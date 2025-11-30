Premier vol direct Shenzhen - Huê : un nouveau cap pour le tourisme international

La ville de Huê (Centre) a marqué un jalon important pour son développement touristique et économique avec l'arrivée pour la première fois, dans la soirée du 29 novembre, du vol DZ6355 de la compagnie aérienne internationale Donghai Airlines, en provenance de Shenzhen (Chine). Le vol, opéré sous la forme d'un charter, a atterri à l'aéroport International de Phu Bài, où une cérémonie chaleureuse a été organisée par le Service municipal du tourisme.

Les passagers ont été accueillis par les dirigeants du Comité populaire municipal qui leur ont remis des fleurs et des cadeaux souvenirs. La cérémonie a été enrichie par des représentations de Nhã nhạc cung đình (Musique de cour royale) et des danses traditionnelles de licornes et de dragons.

Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Service municipal du tourisme, a souligné l'importance de cet événement, qui non seulement renforce la coopération entre la ville et Donghai Airlines, mais contribue également à la croissance économique générale de Huê, en particulier celle de son secteur touristique.

L'arrivée de ce vol charter est un signal positif des efforts déployés pour développer les liaisons aériennes internationales vers l'aéroport de Phu Bai, suite à la mise en service du nouveau Terminal T2. Donghai Airlines prévoit de maintenir ces vols vers et depuis Phu Bai tout au long des mois de novembre et décembre 2025.

Selon les rapports, le secteur touristique de Huê affiche une performance impressionnante pour les onze premiers mois de l'année 2025. Le nombre de visiteurs a atteint environ 5.844.719, soit une augmentation de 65,3% par rapport à la même période de l'année précédente, avec une hausse de 40,9% pour les visiteurs internationaux. Les recettes touristiques sont estimées à près de 11.747,9 milliards de dongs, en progression de 62,7%. Les touristes chinois, avec 18.199 arrivées, se placent actuellement en douzième position des marchés émetteurs pour la ville.

Afin de soutenir cette dynamique, le secteur touristique de Huê se prépare à une série d'événements majeurs en cette fin d'année 2025, incluant le festival culinaire "100 Flavors - Michelin Starred Chef", le concours de Miss Cosmo 2025, le Festival International du thé de Huê, des activités d'échanges culinaires et touristiques internationaux, ainsi que la conférence nationale sur le tourisme Net Zero.

Ces initiatives culmineront avec la cérémonie de clôture de l'Année nationale du tourisme, prévue le 20 décembre. Cet événement sera l'occasion de dresser le bilan de la promotion du tourisme vietnamien et de rendre hommage aux contributions exceptionnelles de Huê en tant que ville hôte, réaffirmant son image de "Huê - ancienne capitale, nouvelle opportunité".

