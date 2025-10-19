Le tourisme ferroviaire insuffle un nouvel élan au secteur touristique vietnamien

Le Train de Hanoï, également appelé "Train des Cinq Portes de Hanoï", suscite l’intérêt des visiteurs de la capitale. C’est la première fois qu’un train touristique est spécialement conçu pour mettre en valeur la culture de Hanoï à travers un voyage ferroviaire.

Photo : VNA/CVN

Tào Duc Hiêp, président de BHL Tourism and Trade Services JSC, a déclaré qu’inspiré par les cinq portes historiques de Hanoï ce produit vise à offrir une expérience patrimoniale sur la ligne Hanoï - Tu Son (province de Bac Ninh). Il relie la capitale aux sites patrimoniaux voisins, ramenant les visiteurs aux valeurs culturelles uniques de la région de Kinh Bac, surnommée le berceau de la civilisation du Grand Viêt.

Si de nombreuses lignes ferroviaires répondaient auparavant aux besoins de transport, elles font désormais partie intégrante de produits touristiques intégrés lorsqu’elles sont combinées à des circuits d’exploration culturelle. Le tourisme expérientiel par les transports, notamment le métro et le train, permet non seulement aux visiteurs de se déplacer en train urbain et en train urbain, mais favorise également l’utilisation de ce mode de transport.

Hanoï exploite actuellement la ligne de métro 2A (Cat Linh - Hà Dông) et la section aérienne de la ligne 3 (Nhôn - Gare de Hanoï). Deux produits touristiques ont été développés dans ce cadre : "Voyage vert du Métro de Hanoï - Village de la soie de Van Phuc" et "Voyage vert du Métro de Hanoï - Temple de la Littérature - Dépôt de Phu Luong". Ces lignes servent désormais non seulement de moyen de transport, mais aussi de points d’intérêt culturel reliant les célèbres destinations touristiques de Hanoï.

Selon Khuât Viêt Hung, président du conseil d'administration de la SARL des chemins de fer de Hanoï, le métro de Hanoï vise à développer des produits touristiques distinctifs pour la capitale, en renforçant les connexions avec les commerces, les restaurants et les hébergements afin que les visiteurs puissent séjourner en dehors du centre-ville à moindre coût. L’entreprise développe également des applications et des brochures d’information, et a déjà lancé des billets journaliers et hebdomadaires pour améliorer l’expérience des voyageurs.

Photo : VNA/CVN

De son côté, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a amélioré la qualité de service en modernisant les voitures avec des intérieurs modernes et confortables, tels que des portes semi-automatiques, des écrans LED, le Wi-Fi gratuit et un design contemporain reflétant la diversité architecturale et culturelle des localités, améliorant ainsi l’expérience de voyage.

Par ailleurs, le secteur ferroviaire a investi dans des services ferroviaires de haute qualité, tels que les trains SE19/20 et SE21/22, le train "Hoa Phuong Do" (Flamboyant rouge), le train du patrimoine Huê - Dà Nang, le train transvietnamien Sjourney et le train La Reine sur la ligne Dà Lat - Trai Mât. Il a également lancé des voitures charters communautaires et la voiture premium "The Vietage" sur la ligne Dà Nang - Quy Nhon, ainsi que des circuits ferroviaires tout compris vers des destinations comme Huê, Dà Nang et Quang Binh.

Hoàng Gia Khanh, directeur général de VNR, a expliqué que ces innovations non seulement augmentent les revenus, mais élargissent également la clientèle, renforçant ainsi l’image de marque des Chemins de fer du Vietnam. Dans un avenir proche, le secteur continuera de coopérer avec les collectivités locales pour développer des produits et services plus spécifiques à chaque région afin de répondre à la demande du marché et de stimuler le tourisme.

De plus, au-delà des expériences à bord des trains, la société collabore également avec le secteur du tourisme pour améliorer les arrêts ferroviaires. Des gares telles que Long Biên, Gia Lâm et Cô Loa seront transformées en espaces d’exposition et d’événements culturels, tandis que l’usine de locomotives de Gia Lâm sera transformée en musée ferroviaire. Grâce à ces initiatives, chaque gare deviendra un lieu d’arrêt et un espace de narration, et chaque train permettra de vivre le "cœur" unique de la ville.

VNA/CVN