Majesté sacrée du mont Yên Tu

Point culminant de la chaîne de montagnes Dông Triêu, ultime maillon des cinq chaînes en éventail du Nord vietnamien, Yên Tu domine la plaine à riz avec ses 1.068 m d’altitude.

>> Yên Tu : au cœur d’un splendide patrimoine religieux

>> Le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

>> Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac : un patrimoine à portée universelle

Cette montagne mythique a porté de nombreux noms au fil des siècles : Núi Voi (Mont de l’Éléphant), pour sa silhouette rappelant une tête et un dos d’éléphant ; Phù Vân Son (Mont des Nuées), tant le sommet est souvent enveloppé dans la brume ; Bach Vân Son (Mont aux nuages blancs), souvent ceint d’un voile immaculé ; ou encore Linh Son (la “montagne sacrée”). Mais c’est sous l’appellation Yên Tu qu’elle est la plus connue, en référence au surnom d’An Kỳ Sinh, sage taoïste qui, il y a plus de mille ans, s’y retira, érigea un ermitage et y cultiva l’art des élixirs de longue vie.

Le complexe historique et paysager de Yên Tu, situé dans le quartier d’Uông Bi, province de Quang Ninh, a été classés site national spécial en 2012. En 2025, il a franchi une étape majeure : l’UNESCO, par l’entremise du Comité du patrimoine mondial, l’a inscrit au Patrimoine culturel de l’humanité. Une reconnaissance qui scelle la portée universelle de ses valeurs culturelles et spirituelles, et qui ouvre, surtout, la voie à un rayonnement international.

Texte et photos : Minh Duc - Phuong Nga/VNA/CVN