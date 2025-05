Tourisme ferroviaire : Hai Phong inaugure un train haut de gamme et valorise sa gare historique

Les Chemins de fer du Vietnam (VNR), en collaboration avec la ville de Hai Phong (Nord), ont organisé, le 10 mai, une cérémonie pour annoncer la reconnaissance de la gare de Hai Phong comme destination touristique et inaugurer un train haut de gamme baptisé Hoa Phuong Do (Flamboyant rouge).

>> Développement du tourisme ferroviaire associé aux patrimoines

>> Lancement d'un clip vidéo faisant la promotion du tourisme ferroviaire

L'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la libération de la ville portuaire (13 mai 1955).

Photo : VNA/CVN

Afin de répondre à la demande croissante des voyageurs, VNR a entrepris une rénovation complète de ses voitures, désormais dotées d'intérieurs luxueux et d'équipements modernes.

Il s'agit notamment de la première initiative du secteur ferroviaire à introduire une voiture VIP de 34 places, à l'intérieur inspiré du style indochinois. Chaque voiture comprend des espaces de lavage des mains spacieux et des toilettes modernes. Le train propose également des voitures standards de 64 places avec une tarification flexible, adaptée à divers besoins de passagers.

Selon Dào Anh Tuân, directeur général de la Société par actions des transports ferroviaires, la mise en service du train haut de gamme Hoa Phuong Do témoigne de l'engagement du secteur ferroviaire à innover et à améliorer constamment la qualité de ses services, positionnant ainsi le rail comme un choix privilégié dans la tendance du tourisme vert.

Photo : VNA/CVN

Ce train, profondément enraciné dans l'identité de Hai Phong, est destiné à devenir un nouveau produit touristique attractif pour les visiteurs, a-t-il affirmé.

La gare de Hai Phong devient ainsi la 12e gare de la ville à être reconnue comme destination touristique. Érigée en 1902, elle figure parmi les plus anciennes et les plus importantes artères ferroviaires du pays.

Trân Thi Hoàng Mai, directrice du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que la gare deviendra un carrefour culturel et touristique, ainsi qu'un point de départ pour les visiteurs souhaitant découvrir la beauté et les spécialités culinaires renommées de la ville.

VNA/CVN