Le tourisme s’engage résolument vers un avenir plus vert au Vietnam

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a inauguré vendredi 5 décembre dans la province de Lâm Dông (Centre) le Forum annuel du tourisme vert, appelant à des mesures renforcées pour développer un tourisme durable et responsable face aux risques climatiques croissants.

L’événement, tenu au site touristique de la forêt de pins de Nui Voi, dans la commune de Hiêp Thanh, a réuni plus de 100 délégués issus d’organismes gouvernementaux, d’instituts de recherche, d’associations touristiques, d’entreprises locales et d’experts suisses.

Le forum de deux jours vise à sensibiliser et à encourager une participation plus active des acteurs du tourisme et des communautés locales à la promotion des pratiques de tourisme vert.

Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que le tourisme durable et responsable était devenu une tendance incontournable et une nécessité pour le Vietnam.

"Le gouvernement a déjà approuvé une stratégie de croissance verte pour 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050", a-t-il déclaré.

"Ce forum revêt une grande importance, car le secteur du tourisme doit à la fois atteindre des objectifs de croissance plus ambitieux et répondre aux exigences de durabilité et de responsabilité", a-t-il indiqué.

Dans le cadre du forum, les participants ont visité des modèles locaux de tourisme vert, notamment des itinéraires de découverte de la biodiversité et la pinède patrimoniale de 108 arbres du parc national de Bidoup Nui Bà.

Deux tables rondes étaient prévues le 5 décembre, portant sur les modèles, les initiatives et les politiques en faveur des destinations vertes au Vietnam, ainsi que sur un cadre d’action proposé pour le tourisme vert dans le contexte actuel.

Ce forum était organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme et le projet suisse "Tourisme pour le développement durable au Vietnam" (ST4SD).

Nouvelle ère du tourisme

La province de Lâm Dông entame un nouveau chapitre prometteur de son développement touristique grâce à une fusion récente qui ouvre la voie à de nombreuses opportunités.

Cette nouvelle région, issue de la fusion des provinces de Lâm Dông, Dak Nông et Binh Thuân, abrite désormais deux des destinations touristiques les plus emblématiques du Vietnam : Dà Lat et Mui Ne.

Des collines fraîches et fleuries de Dà Lat aux plages ensoleillées de Mui Né, Lâm Dông offre un contraste saisissant de paysages. Alors que les entreprises touristiques s’adaptent pour exploiter le potentiel local, elles conçoivent des itinéraires de voyage innovants qui mêlent fleurs, forêts et mer. Ce mariage harmonieux promet aux touristes une multitude d’expériences diverses et inoubliables.

Imaginez-vous flâner dans des exploitations florales aux couleurs éclatantes, visiter des ateliers d’artisans locaux perpétuant des techniques traditionnelles ou admirer le travail minutieux du tissage de la soie.

Les touristes peuvent également explorer des plantations de café pour découvrir la production et la transformation du café, ainsi que le fascinant parcours de la graine à la tasse, ou se promener dans de luxuriants vergers, en dégustant des fruits frais.

La région est également riche d’un patrimoine culturel exceptionnel, avec des temples uniques et des joyaux architecturaux qui ne demandent qu’à être découverts.

Les amoureux de la nature trouveront également leur bonheur. La beauté immaculée du lac Tà Dung, l'atmosphère animée du marché de Dak R’mang et les plantations idylliques de cacao, d’anacardiers et de poivre ne sont que quelques exemples des sites incontournables. Ces expériences culminent avec une excursion à Mui Ne, où les visiteurs peuvent se prélasser au soleil sur des plages de sable blanc, bercés par une douce chaleur.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Lâm Dông, la province a accueilli plus de 35.000 visiteurs malaisiens depuis début 2025.

