Transformation de la culture en soft power

La culture s’affirme aujourd’hui comme un élément central de l’intégration internationale de chaque nation. L’édification d’une marque culturelle permet au Vietnam d’affirmer sa position, de renforcer sa compétitivité et de diffuser ses valeurs sur la scène mondiale.

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Photo : VNA/CVN

Les festivals, événements culturels et patrimoines régionaux deviennent progressivement de véritables “marques culturelles”, contribuant à positionner l’image des localités vietnamiennes sur la carte touristique internationale.

Le Festival de Huê (Centre) en est un exemple emblématique. Organisé pour la première fois en 2000, il est devenu au fil des années un grand rendez-vous culturel et artistique international du Vietnam. L’événement associe patrimoine traditionnel et création contemporaine à travers des spectacles de musique de cour, des fêtes de rue, des expositions et des programmes artistiques.

Les festivals, vitrines des destinations

Ces dernières années, Huê a adopté le modèle du “Festival des quatre saisons”, avec des activités organisées tout au long de l’année selon les thèmes du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver. Cette formule contribue à maintenir un flux touristique stable tout en valorisant les infrastructures et les espaces patrimoniaux. Grâce à cette stratégie, Huê affirme progressivement son image de ville patrimoniale de dimension internationale.

Le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang (DIFF) constitue également un événement phare du tourisme culturel vietnamien. Créé en 2008 sous forme de compétition, il s’est transformé en un grand festival annuel réunissant de nombreuses équipes internationales.

Photos : VNA/CVN

Le DIFF ne se limite pas aux feux d’artifice. Il intègre aussi des spectacles de rue, des festivals musicaux, des activités tenues le long du fleuve Hàn ou encore des foires touristiques. Cette diversité d’activités contribue à prolonger la durée de séjour des visiteurs et à augmenter leurs dépenses. Au fil des années, le DIFF a renforcé l’image et la valeur touristique de Dà Nang sur les marchés nationaux et internationaux.

Au-delà de Huê et de Dà Nang (Centre), de nombreuses provinces septentrionales développent leurs propres festivals culturels pour attirer les touristes, comme le festival Thành Tuyên à Tuyên Quang, la fête de l’ancienne capitale Hoa Lu à Ninh Binh, ou encore la fête des fleurs de bauhinie à Diên Biên.

Selon les experts, ces événements culturels ne génèrent pas seulement des retombées économiques, mais participent aussi à façonner l’image globale du Vietnam et à renforcer l’attractivité du tourisme national. L’importance de l’édification d’une marque culturelle et d’une identité nationale est clairement affirmée dans la Résolution N°80 du Politburo du Parti sur le développement de la culture vietnamienne.

Pour la première fois, ce texte établit un lien direct entre culture et développement économique, avec l’objectif de faire des industries culturelles un secteur contribuant de manière significative au produit intérieur brut (PIB). La culture y est également définie comme un socle spirituel, une ressource endogène et un levier de soft power destiné à renforcer la position du pays.

Cependant, cet objectif nécessite une stratégie globale, allant du perfectionnement du cadre institutionnel à la valorisation des ressources internes, en passant par la construction de récits de marque pour chaque localité et pour le pays dans son ensemble.

Selon Phan Minh Thu, directrice générale de la société Senplus et enseignante en stratégie de marque à l’Université de la culture de Hanoï, “le Vietnam dispose aujourd’hui d’une opportunité majeure pour transformer la culture en puissance douce et en avantage concurrentiel national. La construction d’une marque culturelle doit être considérée comme un processus stratégique nécessitant investissements et soutien politique”.

Défis structurels à relever

Malgré son potentiel important, le processus d’édification d’une marque culturelle vietnamienne se heurte encore à plusieurs difficultés. L’un des principaux défis réside dans l’absence d’un cadre institutionnel cohérent et suffisamment solide pour orienter les actions sur le long terme.

Photos : CTV/CVN

Selon les spécialistes, de nombreuses activités culturelles restent fragmentées, manquent de coordination et peinent encore à laisser une empreinte forte sur la scène internationale. Les ressources destinées aux industries culturelles demeurent également limitées, tandis que les efforts de promotion et de communication restent en deçà du potentiel existant.

Phan Minh Thu souligne ainsi la nécessité d’investir davantage dans le développement de marques culturelles et de renforcer le professionnalisme dans l’organisation d’événements, la promotion et la communication culturelle.

S’appuyant sur les orientations de la Résolution N°80 ainsi que sur des modèles locaux prometteurs, la marque culturelle vietnamienne est appelée à s’affirmer davantage dans les années à venir. Lorsque la culture deviendra pleinement une ressource endogène et un véritable soft power national, le Vietnam pourra non seulement renforcer sa position internationale, mais aussi créer de nouveaux moteurs pour un développement durable dans un contexte d’intégration mondiale.

Nguyên Thành/CVN