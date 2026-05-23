My Tâm, l'icône vietnamienne sans frontières

Après plus de vingt ans de carrière, My Tâm demeure l’une des figures incontournables de la V-pop. Portée par une popularité intacte et un rayonnement international grandissant, la chanteuse s’apprête à retrouver la scène américaine avec un nouveau liveshow très attendu.

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La star My Tâm a officiellement dévoilé, le 7 mai, l’affiche annonçant son concert solo prévu aux États-Unis le 7 juin prochain. L’information a rapidement suscité un vif engouement auprès du public vietnamien et international, en particulier parmi les communautés vietnamiennes établies à l’étranger.

Selon le plan de salle publié, le concert devrait accueillir 4.000 spectateurs. Un chiffre particulièrement remarquable pour un concert solo d’une artiste vietnamienne organisé à l’étranger, témoignant de l’attrait constant de My Tâm après plus de deux décennies de carrière artistique. Le liveshow promet une atmosphère intime et riche en émotions, tout en conservant une dimension spectaculaire et énergique.

Retour très attendu

En 2024, My Tâm avait déjà marqué les esprits en organisant pour la première fois le liveshow "My Soul 1981" (Mon âme 1981) aux États-Unis. Les milliers de billets disponibles avaient été vendus en un temps record, créant un véritable phénomène.

Au-delà de l’affluence impressionnante, le spectacle avait également été salué pour la qualité du son, la mise en scène et l’intensité émotionnelle portée par la chanteuse.

Photo : ST/CVN

Le succès de "My Soul 1981" a été considéré comme l’un des moments marquants de la V-pop, illustrant la capacité d’une artiste vietnamienne à organiser avec assurance son propre concert aux États-Unis tout en recevant un accueil massif du public. Il confirme aussi la place particulière qu’occupe My Tâm dans le cœur du public, non seulement au Vietnam mais également au sein des communautés vietnamiennes à travers le monde.

Le retour de la chanteuse aux États-Unis en 2026 revêt ainsi une signification particulière. Il ne s’agit pas seulement de prolonger un précédent succès, mais aussi de démontrer la pérennité de son attractivité dans un marché musical toujours plus compétitif et en constante évolution.

Après de nombreuses années d’activité, My Tâm continue de fidéliser un public stable et loyal, prêt à la suivre sur toutes les scènes.

Ce deuxième liveshow suscite également de fortes attentes concernant les nouveautés artistiques et la mise en scène. Grâce à sa solide expérience scénique et à son style profondément émotionnel, My Tâm est souvent considérée comme une artiste capable d’établir un lien sincère avec son public grâce à son authenticité et à son énergie singulière. C’est aussi ce qui fait que chacun de ses concerts dépasse le simple cadre d’un spectacle musical pour devenir une véritable expérience émotionnelle.

My Tâm figure parmi les très rares artistes vietnamiens à avoir conservé une renommée durable pendant plus de vingt ans, sans jamais être éclipsée par les mutations permanentes de l’industrie du divertissement.

Depuis le début des années 2000, elle demeure l’une des figures emblématiques de la V-pop, incarnant une carrière solide et un rayonnement dépassant largement le cadre musical.

En 2001, My Tâm est sortie major de la filière intermédiaire de chant du Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville avec la note exceptionnelle de 9,5/10.

À une époque où la musique vietnamienne moderne se développait encore de manière relativement spontanée, il était rare qu’une chanteuse bénéficie d’une formation académique aussi poussée. Son choix de renoncer à une bourse d’études à l’étranger afin de poursuivre sa carrière au Vietnam, tout en s’appuyant sur une technique vocale classique, est considéré comme une décision marquante dans l’évolution de la V-pop au début des années 2000.

Après plus de 20 ans de carrière, la chanteuse a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales. Elle a notamment été honorée lors des Mnet Asian Music Awards en 2012, a reçu le prix "Asia’s Music Legend" (Légende de la musique d’Asie) au Top Asia Corporate Ball 2014, ainsi que le titre de "Best Selling Artist of Asia" (Artiste aux meilleures ventes d’Asie) aux Big Apple Music Awards en 2015.

Au-delà de ses succès professionnels, elle conserve une communauté de fans particulièrement fidèle à travers plusieurs générations, un exploit rare dans le paysage musical vietnamien.

Forte de sa formation académique et de son expérience, My Tâm a progressivement construit une carrière jalonnée de records marquants.

Photo : VNA/CVN

Elle a notamment été choisie pour interpréter l’hymne national vietnamien ainsi que la chanson Giai diêu tu hào (Les mélodies de fierté) lors du grand défilé militaire célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, organisé le 2 septembre 2025 à Hanoï.

Son concert "See The Light" (Voir la lumière), organisé en décembre 2025 au stade My Dinh à Hanoï, a attiré environ 40.000 spectateurs, dont 22.000 billets vendus en seulement trois heures lors de la première mise en vente.

Le spectacle "Tri Âm", organisé en novembre 2022 dans le même stade, avait déjà rassemblé 30.000 personnes.

Quant à la série de liveshows "My Soul 1981", organisée à travers le Vietnam puis étendue aux États-Unis fin 2024, elle a également affiché complet en très peu de temps.

Une présence internationale affirmée

Au-delà de son succès national, My Tâm figure parmi les rares artistes vietnamiens à avoir porté leur musique de manière durable sur la scène internationale.

Photo : ST/CVN

En 2015, elle a organisé au Japon le concert "Dreaming Together in Osaka" (Rêver ensemble à Osaka), souvent considéré comme l’une des premières initiatives majeures visant à rapprocher la V-pop du public étranger.

Malgré une médiatisation encore limitée à l’époque, l’événement avait reçu de nombreux retours positifs de la communauté vietnamienne au Japon ainsi que du public japonais.

Trois ans plus tard, en 2018, la chanteuse a poursuivi sur sa lancée avec le spectacle musical "First Love" (Premier amour) en République de Corée. Celui-ci est devenu l’un de ses plus grands succès à l’étranger avec environ 4.000 billets vendus.

Cette réussite a confirmé non seulement la popularité de My Tâm, mais aussi le potentiel des artistes vietnamiens sur les marchés musicaux les plus développés du monde.

"Reine du showbiz vietnamien"

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à ses performances scéniques, la star continue d’afficher une forte popularité sur les plateformes numériques. Début 2024, elle est devenue l’artiste vietnamienne cumulant le plus grand nombre de visionnages sur YouTube, avec plus de 1,6 milliard de vues.

Son film documentaire musical Nguoi giu thoi gian (Le gardien du temps), sorti en 2023, a généré plus de 12 milliards de dôngs de recettes, preuve que son image dépasse largement le statut de simple chanteuse.

Chaque nouvelle chanson de My Tâm atteint rapidement les classements des tendances musicales. Récemment, son titre auto-composé Chuyên dê dành (Histoires à sauver) s’est hissé à la première place quelques jours seulement après son interprétation lors du concert "See The Light".

À l’échelle internationale, My Tâm est également la première artiste vietnamienne à apparaître à deux reprises sur les écrans géants de Times Square dans le cadre de la campagne EQUAL de Spotify.

Grâce à l’ensemble de ses réalisations, elle conserve son statut de "Reine du showbiz vietnamien" et demeure aujourd’hui l’une des diplômées de conservatoire les plus accomplies du pays.

Au-delà de sa place de premier plan dans l’industrie musicale, My Tâm est aussi considérée comme l’une des artistes les plus solides financièrement du showbiz vietnamien.

Très tôt, elle a fondé sa propre société et supervise directement ses activités artistiques, sa communication ainsi que la production de ses œuvres musicales.

En parallèle du divertissement, la chanteuse a étendu ses activités à la mode, aux cosmétiques, à la restauration et à plusieurs investissements commerciaux.

My Tâm possède également plusieurs biens immobiliers de grande valeur à Hô Chi Minh-Ville. Elle s’est aussi tournée vers le cinéma en produisant le film TÀI, qui a dépassé les 100 milliards de dôngs de recettes.

Malgré cette importante réussite financière, elle continue de cultiver une image discrète, simple et éloignée de toute ostentation.

Quê Anh - Tuyêt Anh/CVN