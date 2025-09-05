Hô Chi Minh-Ville accueille la réunion des maires de l'OPT et promeut un tourisme vert et intelligent

Dans le cadre de la 12 e Assemblée générale de l'Organisation de promotion du tourisme (OPT) pour les villes mondiales, la réunion des maires de l'OPT 2025 s'est tenue à Hô Chi Minh-Ville le 4 septembre.

>> Le tourisme vert gagne du terrain et les esprits à Binh Thuân

>> La coopération régionale stimule le tourisme vert pour un avenir neutre en carbone

>> Huê : accélération vers un tourisme vert, intelligent et culturel

Dans son discours, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Dung, a déclaré que la transition verte est un appel urgent à l'action pour un tourisme durable et responsable. Le tourisme, a-t-il souligné, est non seulement un moteur de croissance économique, mais demeure également essentiel à la préservation des ressources naturelles, de l'identité culturelle et du bien-être des communautés.

Photo : VNA/CVN

L'application de solutions technologiques respectueuses de l'environnement aux activités touristiques contribuera grandement à l'objectif commun de verdissement de toutes les destinations, a souligné le responsable.

Les délégués des villes membres de la TPO ont axé leurs discussions sur cinq priorités : créer un cadre de coopération transfrontalière pour le tourisme intelligent, promouvoir le tourisme vert grâce à des partenariats internationaux, promouvoir les stratégies de transition numérique et verte, renforcer la connectivité économique et culturelle grâce au tourisme transfrontalier et définir le rôle des maires dans l’élaboration de politiques locales de soutien au tourisme intelligent et vert, tout en approfondissant la collaboration transfrontalière au sein du réseau TPO.

La réunion a également permis d’élaborer une déclaration du président pour l’Assemblée générale de la TPO. Ce document devrait présenter des initiatives concrètes liées aux thèmes de la transformation numérique et de la transition verte ; fournir des orientations stratégiques, proposer des idées innovantes ; et formuler des engagements concrets, des projets communs et des idées réalisables pour façonner l’avenir du tourisme mondial et régional.

VNA/CVN