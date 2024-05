Développement du tourisme ferroviaire associé aux patrimoines

Les voyages en train sont actuellement une nouvelle tendance, car la hausse des prix des billets d'avion intérieurs entraîne une augmentation de 10% à 15% des prix des voyages. L'industrie ferroviaire s'efforce donc d'innover et de se coordonner avec les entreprises pour améliorer la qualité et développer le tourisme attaché à "l'éveil" du patrimoine.

>> Voyages au long cours au fil des rails au Vietnam

Nguyên Công Hoan, directeur général de l'agence de voyage Flamingo Redtours, a déclaré que l'organisation de visites touristiques en train vers des localités du Centre telles que Quang Bình, Thua Thiên Huê, Dà Nang et Quang Nam permettait de réduire les prix et d'augmenter les expériences. En effet, les services ferroviaires sont améliorés et capables de répondre aux besoins croissants des touristes.

Photo : VNA/CVN

Lors du récent Festival du tourisme de Hanoï, Flamingo Redtours a lancé des circuits "À travers le Vietnam en train", avec des itinéraires de cinq jours tels que Quang Binh - Grotte de Phong Nha - Source thermale de Bang ; et Huê - Dà Nang - Hôi An, avec des prix d'environ 5 millions de dôngs chacun (soit 197 USD).

Fin mars, une ligne ferroviaire reliant l'ancienne capitale de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre), et la ville de Dà Nang, a été mise en service. Pendant environ trois heures de ce voyage en train, les touristes peuvent admirer la beauté naturelle le long du col Hai Vân, un des dix plus belles routes du monde sélectionnés par le célèbre magazine américain Travel Leisure.

En particulier, lors des voyages au départ de Huê pour Dà Nang et vice versa le matin ou l'après-midi, les touristes peuvent profiter du splendide lever ou du coucher du soleil sur Lang Cô, l'un des plus beaux lagons du monde, et goûter des spécialités locales.

Selon l'Autorité nationale du tourisme (VNAT) relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les voyages en train ont connu une évolution positive. En 2023, le nombre de vacanciers nationaux voyageant en train a atteint 10 millions, soit une augmentation de 15% sur un an ; et 1,5 million de touristes étrangers, en hausse de 20%.

La croissance de l'industrie ferroviaire a montré la reprise et le développement exceptionnel du tourisme ferroviaire au Vietnam après la pandémie de COVID-19 et a en même temps reflété la tendance à la demande croissante pour l'utilisation de ce moyen de transport.

Le chemin de fer Nord-Sud du Vietnam parcourt environ 1.730 km entre les deux plus grandes villes du pays, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, en deux jours. L'année dernière, le guide de voyage britannique Lonely Planet l'a désigné comme l'un des voyages en train les plus incroyables au monde.

VNA/CVN