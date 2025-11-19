Phu Tho dynamise le tourisme vert dans une direction durable

Des paysages grandioses, constellés de palmeraies, de plantations de thé, de rivières sinueuses et d’un riche patrimoine culturel, confèrent à cette province montagneuse du Nord un charme touristique unique. La fusion des anciennes provinces de Phu Tho, Hoà Binh et Vinh Phuc a inauguré une ère de développement plus intégrée et harmonieuse, notamment dans le secteur du tourisme.

La province s’enorgueillit désormais d’un patrimoine culturel, historique et écologique unique, alliant l’héritage des rois Hùng, des zones urbaines industrielles modernes et des espaces écotouristiques indigènes préservés.

Phu Tho s’engage à développer un tourisme qui tisse des liens entre les écosystèmes, la culture et les communautés. La province privilégie une exploitation raisonnée de ses ressources, parmi lesquelles les paysages écologiques exceptionnels du lac Hoa Binh, le parc national de Xuân Son, les stations thermales de Tam Dao et Dai Lai, les plantations de thé de Long Côc, les sources thermales de Thanh Thuy et Kim Bôi, les villages d’artisans traditionnels et les sites historiques.

Phu Tho s’est fixé pour objectif de faire du tourisme un secteur économique clé, générant des retombées positives pour les communautés locales tout en contribuant à préserver le poumon vert de la moyenne région et des régions montagneuses du Nord.

Pour développer un tourisme vert, la province mise non seulement sur ses paysages naturels, mais aussi sur la participation active des communautés locales. Dans des communes comme Xuân Dài, Long Côc et Thanh Thuy, l’hébergement chez l’habitant a permis d’accroître les revenus des résidents tout en offrant aux touristes une expérience unique et immersive.

Le directeur du Centre provincial de promotion du tourisme de Phu Tho, Nguyên Duc Hoà, a déclaré : "Nous nous attachons à promouvoir l’image de Phu Tho comme une destination attrayante, sûre, accueillante, riche en identité et durable".

Il a souligné l’importance du tourisme vert, précisant qu’il nécessite un changement des mentalités en matière de développement afin que les entreprises, la population locale et les visiteurs puissent collaborer à la protection de l’environnement et à la préservation des valeurs culturelles traditionnelles.

"La province met également en place des circuits touristiques écologiques associés aux produits d’OCOP, aux spécialités locales et aux autres produits de Phu Tho afin d’offrir aux touristes une expérience authentique et de contribuer à la promotion de la marque locale", a ajouté le responsable.

Conformément à sa stratégie de développement, Phu Tho continue d’investir dans les infrastructures vertes. Parallèlement, la province collabore avec Yên Bai et Lào Cai à la création d’un espace touristique partagé, « Retour aux sources », visant à développer l’offre de tourisme écologique et communautaire.

En 2024, la province a accueilli plus de neuf millions de visiteurs, dont beaucoup ont choisi de se détendre à la source thermale de Thanh Thuy ou d’explorer les paysages naturels du Parc national de Xuân Son. Au cours des neuf premiers mois de 2025, le secteur touristique de Phu Tho a continué d’afficher une forte croissance. La province a enregistré 3,65 millions de visiteurs ayant passé au moins une nuit sur place, dont 95.000 touristes internationaux. Les recettes totales des services touristiques ont atteint près de 12.000 milliards de dôngs (500.000 dollars), soulignant ainsi l’émergence du secteur comme contributeur clé à l’économie locale.

Plusieurs grandes entreprises se sont engagées à investir dans le développement du tourisme et des complexes hôteliers pour des montants se chiffrant en milliards de dôngs. Des projets tels que le téléphérique de Cuoi Ha et le complexe Serena Resort constituent des nouveautés prometteuses qui devraient transformer le paysage touristique, en proposant des produits de haute qualité répondant aux besoins des voyageurs vietnamiens et étrangers.

Cette croissance souligne le fort potentiel du tourisme respectueux de l’environnement. Cependant, des experts et des responsables provinciaux ont également mis en évidence des défis qui freinent le développement du tourisme vert, notamment la surfréquentation de certaines destinations, l’hétérogénéité de la qualité des services proposés par les hébergements chez l’habitant et le manque de sensibilisation environnementale chez certains visiteurs.

Pour remédier à ces problèmes, ils estiment que la province doit adopter des politiques cohérentes et fournir un soutien ciblé de la part des organismes de gestion dès les premières étapes.

Phu Tho prend des mesures pour impliquer les communautés locales dans le tourisme vert en proposant des formations aux compétences en matière de services touristiques, en sensibilisant au tourisme responsable et en renforçant le contrôle du développement des infrastructures touristiques afin de garantir l’harmonie avec le paysage naturel et de préserver l’environnement.

