Tourisme, urbanisme, loisirs : le potentiel inexploité du barrage de Phuoc Hoa à Dông Nai

Situé dans la commune de Nha Bich, province de Dông Nai (Sud), le barrage de Phuoc Hoa, couvrant plus de 2.000 ha, n’est pas seulement une source essentielle d’eau douce pour la région Sud-Est du Vietnam, mais il possède également un fort potentiel pour le développement du tourisme écologique, des loisirs et de la détente.

Photo : VNA/CVN

Cependant, à ce jour, la zone reste largement inexploitable et nécessite un aménagement réfléchi pour devenir une destination attrayante.

Trân Hoài Vu, qui vit et travaille sur le barrage depuis plus de dix ans, partage : "Le lac de Phuoc Hoa offre un paysage magnifique et des ressources piscicoles abondantes. Si cette zone est aménagée en site touristique, elle pourrait non seulement créer des emplois pour les habitants, mais aussi contribuer au développement économique local".

Dans le même esprit, Dang Thi Dông, résidant à proximité, souligne : "Je souhaite que les autorités locales développent le tourisme pour offrir des opportunités d’emploi à la population et positionner Nha Bích sur la carte touristique de Dong Nai et du Vietnam".

Selon les experts économiques, la rivière Bé qui entoure le barrage contribue à former un lac de 2.077 ha, offrant non seulement une réserve d’eau stratégique, mais également un potentiel pour la création de centres écologiques, de zones urbaines écologiques au bord du lac, de terrains de golf combinés avec des services touristiques et de loisirs. Avec ses paysages exceptionnels, le barrage pourrait devenir un point focal d’urbanisme durable, harmonieux avec la nature et orienté vers un développement à long terme.

La situation géographique constitue également un atout majeur. Le président du Comité populaire de la commune, Nguyên Hông Thai, explique que le barrage de Phuoc Hoa se trouve à proximité d’axes routiers stratégiques tels que Gia Nghia – Chon Thanh et Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành, facilitant ainsi l’accès des touristes. De plus, Nha Bich se situe entre deux zones industrielles et urbaines en pleine expansion, Chon Thanh et Dông Xoài (anciennement de la province de Binh Phuoc), offrant des perspectives de connexion régionale vers Hô Chi Minh-Ville et le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Pour exploiter pleinement ce potentiel, la commune a proposé d’ajuster le plan d’aménagement général et l’utilisation des terres dans l’ancienne zone de Chon Thành, tout en reliant les axes routiers stratégiques et en intégrant les projets prioritaires existants. Une planification efficace permettrait de développer des projets touristiques écologiques, de nouvelles zones urbaines et des services de villégiature, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie locale et à attirer les investissements.

Le président de la commune insiste : "Avec sa vaste surface, ses paysages naturels attrayants et son climat agréable, le barrage de Phuoc Hoa représente une opportunité exceptionnelle pour attirer les investisseurs dans le tourisme et exploiter pleinement les avantages de la région".

Si des investissements structurés sont réalisés, Phuoc Hoa pourrait devenir un centre socio-économique majeur, intégrant un réseau de connexion directe entre Dông Nai, Hô Chi Minh-Ville et les zones avoisinantes, stimulant le tourisme, l’urbanisme moderne et les activités de loisirs. L’“éveil” du potentiel du barrage de Phuoc Hoa ouvrirait la voie à un développement durable et renforcerait la position de Nha Bich sur la carte touristique nationale.

VNA/CVN