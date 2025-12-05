Arrivée du navire de luxe Celebrity Solstice à Hô Chi Minh-Ville

Le navire de croisière de luxe Celebrity Solstice , battant pavillon maltais et exploité par Celebrity Cruises, a accosté le 4 décembre au port de Thi Vai, quartier de Phu My (Hô Chi Minh-Ville), avec à son bord près de 2.850 passagers internationaux.

Photo : CTV/CVN

Dès l'accostage, les visiteurs ont entamé leurs excursions vers des destinations populaires à Hô Chi Minh-Ville et dans la province voisine de Dông Thap. Selon l'agence de services de voyage Saigontourist, environ 75% des 1.400 passagers qui ont débarqué ont choisi des circuits dans la métropole du Sud.

Parmi les options les plus prisées figurent les visites de villages artisanaux traditionnels et des célèbres tunnels de Cu Chi. Des excursions ont également été organisées dans les quartiers de Vung Tàu et Bà Ria, permettant aux visiteurs de découvrir des attractions telles que la Villa Blanche (Bach Dinh) et la plage Truoc (Bai Truoc).

L’escale à Hô Chi Minh-Ville fait partie d’un itinéraire régional reliant Singapour à Hong Kong (Chine), incluant des arrêts en Thaïlande ainsi qu'au port de Chân Mây (ville de Huê), et dans la baie de Ha Long (province de Quang Ninh).

Le Celebrity Solstice est un navire de croisière de luxe de la compagnie Celebrity Cruises, lancé en 2008. Il mesure 317,2 mètres de long, 36,8 mètres de large. Il peut accueillir jusqu’à 2.850 passagers et propose diverses attractions, dont un théâtre de 1.000 places.

VNA/CVN