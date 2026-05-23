La culture, moteur d’attractivité et de compétitivité du Vietnam

La culture est l’âme de la nation, forgeant l’identité du peuple vietnamien et nourrissant une grande force spirituelle. Dans le contexte de la mondialisation, elle constitue non seulement un patrimoine à préserver, mais aussi une ressource stratégique pour affirmer la position du pays sur la scène internationale.

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Photos : VNA/CVN

La Résolution N°80 du Politburo du Parti sur le développement de la culture vietnamienne ne se limite pas à orienter l’essor du secteur. Elle souligne aussi la nécessité d’une intégration internationale proactive et active en la matière, valorisant les richesses culturelles tout en assimilant la quintessence de l’humanité afin de renforcer le soft power national.

Pilier du développement

L’histoire millénaire du Vietnam montre que la culture a toujours été une source profonde et constante, nourrissant la volonté, le courage, la dignité et la vitalité du peuple. C’est dans cet esprit que le Président Hô Chi Minh affirmait que “la culture éclaire la voie de la nation”, soulignant ainsi son rôle essentiel dans l’édification et le développement du pays, ainsi que dans la promotion de l’identité nationale et des valeurs humaines vietnamiennes.

Sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, la culture est devenue une “arme” tranchante sur le front idéologique, contribuant à mobiliser et à unir le peuple pour reconquérir l’indépendance lors de la Révolution d’Août 1945, ouvrant une nouvelle ère pour la nation. L’élan révolutionnaire de cette période héroïque résonne encore aujourd’hui dans des chants emblématiques tels que Tiên quân ca (Les troupes avancent) de Văn Cao, Diêt phát xit (Anéantir les fascistes) de Nguyên Đinh Thi ou Muoi chin tháng Tám (19 Août) de Xuân Oanh.

Depuis le lancement de la politique de Đôi moi (Renouveau) en 1986, la culture continue de jouer un rôle pionnier, ouvrant la voie aux réformes socio-économiques, contribuant à l’édification d’un État de droit et d’une société démocratique, équitable et civilisée. Il s’agit aussi de l’édification d’une culture imprégnée de l’identité nationale tout en s’enrichissant continuellement des valeurs universelles, afin de se renouveler dans le cours de l’époque. En tant que “soft power”, la culture renforce également l’image, la position et la voix du pays sur la scène internationale. C’est pourquoi le Parti et l’État accordent une attention particulière au développement culturel, en mettant en place des politiques favorables à l’intégration internationale.

Des résolutions majeures telles que celle du 5e plénum du Comité central (CC) du Parti (VIIIe mandat), la Résolution N°23 du 16 juin 2008 du Politburo, ou encore la Résolution N°33 du 9 juin 2014 du CC du Parti (XIe mandat), ont affirmé que la culture constitue le fondement spirituel de la société, à la fois objectif et moteur du développement. En particulier, la Résolution N°33 du Parti insiste sur la nécessité d’une intégration culturelle internationale proactive et de l’assimilation de la quintessence culturelle de l’humanité.

Dans un contexte où le pays entre dans une nouvelle ère, la Résolution N°80 du Politburo, adoptée le 7 janvier 2026, réaffirme que “la promotion de la culture et de l’homme constitue le fondement, une ressource endogène essentielle, un moteur puissant, un pilier et un régulateur pour un développement rapide et durable du pays”. Elle met également l’accent sur l’intégration culturelle internationale proactive, faisant de la culture un élément clé de l’ensemble des activités extérieures du pays. Cela permet à la fois de promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes à l’étranger et d’assimiler de manière sélective les apports mondiaux, contribuant ainsi à renforcer la position et le soft power de la nation.

Ces dernières années, les valeurs culturelles vietnamiennes se sont largement diffusées à l’échelle mondiale, contribuant de manière significative à la civilisation humaine et jouant un rôle de passerelle diplomatique rapprochant le pays de la communauté internationale.

Levier du rayonnement international

Ce riche patrimoine culturel est aujourd’hui préservé et largement promu. Le pays compte plus de 40.000 sites classés et près de 70.000 éléments du patrimoine culturel immatériel recensés ; 37 d’entre eux ont été inscrits par l’UNESCO (dont neuf patrimoines culturels et naturels mondiaux, 17 immatériels et 11 documentaires).

Photo : CTV/CVN

Plusieurs patrimoines culturels ont dépassé les frontières nationales pour devenir un héritage commun de l’humanité tels que l’ensemble de monuments de Huê, la baie de Ha Long, le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, le complexe paysager de Tràng An, la musique de cour de Huê, l’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre), les chants populaires quan ho de Bac Ninh, le ca trù (chant des courtisanes), ou encore le culte des Déesses-Mères, ainsi que des patrimoines documentaires comme les môc ban (tablettes de bois) de la dynastie des Nguyên (1802-1945), les châu ban (documents administratifs) et les stèles des concours de doctorat au Temple de la Littérature Van Miêu - Quôc Tu Giam.

Parallèlement à la préservation, la culture est progressivement intégrée au développement socio-économique, au tourisme et aux industries créatives. Le cinéma et les arts du spectacle, à travers des œuvres à forte portée émotionnelle, contribuent à faire rayonner l’image du Vietnam à travers le monde. Des films tels que Mua đo (Pluie rouge), Đia đao : Mat troi trong bóng tôi (Tunnel : Le Soleil dans l’obscurité), Đào, pho và piano (Pêche, Pho et Piano), Lât mat (Face à Face) ou Môt điêu uoc (Un souhait) ont généré des recettes de plusieurs centaines de milliards de dôngs chacun, illustrant l’attrait croissant du 7e art vietnamien tant sur le marché national qu’international.

Les grands concerts nationaux comme “Tô quôc trong tim” (La Patrie dans nos cœurs), “Tu hào là nguoi Viêt Nam” (Fier d’être Vietnamien), “Hà Nôi - Tu mùa thu lich su nam 1945” (Hanoï - Depuis l’automne historique de 1945) ou “V Concert - Rang ro Viêt Nam” (V Concert - Vietnam radieux), intégrant des technologies scéniques modernes, ouvrent également de nouvelles perspectives pour l’industrie du spectacle. Parmi eux, le concert “8 Wonder” sur le thème “Moments d’émerveillement”, organisé en août 2025 au Centre national des expositions à Hanoï, a réuni près de 50.000 spectateurs ainsi que des artistes internationaux tels que The Kid Laroi, DPR Ian, J Balvin et DJ Snake, créant une véritable fusion entre musiques vietnamienne et mondiale.

Distinctions prestigieuses



En 2025, plusieurs réalisations culturelles vietnamiennes ont fortement marqué la scène internationale. Le clip vidéo “Bac Bling” de la chanteuse Hoà Minzy a suscité un engouement sans précédent, bien au-delà des frontières nationales. Par ailleurs, la musique vietnamienne s’est illustrée avec éclat lorsque le chanteur Duc Phúc a remporté le premier prix du concours international Intervision 2025” à Moscou, en Russie.

Plus récemment, le cirque vietnamien a confirmé son rayonnement en remportant des distinctions dans les trois numéros présentés lors du Festival international du cirque “Éléphant d’Or” 2026 à Gérone, en Espagne. Ces performances, alliant virtuosité technique et identité culturelle affirmée, ont profondément marqué le public international, au point d’être invitées en tournée de longue durée en Europe.

Photo : VNP/CVN

Dans le domaine des arts du spectacle, le Vietnam affirme également sa présence sur la scène mondiale. La 61e exposition “Tam” (Ver à soie) de l’artiste Lê Huu Hiêu est présentée du 9 mai du 22 novembre 2026 à la Biennale de Venise en Italie, marquant une étape importante dans la promotion de la culture vietnamienne à travers le langage de l’art contemporain. C’est également la première fois que le Vietnam dispose d’un pavillon national au sein de l’un des événements artistiques les plus prestigieux au monde.

Grâce à la culture et à partir de celle-ci, l’image d’un Vietnam “sûr, accueillant, pacifique, hospitalier, intégré et en développement”, riche d’une identité culturelle nationale, est aujourd’hui largement reconnue à l’international, comme en témoignent de nombreuses distinctions prestigieuses telles que “Meilleure destination patrimoniale du monde” ou “Meilleure destination culturelle d’Asie”.

Le Vietnam affirme ainsi progressivement une nouvelle position : celle d’un pays créatif, porteur d’identité et capable de toucher le monde par la profondeur de sa culture. Dans ce contexte, l’accent mis par la Résolution N°80 sur le rôle régulateur de la culture revêt une importance particulière : régulation entre croissance et progrès social, entre intégration et identité, entre marché et valeurs humaines, entre technologie et éthique. Cet accès, à la fois profond et pragmatique, reflète une vision stratégique de long terme.

La Résolution N°80 souligne que l’élargissement de l’intégration culturelle internationale contribuera à renforcer le potentiel, la position, la crédibilité et le soft power du pays. Elle préconise notamment d’accroître l’organisation d’événements culturels et artistiques internationaux, de renforcer la participation aux grands forums mondiaux, et de mettre en place une coordination étroite entre communication, diplomatie culturelle et exportation de produits et services culturels.

Elle insiste également sur la nécessité de valoriser les patrimoines reconnus par l’UNESCO, de développer une stratégie de communication internationale fondée sur la culture, et de promouvoir l’image d’un Vietnam riche en identité, humaniste, responsable et contribuant activement à la civilisation mondiale.

Stratégie de communication

Conscient de l’importance de l’intégration culturelle internationale, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié, le 24 avril 2026, un plan de mise en œuvre de la Stratégie de communication pour la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Photos : VNA/CVN

Pour la période 2026-2030, l’accent est mis sur un changement des perceptions et des approches en matière de communication extérieure, notamment à travers l’organisation de programmes de formation aux méthodes modernes de communication et à la communication fondée sur les données à destination des cadres et des experts.

Le contenu et les messages de communication seront élaborés sur la base de piliers définissant l’image du Vietnam, tels qu’une identité culturelle riche et distinctive, un peuple accueillant et créatif, ainsi qu’un pays stable, en développement et profondément intégré à la communauté internationale. Sur cette base, un ensemble de messages adaptés à chaque marché et public cible sera développé.

Un point fort du plan réside dans la mise en place d’un écosystème numérique de communication complet. Le ministère entend promouvoir l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans la production et la diffusion de contenus multilingues sur des plateformes transfrontalières.

En outre, les contenus liés aux événements culturels traditionnels, aux produits touristiques et au patrimoine seront numérisés afin d’améliorer leur accessibilité auprès du public international. Le ministère renforcera également sa coopération avec des médias internationaux de référence, des experts, les communautés vietnamiennes à l’étranger et, en particulier, des influenceurs internationaux, afin de diversifier les canaux de promotion.

Parallèlement, l’efficacité de la coordination intersectorielle et interinstitutionnelle sera renforcée, tout en mobilisant les ressources sociales grâce à l’amélioration des mécanismes de coopération. Les localités seront soutenues dans l’élaboration de plans adaptés à leurs spécificités régionales et culturelles. Le rôle des entreprises, des organisations, des individus et des communautés vietnamiennes à l’étranger sera également valorisé dans la promotion de l’image nationale.

Grâce à des orientations stratégiques cohérentes et de long terme du Parti et de l’État, la culture vietnamienne se trouve aujourd’hui à un moment charnière, offrant de grandes opportunités d’essor et de rayonnement dans une nouvelle ère. Lorsque la culture devient véritablement une ressource endogène et que l’être humain est placé au cœur de toutes les politiques de développement, le soft power culturel contribuera non seulement à renforcer la capacité interne du pays, mais aussi à affirmer son identité, sa crédibilité et son influence sur la scène internationale.

Nguyên Thành/CVN