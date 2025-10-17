Ninh Binh renforce sa coopération touristique avec des partenaires internationaux

Le Département du tourisme et l'Association du tourisme de la province de Ninh Binh, en collaboration avec l'Association du tourisme du Vietnam, ont organisé le 17 octobre un programme d'échange entre les entreprises touristiques locales et leurs homologues internationaux.

Le président de l'Association du tourisme du Vietnam, Vu Thê Binh, a souligné que le tourisme constitue un secteur économique essentiel pour le pays, qui enregistre une hausse continue des arrivées internationales, notamment en provenance de la République de Corée et des Philippines. Afin de renforcer durablement ces flux, des délégations d'agences de voyages de ces deux pays ont été invitées à explorer les offres touristiques vietnamiennes et à établir des partenariats.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Trân Song Tùng, a insisté sur l'importance de cette conférence pour créer des opportunités de coopération. Il a réaffirmé l'engagement de la province à soutenir et à offrir des conditions optimales aux investisseurs et entreprises, en particulier dans les secteurs du tourisme et des services.

Avec une infrastructure touristique en constante amélioration et plus de 5 000 sites historiques, dont deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ninh Binh figure parmi les dix principales destinations du pays. Au cours des neuf premiers mois de 2025, la province a accueilli près de 17 millions de visiteurs, dont plus de 1,6 million d'étrangers.

À cette occasion, l'Association du tourisme du Vietnam et l'Association des agences de voyages des Philippines ont signé un engagement de coopération pour la promotion touristique.

VNA/CVN