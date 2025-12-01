FITVEN 2025

Un tremplin pour la coopération touristique entre le Vietnam et l’Amérique latine

La participation du Vietnam à la 18 e Foire internationale du tourisme (FITVEN 2025), qui s’est tenue au Venezuela, a posé les bases d’une coopération prometteuse entre voyagistes vietnamiens, vénézuéliens et latino-américains, favorisant ainsi un développement dynamique des flux touristiques entre le Vietnam et cette région.

Organisée du 27 novembre au 1er décembre à Puerto Cabello (État de Carabobo), la FITVEN 2025 a réuni plus de 3 000 entreprises touristiques vénézuéliennes et des professionnels originaires de 35 pays et territoires. Sept agences de voyages vietnamiennes y ont pris part.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la ministre du Pouvoir populaire pour le Tourisme, Mme Leticia Gómez, a qualifié la FITVEN d’événement touristique le plus important du Venezuela et de toute l’Amérique latine. Elle a souligné qu’il offrait un espace privilégié pour tisser et élargir les liens internationaux et mettre en valeur les richesses naturelles d’un Venezuela présenté comme une terre de paix et d’hospitalité.

Dans le même esprit, Mme Daniella Cabello, présidente de la fondation Marca País, a indiqué qu’il s’agissait de la plus grande édition jamais organisée, véritable vitrine du potentiel touristique des 24 États du pays et des nombreuses opportunités de coopération dans les domaines économique, commercial, agricole, industriel et culturel.

Représentant la délégation vietnamienne, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a déclaré que cette participation traduisait l’amitié traditionnelle entre les deux peuples tout en ouvrant la voie à de nouvelles connexions stratégiques. Il a ajouté que les voyagistes vietnamiens, venus avec un esprit collaboratif et une réelle volonté d’élargir leur marché, contribuaient à renforcer la compréhension mutuelle et les échanges entre les peuples vietnamien, vénézuélien et ceux des autres pays participants.

Lors d’une rencontre avec la délégation vietnamienne, la ministre Leticia Gómez a salué l’initiative proactive des opérateurs vietnamiens venus explorer le marché, nouer des partenariats et découvrir le potentiel de coopération. Elle y a vu une preuve concrète de la confiance et de la bonne volonté unissant les deux rives du Pacifique.

Elle a exprimé l’espoir qu’à l’issue de la FITVEN 2025, les entreprises vietnamiennes deviendraient des passerelles majeures pour les flux touristiques entre le Vietnam, le Venezuela et l’Amérique latine. Son ministère s’est engagé à faciliter au maximum ces coopérations, notamment par des échanges de délégations, la connexion de circuits touristiques et le partage d’expériences en matière de tourisme durable.

Interrogé par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le directeur de Migola Travel, Cao Hoai Vi, a confirmé l’intérêt stratégique de l’événement. Celui-ci a permis aux entreprises vietnamiennes d’accéder directement aux partenaires locaux, aux réseaux de transport et d’hébergement, ainsi qu’aux institutions touristiques, tout en approfondissant leur connaissance de la culture et du quotidien au Venezuela et en Amérique latine.

