Hai Phong, ce complexe constitue un ensemble patrimonial en série, cohérent et continu, reflétant pleinement le processus de formation, de développement et de rayonnement d’un système de valeurs culturelles et spirituelles singulières du Vietnam.

Ce territoire est étroitement lié à la naissance et au développement de l’école bouddhique Truc Lâm Yên Tu, une tradition zen proprement vietnamienne fondée au XIIIe siècle par le Roi-Bouddha Trân Nhân Tông.

Sous la dynastie des Trân, le bouddhisme Truc Lâm ne s’est pas limité à un système de croyances, mais a constitué un socle idéologique important, contribuant à l’unité nationale, à la défense de l’indépendance, de la souveraineté et de l’identité culturelle du Dai Viêt.

L’UNESCO a reconnu ce complexe patrimonial sur la base de critères relatifs à la Valeur universelle exceptionnelle (VUE), mettant en évidence l’interaction organique entre les sites naturels, les croyances religieuses et le pouvoir politique de l’époque.

L’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac se distingue par une combinaison rare et harmonieuse entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel. Il comprend un vaste ensemble de pagodes anciennes, de tours, de xylographies, de stèles, d’architectures traditionnelles, ainsi que des rituels, des enseignements, des pratiques de pèlerinage et des fêtes encore préservés.

Le complexe est également étroitement associé à la vie et à l’œuvre de souverains éclairés et de grands maîtres bouddhistes tels que le Roi-Bouddha Trân Nhân Tông, d’autres rois et membres de la famille royale de la dynastie des Trân, les patriarches Phap Loa et Huyên Quang, ainsi qu’à de grandes figures historiques comme Trân Hung Dao et Nguyên Trai.

L’inscription de ce complexe sur la Liste du patrimoine culturel mondial est le fruit d’un long processus de préparation méthodique et scientifique, reposant sur une coordination étroite et responsable entre de nombreux niveaux, secteurs et, en particulier, les trois localités de Quang Ninh, Bac Ninh et Hai Phong.

La reconnaissance par l’UNESCO constitue à la fois une fierté nationale et une responsabilité majeure en matière de préservation et de valorisation des valeurs culturelles exceptionnelles de ce patrimoine.

L’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac ne représente pas seulement un témoignage de la profondeur historique, culturelle et spirituelle du peuple vietnamien, mais aussi une contribution significative au patrimoine commun de l’humanité.

Sur son site, l’UNESCO décrit : ce bien regroupe 12 sites répartis entre montagnes boisées, plaines et régions fluviales. Centré autour de la chaîne de montagnes de Yen Tu, il fut le lieu de résidence de la dynastie Tran aux XIIIe et XIVe siècles et le berceau du bouddhisme Truc Lâm, une tradition zen vietnamienne qui a joué un rôle clé dans la formation du royaume de Dai Viêt. L’ensemble comprend des pagodes, des temples, des sanctuaires et des vestiges archéologiques associés à des figures religieuses et historiques. Stratégiquement situé dans un cadre géologique favorable, ce site demeure un lieu de pèlerinage animé.

