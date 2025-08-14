Le label VITA Green, un levier pour le développement durable

Faire du label de tourisme vert "VITA Green" une référence internationale : telle est l’ambition affichée par l’Association du tourisme du Vietnam (VITA) lors d’un séminaire organisé le 14 août à Hanoï.

Le président de l’association, Vu Thê Binh, a affirmé que le tourisme vert constituait une tendance inévitable et largement répandue dans le monde. Ce modèle, au-delà de ses bénéfices pour la protection de l’environnement et des écosystèmes, représente une opportunité économique majeure en attirant une clientèle à fort pouvoir d’achat, devenant ainsi un moteur de croissance pour les revenus du secteur.

Consciente de ces enjeux, l’Association a initié dès 2019 une transition vers ce modèle, transformant progressivement le tourisme vert en un mouvement d’envergure dans l’ensemble de l’industrie. En 2024, le Salon international du tourisme de Hanoï (VITM), placé sous le thème "Transition verte pour un développement durable", a marqué un tournant décisif dans la prise de conscience collective. Pour encadrer cette dynamique, un ensemble de critères spécifiques a été adopté sous le nom de "VITA Green". Parallèlement, l’Union des associations du tourisme vert a été fondée, rassemblant déjà 30 membres pionniers certifiés, avec pour objectif d’atteindre au moins 100 entités labellisées d’ici fin 2025.

Vu Thê Binh a souligné qu’une accélération de cette transition permettrait au tourisme vietnamien d’accroître considérablement sa valeur grâce à une offre élargie de produits et services verts répondant aux normes internationales. Le label VITA Green est ainsi présenté non seulement comme une garantie de qualité et d’engagement environnemental des entreprises, mais aussi comme un levier puissant pour renforcer la compétitivité et la marque "Vietnam" sur le marché mondial.

Partageant cette vision, Phùng Quang Thang, président de l’Union des associations du tourisme vert, a exprimé l’espoir de voir le label devenir une certification de rang mondial, rehaussant l’image du pays en tant que destination verte.

L’affirmation de la crédibilité du tourisme vert vietnamien sur la scène internationale est jugée essentielle pour bâtir une image de destination durable, responsable et respectueuse de l’environnement. Cette démarche positionne également les entreprises nationales comme des pionnières de cette tendance, tant au niveau régional que mondial.

À terme, le renforcement de la coopération internationale devra permettre aux entreprises labellisées d’intégrer les chaînes d’approvisionnement mondiales en produits touristiques verts et d’être pleinement reconnues par les marchés étrangers.

