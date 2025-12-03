Hanoï atteint dès novembre son objectif de 31 millions de visiteurs en 2025

En dépassant dès le mois de novembre la barre des 30,9 millions de visiteurs, Hanoï atteint pratiquement son objectif fixé pour l’année 2025. Une performance historique qui marque non seulement un rebond spectaculaire post-pandémie, mais aussi une dynamique de croissance durable pour l’industrie touristique de la capitale.

En novembre 2025, Hanoï a accueilli 2,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 14,7% par rapport à la même période de 2024. Parmi eux, 851 000 touristes internationaux (+25%), dont 600.000 ont séjourné dans la capitale. Le tourisme domestique reste moteur avec 1,65 million de visiteurs (+10%).

Les recettes touristiques de ce mois ont atteint 11,36 mille milliards de dôngs, soit une croissance notable de 18,4%.

Une dynamique retrouvée

Sur les onze premiers mois de l’année, le Service du tourisme de Hanoï estime que la ville a reçu 30,94 millions de visiteurs, soit une progression de 22,1%. Les recettes globales atteignent 120,6 mille milliards de dôngs, en hausse de 20,7%.

Le taux d’occupation moyen des hébergements touristiques atteint désormais 73,4%, soit une augmentation de 6,3 points.

Avec ces chiffres, Hanoï signe l’année la plus prospère de son histoire, dépassant le sommet de 29 millions de visiteurs en 2019, avant la pandémie. Pour Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut de Développement du Tourisme en Asie, il s’agit d’un "succès remarquable et impressionnant", illustrant une reprise vigoureuse et un développement durable du tourisme capitalin.

L’effet catalyseur de l’événement A80

L’un des facteurs décisifs de cette croissance exceptionnelle est l’événement A80. Pendant les quatre jours de congé de la Fête nationale du 2 septembre, Hanoï a attiré près de 2,5 millions de visiteurs, soit trois fois plus qu’en 2024.

"Hanoï ne se contente plus de retrouver son niveau d’avant-crise ; la ville le dépasse clairement, ce qui constitue un signal extrêmement positif", souligne M. Quỳnh. Il estime qu’à la fin de l’année, la capitale pourrait atteindre 32 à 33 millions de visiteurs.

Si le tourisme global explose, le nombre de visiteurs internationaux stagne depuis la pandémie. En 2019, Hanoï comptait plus de 7 millions de touristes étrangers, représentant 24% du total.

En 2025, l’objectif reste similaire : 7,5 millions d’internationaux, soit la même proportion dans l’ambition globale de 31 millions de visiteurs.

Ce statu quo souligne un enjeu stratégique majeur : renforcer la compétitivité internationale de la destination Hanoï.

Des projets structurants

D’ici la fin de l’année, le secteur touristique de Hanoï mettra en œuvre plusieurs missions clés, dont la plus importante est la soumission à la municipalité du Projet de rénovation du modèle de gestion du site national spécial de Huong Son (pagode des Parfums).

Parallèlement, la ville organisera le Festival de la gastronomie et des métiers d’Art de Hanoï 2025 ; développera des produits liés au tourisme agricole, au tourisme nocturne, au tourisme communautaire ou encore au tourisme golfique.

Des programmes de connexion des destinations dans les communes et quartiers seront également poursuivis, ainsi qu’une participation officielle au Forum national du tourisme vert 2025 à Lâm Dông.

Quatre parcours nouveaux

L’une des initiatives les plus attendues est le lancement, le 3 décembre, du programme "Les itinéraires du patrimoine dans Hanoï", au temple de Quan Thanh.

Cette innovation propose quatre parcours inédits permettant aux habitants comme aux visiteurs d’explorer les patrimoines matériel, immatériel et numérique de la capitale.

À partir de plus de 100 sites patrimoniaux examinés, les chercheurs ont sélectionné 28 monuments emblématiques, répartis en quatre itinéraires fondés sur les grandes traditions spirituelles vietnamiennes : les Tu Trân, les temples de culte des Déesses Mères, les maisons communales des fondateurs de métiers, et les pagodes de Hanoï.

Quatre gardiens de Thang Long

Les visiteurs découvriront les quatre temples sacrés - Bach Ma, Voi Phuc, Quan Thanh et Kim Liên - situés aux quatre points cardinaux de l’ancienne citadelle. Ce parcours met en lumière la structure spirituelle unique et profondément ancrée de la capitale.

Les temples des Déesses Mères

Il relie huit lieux de culte consacrés à Liêu Hanh et aux Déesses Mères du Tam Phu, patrimoine immatériel reconnu par l’UNESCO. Parmi eux : Dông Hà, Vu Thach, Bà Kiêu, Xuân Yên, Dên Dâu, Vong Tiên, Phu Tây Hô ou encore l’autel spirituel de la gare Long Biên.

Les maisons communales

Dans le cœur du Vieux quartier, ce parcours raconte l’histoire des artisans qui façonnèrent Hanoï. Les visiteurs pourront explorer les maisons communales de Kim Ngân (orfèvrerie), Dông Lac (costume traditionnel), Pha Truc Lâm (cuir), Hà Vi (laque), Phuc Hâu (miroiterie), Tứ Thị (broderie), Lò Rèn (forge) et Ngu Xa(fonderie de bronze).

Les pagodes emblématiques

Ce dernier itinéraire offre un voyage spirituel autour des pagodes liées au maître zen An Thiên (Phuc Diên), figure majeure du bouddhisme vietnamien. De la pagode Bao Thiên aujourd’hui disparue aux pagodes Liên Tri, Hàm Long ou Liên Phai, le parcours retrace l’évolution religieuse et historique de Thăng Long.

Chaque monument est présenté sous forme de dossier numérique complet comprenant descriptions, archives iconographiques, vidéos, documents de référence et données historiques.

Ces contenus sont intégrés dans une carte électronique, des codes QR et l’application H-Heritage, permettant aux visiteurs d’accéder instantanément aux informations depuis leur smartphone.

