Vietnam : un marché hôtelier en pleine ascension, leader de la région

La demande touristique continue de s’élargir, portée par la croissance soutenue du tourisme domestique et la reprise vigoureuse des arrivées internationales, notamment en provenance d’Asie.

>> Le Vietnam cherche à attirer davantage de tournages étrangers

>> Les destinations confiantes pour la fin d’année après une avant-saison classique

>> Tourisme médical : un moteur stratégique pour la croissance et l’image du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Ces dynamiques ont contribué à faire du Vietnam l’un des marchés à la croissance la plus rapide de la région, selonle rapport Vietnam Hotel Investment Guide 2025 publié conjointement par Savills Hotels et le cabinet d’avocats international Watson Farley & Williams (WFW).

Une croissance solide du tourisme et de l’hôtellerie

Selon le rapport, le Vietnam a accueilli 17,6 millions de visiteurs internationaux en 2024, puis 15,4 millions au cours des neuf premiers mois de 2025, se rapprochant de l’objectif de 25 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année. À la fin du troisième trimestre 2025, le pays comptait plus de 192.000 chambres d’hôtels de milieu à haut de gamme, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 10,9% au cours des dix dernières năm,l’une des plus élevées de la région.

Près de 60% du parc hôtelier se concentre dans les destinations balnéaires, reflétant l’essor du segment de villégiature. Les marchés clés : Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc, affichent des améliorations nettes de leur taux d’occupation, avec de nombreux complexes atteignant 70 à 75% à Dà Nang et Nha Trang, tandis que Phu Quôc enregistre une progression de 10 à 15% par rapport à l’année précédente.

Tendances de l’investissement : un climat de confiance renouvelé

Savills Hotels observe que la reprise du tourisme, le ralentissement du développement des nouveaux projets et la hausse de la demande pour des produits haut de gamme renforcent la confiance des investisseurs. Les acteurs nationaux dominent encore le marché, représentant près de 90 % de l’offre existante. Environ 68% des hôtels restent exploités directement par leurs propriétaires, ce qui ouvre un espace significatif pour des opérations de repositionnement, d’amélioration ou de partenariat avec des marques internationales. Le nombre de ces dernières pourrait d’ailleurs passer de 90 à plus de 130 dans les trois prochaines années.

Outre les transactions de cession d’actifs existants, la recherche de foncier en bord de mer et l’acquisition de biens à fort potentiel de repositionnement continuent d’attirer l’attention d’investisseurs nationaux et étrangers. Les segments haut de gamme, luxe et "branded residences" sont ceux qui suscitent le plus grand intérêt.

Des infrastructures en pleine expansion – un moteur de croissance majeur

Le développement d’infrastructures majeures : aéroport de Long Thành, extension de Nội Bài, aéroport Gia Bình et autoroutes Nord–Sud, renforce la connectivité interrégionale et crée des bases solides pour le développement du marché hôtelier.

Selon Mauro Gasparotti, directeur principal Asie du Sud-Est de Savills Hotels, le Vietnam s’impose progressivement comme l’une des destinations préférées des visiteurs asiatiques. L’offre touristique s’enrichit, avec l’arrivée de nouvelles marques hôtelières couvrant plusieurs segments et répondant à des besoins variés.

À Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï, la capacité d’accueil de produits diversifiés contribue à maintenir l’attrait auprès des investisseurs étrangers à la recherche d’opportunités long terme. Mauro Gasparotti indique que le Vietnam Hotel Investment Guide 2025 est conçu pour aider les investisseurs à appréhender plus efficacement le marché : évaluation des perspectives commerciales, compréhension du cadre juridique et orientation stratégique en matière financière. Dans un contexte de rééquilibrage du marché et d’amélioration de la qualité de l’offre, il s’agit d’un moment clé pour se préparer au prochain cycle de croissance.

Des fondamentaux de marché de plus en plus affirmés

Lada Shelkovnikova, représentante de WFW, souligne que le marché touristique et hôtelier du Vietnam continue d’afficher un potentiel remarquable, porté par une demande domestique robuste, une classe moyenne en pleine expansion et l’engagement constant du gouvernement dans le développement des infrastructures touristiques. Ces facteurs structurants contribuent à attirer des investisseurs en quête d’opportunités de croissance durable.

VNA/CVN