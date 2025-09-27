La capitale distinguée pour ses efforts en faveur du tourisme vert

Lors de la 12 e Assemblée générale de l’Organisation pour la promotion du tourisme des villes mondiales (TPO), tenue récemment à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï a été distinguée dans la catégorie "Tourisme durable" des TPO Best Awards 2025.

Cette distinction illustre les efforts constants de la capitale en faveur d’un environnement touristique respectueux de l’écosystème, tout en l’encourageant à accélérer sa transition verte et à renforcer sa position sur la scène internationale.

Selon le Prof. associé-Docteur Pham Trung Luong, vice-président de l’Association vietnamienne de la formation touristique, le tourisme vert repose sur une utilisation responsable des ressources naturelles, la réduction des impacts négatifs et la promotion d’un tourisme respectueux de l’environnement.

Ces dernières années, Hanoï a lancé plusieurs initiatives : limitation des plastiques à usage unique, campagnes de nettoyage urbain, développement du tourisme communautaire et mise en place de systèmes de tri des déchets dans les sites historiques.

En 2024, la capitale a accueilli près de 28 millions de visiteurs, dont plus de 6,4 millions d’étrangers, générant plus de 111.000 milliards de dôngs de recettes. Ces chiffres témoignent de son attractivité croissante et de sa capacité à conjuguer patrimoine culturel et historique avec une orientation vers un tourisme durable.

Toutefois, des experts soulignent que le développement du tourisme vert à Hanoï demeure confronté à plusieurs défis : absence de critères de certification officiels pour les "destinations vertes", ressources d’investissement limitées et coordination intersectorielle insuffisante.

Pour Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du tourisme, cette distinction "Tourisme durable" confirme la bonne orientation prise par la ville et ouvre de nouvelles perspectives de coopération internationale, permettant à Hanoï de bénéficier d’expériences, de technologies et de ressources auprès d’autres membres de la TPO.

Les experts recommandent à la capitale d’adopter rapidement un ensemble de critères pour certifier les destinations vertes, de renforcer la coopération régionale, de mobiliser les communautés locales, mais aussi d’investir dans les infrastructures vertes, de recourir aux énergies propres et d’intégrer les technologies numériques dans la gestion et la promotion du tourisme.

Le Docteur Vu Van Tuyên, vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme communautaire, a rappelé que le tourisme non durable sera progressivement marginalisé. Dans cette optique, un projet conjoint entre l’Université de Hanoï et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été lancé pour former des ressources humaines qualifiées dans le domaine du tourisme durable à l’horizon 2025.

Cette reconnaissance aux TPO Best Awards 2025 confirme que Hanoï n’est pas seulement le cœur traditionnel du Vietnam, mais aussi un pionnier du développement durable. Avec la détermination des autorités et le soutien de la communauté, la capitale dispose de solides atouts pour devenir une destination de tourisme vert de premier plan dans la région.

