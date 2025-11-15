Majesté sacrée du mont Yên Tu

>> Yên Tu : au cœur d’un splendide patrimoine religieux
|La pagode Dông se dresse tel un lotus épanoui au cœur d’une nature grandiose.
|L’ascension du mont Yên Tu se fait par des milliers de marches en pierre.
Cette montagne mythique a porté de nombreux noms au fil des siècles : Núi Voi (Mont de l’Éléphant), pour sa silhouette rappelant une tête et un dos d’éléphant ; Phù Vân Son (Mont des Nuées), tant le sommet est souvent enveloppé dans la brume ; Bach Vân Son (Mont aux nuages blancs), souvent ceint d’un voile immaculé ; ou encore Linh Son (la “montagne sacrée”). Mais c’est sous l’appellation Yên Tu qu’elle est la plus connue, en référence au surnom d’An Kỳ Sinh, sage taoïste qui, il y a plus de mille ans, s’y retira, érigea un ermitage et y cultiva l’art des élixirs de longue vie.
|La statue du roi-moine Trân Nhân Tông, fondue d’un seul bloc de bronze, s’élève à 15 m et pèse 138 tonnes.
|La beauté de Yên Tu réside dans la majesté de ses montagnes, sublimée par le charme ancien et méditatif de ses ermitages, pagodes et stupas.
|Le jardin des stupas Huê Quang.
|Pagode Hoa Yên.
Le complexe historique et paysager de Yên Tu, situé dans le quartier d’Uông Bi, province de Quang Ninh, a été classés site national spécial en 2012. En 2025, il a franchi une étape majeure : l’UNESCO, par l’entremise du Comité du patrimoine mondial, l’a inscrit au Patrimoine culturel de l’humanité. Une reconnaissance qui scelle la portée universelle de ses valeurs culturelles et spirituelles, et qui ouvre, surtout, la voie à un rayonnement international.
Texte et photos : Minh Duc - Phuong Nga/VNA/CVN