Le Nord et le Centre suffoquent sous la canicule : Hanoï en pleine fournaise

Alors qu’une vague de chaleur exceptionnelle frappe le Nord et le Centre du Vietnam, Hanoï étouffe sous des températures extrêmes proches de 40 degrés. Dans les rues surchauffées de la capitale, habitants et travailleurs tentent de survivre à une canicule parmi les plus sévères de ces dernières années.

>> La pluie s’atténue et la canicule fait son retour dans le Nord

>> Les canicules sont-elles plus dangereuses quand elles durent ?

>> L’ombre de la canicule va planer au début avril sur le Vietnam

>> Le Centre se prépare à affronter une nouvelle canicule

Photos : VNA/CVN

Dès les premières heures du matin, alors que de nombreuses rues de Hanoï sont encore peu animées, la chaleur commence déjà à se dégager de l’asphalte, des masses de béton et des immeubles serrés les uns contre les autres. Les habitants de la capitale sortent vêtus de couches épaisses de protection solaire, masques, lunettes et gants, comme s’ils se préparaient à affronter une bataille éprouvante au cœur d’un été déjà à son apogée.

La vague de chaleur qui frappe actuellement le Nord et le Centre du Vietnam est considérée par les experts météorologiques comme la plus sévère depuis le début de l’été. Hanoï figure régulièrement parmi les localités les plus chaudes du pays, avec des températures ressenties bien supérieures aux prévisions officielles, donnant à la ville l’allure d’une immense "fournaise" à ciel ouvert.

Une chaleur étouffante dès l’aube

Vers 6h00, le soleil inonde déjà de nombreuses avenues hanoïennes. L’atmosphère lourde et suffocante s’installe très tôt, faisant ressentir toute la brutalité de la chaleur dès les premiers déplacements de la journée. Dans plusieurs quartiers centraux, la température ressentie atteignait déjà 37 à 38 degrés Celsius dans la matinée, notamment sur les grands axes densément urbanisés, pauvres en espaces verts et entourés de béton et de bitume.

Photo : VNA/CVN

Contrairement à la moiteur humide typique du début de l’été, cette vague de chaleur se caractérise par un air sec et brûlant. Il suffit de rester quelques minutes à l’extérieur pour sentir la chaleur frapper directement la peau. Les spécialistes expliquent que la température réelle ressentie peut dépasser de 2 à 4 degrés les chiffres annoncés, voire davantage dans les zones fortement urbanisées.

À de nombreux carrefours de Hanoï, une scène devenue familière se répète : des files de motards cherchent désespérément un coin d’ombre sous un arbre, le long d’un mur ou sous un auvent pour échapper au soleil durant les feux rouges. Les conducteurs de deux-roues se couvrent entièrement afin de limiter la sensation de brûlure provoquée par les rayons du soleil.

Photo : VNA/CVN

Les commerçants de rue tentent eux aussi de lutter contre la chaleur. Beaucoup installent des bâches supplémentaires, des parasols ou des systèmes de brumisation pour rafraîchir leurs échoppes. Malgré cela, la chaleur qui remonte du sol rend l’air particulièrement oppressant.

Les travailleurs face à la canicule

Dans cette vague de chaleur, les personnes les plus exposées restent les travailleurs en plein air. Ouvriers du bâtiment, livreurs, agents de nettoyage urbain, vendeurs ambulants ou chauffeurs de moto-taxi continuent de travailler sous des températures approchant parfois les 40 degrés Celsius.

Photo : VNA/CVN

En plein midi, de nombreux ouvriers profitent de rares zones ombragées sous les ponts, les arbres ou les abribus pour reprendre leur souffle. Leurs vêtements sont trempés de sueur après seulement quelques dizaines de minutes de travail. Beaucoup reconnaissent ressentir rapidement des signes d’épuisement lorsqu’ils restent trop longtemps sous le soleil.

Les médecins alertent sur les risques accrus d’insolation, de déshydratation et de coups de chaleur, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les travailleurs soumis à des efforts physiques importants. Lorsque la température extérieure dépasse les 39 ou 40 degrés, les routes asphaltées et les surfaces en béton accumulent encore davantage la chaleur, aggravant considérablement la température ressentie.

Parallèlement, la consommation d’électricité, d’eau, de glace et d’appareils de refroidissement explose à Hanoï. Dans plusieurs quartiers, les camions transportant des blocs de glace circulent sans interruption pour approvisionner cafés, restaurants et vendeurs de boissons. Les centres commerciaux, les supermarchés, les stations de métro et les bus climatisés deviennent des refuges temporaires contre la chaleur pour de nombreux habitants.

Le Nord et le Centre au pic de chaleur

Selon les services météorologiques, le pic de cette vague de chaleur devrait se situer entre le 25 et le 27 mai. Les températures maximales dans le Nord et le Centre du pays oscillent généralement entre 36 et 39 degrés Celsius, avec des pointes dépassant localement les 40 degrés.

Photo : VNA/CVN

À Hanoï, les prévisions annoncent des températures pouvant franchir le seuil des 39 degrés. Or, ces données sont mesurées dans des conditions météorologiques standardisées ; la température réelle dans les rues, particulièrement sur le bitume ou dans les zones dépourvues d’arbres, peut être nettement plus élevée.

Le Centre du pays subit également une chaleur exceptionnelle. De Thanh Hoa à Dà Nang, plusieurs provinces enregistrent des températures comprises entre 38 et 40 degrés, parfois davantage sous l’effet du vent chaud et sec du Laos, connu localement sous le nom de "vent chaud et sec soufflant depuis le Laos"

Les experts estiment qu’il s’agit de l’un des épisodes caniculaires les plus extrêmes depuis le début de l’été 2026. Cette succession de journées torrides entraîne une accumulation progressive de chaleur, particulièrement dans les grandes villes comme Hanoï, où la densité du béton favorise le phénomène d’"îlot de chaleur urbain".

Une ville minérale surchauffée

Cette vague de chaleur met également en lumière les fragilités d’une métropole densément urbanisée et insuffisamment végétalisée. Dans de nombreux quartiers centraux de Hanoï, le manque d’arbres accentue fortement la hausse des températures durant la journée et empêche l’air de se rafraîchir la nuit.

Le béton, le verre et le bitume absorbent et restituent massivement la chaleur, rendant certains secteurs du centre-ville beaucoup plus étouffants que les zones périphériques. Même après le coucher du soleil, l’air reste brûlant et lourd.

De nombreux habitants constatent que les étés hanoïens deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Les vagues de chaleur semblent plus fréquentes, plus longues et plus intenses qu’auparavant.

Selon les climatologues, le changement climatique mondial favorise justement la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Les canicules apparaissent plus tôt dans l’année, durent plus longtemps et atteignent des niveaux de plus en plus sévères.

Un quotidien profondément bouleversé

Photos : DT/CVN

Au-delà des impacts sanitaires, cette chaleur extrême perturbe profondément la vie quotidienne. À Hanoï, les rues se vident en grande partie aux heures les plus chaudes de la journée. Les activités extérieures diminuent fortement et certains chantiers adaptent leurs horaires afin d’éviter les périodes les plus dangereuses.

Les écoles, les administrations et les entreprises multiplient également les mesures de prévention : distribution d’eau, adaptation des horaires de travail ou recommandations visant à limiter les déplacements en plein soleil.

Dans les quartiers résidentiels, les climatiseurs fonctionnent presque sans interruption, entraînant une forte hausse de la consommation électrique. Les habitants cherchent toutes les solutions possibles pour rafraîchir leurs logements : ventilateurs à vapeur d’eau, rideaux anti-chaleur ou plantation de végétation.

Pour les travailleurs modestes vivant dans de petites chambres sous des toits en tôle, l’été devient toutefois une véritable épreuve. Dans certains logements exigus, la chaleur accumulée transforme les pièces en véritables fours dès la fin de l’après-midi.

Quand la chaleur retombera-t-elle ?

Source : NCHMF/CVN

Selon les prévisions, les températures devraient commencer à baisser dans le Nord à partir des nuits des 28 et 29 mai, avec le retour d’averses orageuses. Le Centre du pays pourrait connaître un rafraîchissement légèrement plus tardif.

Les spécialistes avertissent néanmoins que l’été 2026 pourrait encore connaître d’autres épisodes caniculaires particulièrement sévères. Dans un contexte de changement climatique de plus en plus marqué, les grandes villes comme Hanoï devront faire face à une pression thermique croissante.

Sous ce soleil écrasant, les silhouettes entièrement couvertes des habitants, les travailleurs luttant pour gagner leur vie sous près de 40 degrés ou encore les rares zones d’ombre bondées offrent un portrait saisissant d’un été particulièrement éprouvant qui s’abat actuellement sur le Nord et le Centre du Vietnam.

Câm Sa/CVN