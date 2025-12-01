Condé Nast Traveler loue Hanoï comme un joyau urbain du Nord du Vietnam

Le magazine de voyage américain Condé Nast Traveler a décrit Hanoï comme un joyau urbain du Nord du Vietnam, soulignant ses façades d’inspiration française, ses rues animées de scooters et sa cuisine de rue savoureuse qui font de la capitale une destination incontournable.

Pour beaucoup, Hanoï est la porte d’entrée des grandes aventures du Nord du Vietnam : les îlots émeraude de la baie de Ha Long, les collines en terrasses de Sapa, les vallées karstiques de Ninh Binh. Mais il est bon de s’y arrêter avant de poursuivre son voyage.

Pendant plus de mille ans, la capitale du pays a vu défiler des dynasties impériales ériger des temples confucéens, des colons français tracer des boulevards ombragés de tamariniers et des villas aux murs jaunes, et des révolutionnaires laisser derrière eux des slogans, des statues et les stigmates de leur lutte pour l’autodétermination. Il en résulte une ville à la fois rude et élégante, véritable deuxième ville du pays.

Hanoï mérite bien plus qu’une simple escale, que ce soit pour admirer les aubes brumeuses du lac Hoàn Kiêm, écouter le cliquetis des cuillères dans les échoppes de pho au lever du soleil, ou vivre l’émotion grisante de la rue du train, où les locomotives frôlent vos vêtements, a écrit Condé Nast Traveler.

Les voyageurs viennent aussi pour l’artisanat local - les traditions séculaires de la soie, de la poterie et de la laque, toujours vivantes dans les villages aux portes de la ville - et pour une scène culinaire de rue authentique et inventive, fruit du mélange unique d’influences françaises et d’ingéniosité vietnamienne.

Selon le magazine, le lac Hoan Kiêm est le havre de paix de la ville, où les retraités pratiquent le tai-chi à l’aube et où les couples flânent le soir sous les arbres. Traversez le pont Thê Huc, aux teintes écarlates, pour rejoindre le temple Ngoc Son, dédié à un général du XIIIe siècle qui défendit jadis la capitale.

Vous y découvrirez les reflets de la laque rouge et des avant-toits du temple se mirant dans le lac. De là, promenez-vous vers le nord, au cœur du Vieux quartier, un dédale de 36 rues médiévales, chacune portant encore le nom d’un métier d’origine : orfèvres rue Hàng Bac, marchands de papier rue Hàng Ma, marchands de soie rue Hàng Gai.

À l’ouest du centre-ville, le Temple de la Littérature, fondé en 1070, demeure un havre de paix confucéen, avec ses cours intérieures, ses bassins de lotus et ses banians. Ses stèles sculptées rendent hommage aux érudits qui y étudièrent il y a près de mille ans. À quelques pas au sud se trouve le Vestige de la prison de Hoa Lo, un lieu poignant qui retrace l’histoire de Hanoi au XXe siècle, de la domination coloniale française à la guerre du Vietnam, à travers des cellules et des photographies saisissantes.

Dans le quartier français, les grands boulevards, les balcons en fer forgé et les stucs jaunes rappellent le passé colonial de la ville, avec l’Opéra de Hanoi, inspiré du Palais Garnier, qui présente encore fréquemment des ballets et des symphonies orchestrales sous son spectaculaire dôme.

Il est également conseillé aux visiteurs de découvrir les meilleures adresses pour se restaurer à Hanoi. Les meilleurs stands se regroupent là où les anciennes corporations exerçaient leur activité : rue Hang Buôm pour les douceurs et les brochettes grillées, rue Tông Duy Tân pour les nouilles en fin de soirée, et marché Dông Xuân pour un pho, des beignets et un café glacé au petit-déjeuner, au milieu de la foule matinale. Autour des rues Nguyên Du et Ly Quôc Su, vous trouverez un autre quartier animé où des vendeurs transportent des paniers d’herbes et de bouillon sur leurs vélos et proposent des repas à prix dérisoire.

Condé Nast Traveler a également établi une liste des meilleurs hôtels à Hanoi, notamment le Capella Hanoi, conçu par le légendaire Bill Bensley, le Sofitel Legend Metropole Hanoi qui reste la grande dame de la ville, et le Lotte Hotel, qui couronne un gratte-ciel de 65 étages au-dessus de l’un des centres commerciaux de luxe les plus prestigieux de la capitale.

Si vous avez une demi-journée de libre, quittez la ville pour découvrir les villages d’artisans qui entourent la capitale. Au fil des siècles, chacun s’est spécialisé dans un savoir-faire unique, transmis de génération en génération. Parmi les plus célèbres figure le village de l’encens de Quang Phu Câu, à une trentaine de kilomètres au sud de Hanoi.

Les archives suggèrent que la fabrication d’encens y a débuté il y a plus d’un siècle, lorsque des marchands ont découvert la qualité du bambou et le climat propice au séchage dans la région. Aujourd’hui encore, des centaines de familles perpétuent cette tradition, transformant de simples tiges de bambou en offrandes qui voyagent jusqu’aux pagodes et aux autels familiaux à travers le pays.

Non loin de là, le village de Chuông, souvent surnommé le "village des chapeaux coniques", fournissait autrefois la cour royale de Huê et les marchands du Delta du fleuve Rouge en créations emblématiques en feuilles de palmier. Chaque chapeau est confectionné à la main à partir de bambou fendu et de feuilles de palmier, puis soigneusement cousu dans des ateliers à ciel ouvert disséminés dans la région.

Ces deux sites constituent une excursion facile d’une demi-journée depuis Hanoï - environ une heure de route à travers des terres agricoles préservées et de charmants villages - et permettent de comprendre comment, bien avant l’avènement des gratte-ciel et des scooters, le Delta du fleuve Rouge prospérait grâce à ce réseau d’artisans et de commerçants.

