Tourisme médical : un moteur stratégique pour la croissance et l’image du Vietnam

Dans un contexte de forte croissance du tourisme médical mondial, le Vietnam émerge comme une destination prometteuse grâce à des services de santé de haute qualité, des coûts compétitifs et un niveau médical de plus en plus avancé. Ce secteur est considéré comme stratégique, susceptible de générer des revenus importants, d’améliorer la qualité des soins et de renforcer l’image du Vietnam sur la scène internationale.

>> Le Vietnam s'impose sur la carte du tourisme médical

>> Le Vietnam dispose d’un fort potentiel de croissance pour le tourisme médical

>> Le tourisme médical plébiscité par les visiteurs internationaux et la diaspora à Hô Chi Minh-Ville

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon des rapports internationaux, le marché mondial du tourisme médical a atteint environ 100 milliards de dollars en 2024, avec une croissance annuelle prévue de 15 à 25%. De nombreux pays asiatiques exploitent avec succès ce marché. La Thaïlande, par exemple, génère 600 à 700 millions de dollars par an grâce aux chirurgies cardiaques et esthétiques, avec des coûts quatre fois inférieurs à ceux des États-Unis. La Malaisie enregistre 1,7 milliard de dollars, et la République de Corée et le Japon des revenus annuels de plusieurs milliards de dollars grâce aux interventions esthétiques, traitements du cancer et combinaisons tourisme-culture.

Au Vietnam, le marché national du tourisme médical a atteint environ 700 millions de dollars en 2024 et pourrait approcher les 4 milliards de dollars d’ici 2033, avec un taux de croissance annuel moyen de 18%, supérieur à la moyenne mondiale. Le Professeur, Docteur Trân Van Thuân, vice-ministre de la Santé, souligne : "Le tourisme médical est devenu une orientation stratégique, combinant soins de santé de qualité et expériences touristiques attractives. Il génère des revenus en devises étrangères tout en valorisant la position et l’image internationale du Vietnam".

Le Vietnam présente plusieurs avantages compétitifs : des coûts nettement inférieurs à ceux des pays développés et une expertise médicale en constante amélioration. Par exemple, la pose d’implants dentaires coûte entre 1.000 et 1.200 dollars au Vietnam contre environ 5.000 dollars aux États-Unis. Le délai d’attente est également réduit, alors que dans de nombreux pays, une intervention standard peut nécessiter plusieurs mois. De plus, des techniques médicales complexes comme l’intervention cardiaque, la transplantation, la procréation assistée (FIV) et la dentisterie esthétique sont réalisées avec succès dans le pays.

Au-delà de l’aspect économique, le tourisme médical améliore la qualité des soins domestiques. Les hôpitaux doivent respecter des standards internationaux et appliquer les techniques les plus modernes pour accueillir des patients locaux et étrangers. Cela favorise également la formation de personnel médical hautement qualifié et l’harmonisation de la gestion du secteur de la santé, tout en renforçant la coopération médicale internationale.

Pour exploiter pleinement ce potentiel, le ministère de la Santé a élaboré le Plan de développement des services de santé de haute qualité et de promotion du tourisme médical pour la période 2025-2030, visant les étrangers et les Vietnamiens aisés. Ce plan est intersectoriel, impliquant la santé, le tourisme, les finances, la diplomatie et les technologies de l’information. Des forfaits tout compris pour les clients internationaux sont proposés : soins courts, FIV, chirurgie esthétique, dentisterie esthétique, rééducation post-traitement. Ces offres sont intégrées à l’écosystème touristique, garantissant une connexion directe avec des établissements agréés répondant aux normes internationales.

Photo : VNA/CVN

Un autre objectif clé du plan est de créer des critères de qualité pour les établissements accueillant des patients internationaux, basés sur la norme JCI américaine, considérée comme le "passeport" indispensable pour offrir des services sur le marché mondial. Des questions pratiques comme le visa, les assurances internationales, l’interconnexion des données médicales, l’assistance linguistique, les infrastructures et la sécurité des visiteurs sont également étudiées et ajustées.

L’expérience des clients internationaux ne se limite pas aux revenus : elle contribue à renforcer la réputation du pays. De nombreux visiteurs du Moyen-Orient, qui ont des exigences culturelles et religieuses strictes, apprécient la qualité des services médicaux vietnamiens. Leur satisfaction valorise le Vietnam comme une destination sûre, accueillante et professionnelle, tout en encourageant la découverte de sa culture, de ses paysages et de son peuple.

Avec une stabilité politique et sociale, des patrimoines naturels et culturels mondialement reconnus comme la baie de Ha Long, Phong Nha-Ke Bàng, les plages de Dà Nang et Nha Trang, ainsi que la capacité d’organiser des événements internationaux majeurs, le Vietnam bénéficie d’avantages pour développer un tourisme combinant loisirs et santé. Avant la pandémie de COVID-19, environ 300.000 touristes étrangers se rendaient chaque année au Vietnam pour des soins, dont 40% à Hô Chi Minh-Ville.

Les experts estiment qu’avec un investissement cohérent et des politiques de soutien adaptées, le tourisme médical peut devenir un secteur moteur, générant chaque année des milliards de dollars grâce aux clients internationaux et à la diaspora. Il s’agit d’une orientation stratégique qui améliore la qualité des soins, stimule la croissance économique et consolide durablement l’image du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN