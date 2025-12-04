Le Vietnam ouvre 41 nouveaux points d’entrée pour les détenteurs de visa électronique

Le gouvernement vietnamien a décidé d’ajouter 41 points de contrôle internationaux où les étrangers pourront utiliser leur visa électronique pour entrer et sortir du territoire, portant ainsi le nombre total de ces points à 83.

Conformément à la résolution N°389/NQ-CP, récemment publiée par le gouvernement, ces nouveaux points d’entrée comprennent quatre aéroports, onze postes frontières terrestres et vingt-six ports maritimes.

Les quatre aéroports internationaux concernés sont l’aéroport international de Long Thành (application dès sa mise en service), l’aéroport international de Gia Binh (application également dès sa mise en service), l’aéroport international de Vinh et l’aéroport international de Chu Lai.

Auparavant, en vertu de la résolution N°127/NQ-CP, publiée le 14 août 2023, 42 points de contrôle internationaux, comprenant 13 aéroports, 16 postes frontières terrestres et 13 ports maritimes, étaient autorisés pour les ressortissants étrangers à entrer et à sortir du Vietnam à l’aide d’un visa électronique.

