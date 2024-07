Lancement d'un clip vidéo faisant la promotion du tourisme ferroviaire

Ce clip vidéo, qui fait partie du programme médiatique "Vietnam : Travel to love !", vise à concrétiser la coopération entre l'Autorité nationale du tourisme et la Société des chemins de fer du Vietnam (VNR) pour promouvoir l'exploitation du tourisme ferroviaire, créant ainsi une percée pour de nouveaux produits touristiques, améliorant la qualité des services ferroviaires et offrant des expériences uniques aux touristes.

Photo : VNA/CVN

D'une durée de 3 minutes et 30 secondes, le clip vidéo contient des images à couper le souffle et accrocheuses d'un voyage à travers le Vietnam sur le chemin de fer Nord-Sud, qui passe par de grandes villes et des destinations touristiques célèbres du pays.

Les chemins de fer vietnamiens ont été honorés à plusieurs reprises par la presse internationale. Le célèbre magazine de voyage Lonely Planet a élu le chemin de fer Nord-Sud du Vietnam comme l'itinéraire ferroviaire le plus spectaculaire du monde.

En voyageant en train, les visiteurs pourront admirer la beauté de la nature, du pays et des habitants, ainsi qu'avoir de merveilleuses expériences sur le patrimoine, la culture et la cuisine vietnamiennes.

VNA/CVN