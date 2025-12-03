Un Vietnam authentique, plus vrai que nature

Alors que les métropoles et les lieux célèbres attirent un grand nombre de touriste, une autre facette du Vietnam se dévoile, à l'écart des rassemblements : vallées reculées, villages sur pilotis et rizières en terrasses où le temps semble suspendu.

Photo : AVT/CVN

Grâce à l’agence de voyage AVENTURE VIETNAM TRAVEL, il est désormais possible de découvrir des régions authentiques du Vietnam, hors des sentiers battus.

L’agence vous propose de créer votre circuit sur mesure, selon vos envies et votre budget, pour une expérience unique, loin du tourisme de masse. Vous vivrez au rythme du Vietnam grâce à une immersion totale et à des rencontres avec les ethnies locales, en participant à leurs activités quotidiennes et en cuisinant comme elles le font depuis toujours.

Un Vietnam 100% authentique

Alors que les grandes villes et les sites emblématiques attirent chaque année des millions de voyageurs, un autre Vietnam se révèle, loin des foules : celui des vallées reculées, des villages sur pilotis et des rizières en terrasses où le temps semble suspendu. C’est ce Vietnam authentique que notre agence locale sur mesure vous propose de découvrir, pas à pas, en respectant les rythmes du pays et de ses habitants.

Photo : AVT/CVN

Contrairement aux circuits standardisés, un voyage conçu avec une agence locale francophone commence par l’écoute : envies, budget, niveau de confort, centres d’intérêt (randonnée, culture, gastronomie, rencontres…). L’itinéraire se construit ensuite comme une toile sur mesure : une nuit chez l’habitant dans un village de montagne, une balade à pied entre les rizières, une halte dans un marché rural, une visite d’un atelier artisanal encore méconnu.

Voyage en terre inconnue

Loin du tourisme de masse, l’expérience prend une dimension profondément humaine. Dans les hameaux des ethnies minoritaires, le voyageur partage un repas autour du feu, apprend quelques mots en langue locale et s’initie aux gestes du quotidien : culture du riz, récolte du thé ou des légumes du jardin. Ces moments d’immersion totale sont de véritables instants de vie partagés, rendus possibles par la confiance tissée au fil des années entre l’agence et les familles locales (cuisine traditionnelle, secrets d’une soupe de nouilles au petit matin, cérémonie ancestrale).

Choisir notre agence, c’est aussi soutenir une économie plus équitable, privilégier les rencontres et revenir chez soi avec des sourires et des histoires mémorables.

AVENTURE VIETNAM TRAVEL

C16, Zone X1, rue Huy Du, quartier Nam Tu Liêm, Hanoï

+84-24 33 67 86 96 - Portable 24h/7j / WhatsApp : (+84) 9 89 31 32 05

info@aventure-vietnam.com

www.aventure-vietnam.com

N° de licence internationale du tour opérateur : 01-2229/2023/TCDL-GP-LHQT

Les voyageurs nous recommandent sur Routard, TripAdvisor, Petit Futé, Lonely Planet.

Binh Dao - Hervé Fayet/CVN