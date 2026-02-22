Patrimoine vivant : Hanoï se raconte en version digitale

À Hanoï, le patrimoine millénaire se réinvente à l’ère du numérique. Grâce à quatre parcours thématiques innovants, histoire, technologie et mémoire vivante s’unissent pour offrir une nouvelle lecture de la capitale.

Rares sont les villes où les vestiges anciens coexistent encore harmonieusement avec des quartiers résidentiels modernes, où passé et présent s’entrelacent dans chaque rue, chaque maison et chaque mode de vie, comme à Hanoï. Pourtant, une grande partie de cette richesse historique demeure discrète, souvent dissimulée au fond des ruelles sous la forme de temples, de pagodes ou de sanctuaires, encore peu connus et rarement présentés de manière systématique.

C’est à partir de ce constat qu’a été lancé, en décembre 2025, le programme “Hành trinh du lich di san Hà Nôi” (Parcours du tourisme patrimonial de Hanoï). Ce projet novateur vise à aider habitants et visiteurs à identifier et à s’approprier le patrimoine grâce à une approche inédite, alliant recherche académique et technologies numériques modernes.

Histoire secrète révélée

Le programme s’inscrit dans le cadre du projet FEF-R Patrimoine, financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. Sa mise en œuvre a été assurée en collaboration avec l’Université des sciences sociales et humaines (USSH - Université nationale de Hanoï), l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Pendant plus d’un an, des équipes de recherche franco-vietnamiennes ont œuvré sans relâche pour documenter, analyser et valoriser les richesses patrimoniales de Hanoï.

La Dre Nguyên Thi Hiêp, coordinatrice scientifique du projet pour Expertise France, a précisé que la méthodologie reposait sur des enquêtes de terrain, l’analyse documentaire, la formation et l’application des technologies de cartographie. Plus de 100 sites patrimoniaux ont ainsi été étudiés. Un fonds documentaire considérable, rédigé en français, en hán nôm (idéogrammes sino-vietnamiens) et en vietnamien, a été redécouvert et valorisé.

Chaque site est aujourd’hui présenté à travers des dossiers scientifiques complets, numérisés et intégrés à une carte électronique accessible via l’application H-Heritage. L’un des résultats majeurs du projet est la création d’un site web dédié aux parcours patrimoniaux et d’une application mobile utilisant des codes QR, permettant un accès rapide, pratique et multilingue aux contenus.

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a souligné que chaque site des quatre itinéraires avait fait l’objet d’un travail de recherche rigoureux : descriptions scientifiques, iconographie ancienne et contemporaine, citations historiques vérifiées, données issues des archives et de l’inventaire de l’EFEO. L’ensemble a été traité, numérisé et intégré à un système interactif fondé sur la géolocalisation. Désormais, les visiteurs peuvent littéralement “toucher l’histoire” à l’aide de leur smartphone.

Les experts estiment que cette démarche constitue une avancée majeure pour rapprocher le patrimoine du public et des touristes, en transformant la visite et l’apprentissage en une expérience immersive et flexible.

Quatre parcours, une mémoire vivante

Vingt-huit sites emblématiques ont été sélectionnés et répartis en quatre parcours thématiques, inspirés des grands courants de croyances traditionnelles vietnamiennes. Chaque itinéraire dépasse la simple accumulation de vestiges pour raconter une histoire cohérente, reflet de la mémoire spirituelle et culturelle de Hanoï.

Les quatre thèmes sont : Thang Long tu trân (Les quatre gardiens de Thang Long - les quatre temples dédiés aux quatre génies protecteurs des points cardinaux de la capitale) ; Dên Mâu (Temples de la Déesse Mère) ; Dinh Tô nghê (Temples des ancêtres de métiers) ; Chùa Hà Nôi (Pagodes de Hanoï).

Le parcours “Thang Long tu trân” met en lumière les quatre temples sacrés protégeant l’ancienne citadelle : Bach Ma (Cheval blanc) à l’Est, Voi Phuc (Eléphants agenouillés) à l’Ouest, Kim Liên (Lotus doré) au Sud et Quán Thánh (anciennement Trân Vu Quan, temple dédié au guerrier gardien du Nord).

Le parcours “Dên Mâu” relie huit sanctuaires dédiés à la Déesse-mère Liêu Hanh et aux Déesses-mères des Tam Phu (Trois mondes), une croyance inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Elle est une fusion d’hommage à la mère, de rituels, de musique et de danse.

Le parcours “Dinh Tô nghê” fait découvrir les maisons communes consacrées aux fondateurs des métiers traditionnels, tels que l’orfèvrerie à Kim Ngân, la broderie à Tu Thi, la laque à Ha Vi, ou encore la fonte du bronze à Ngu Xa.

Enfin, le parcours “Chùa Hà Nôi” explore le paysage bouddhique lié au Sa môn An Thiên (Phúc Diên), l’un des patriarches emblématiques du bouddhisme vietnamien. Il inclut les pagodes Báo Thiên (disparue), Liên Tri, Hàm Long et Quang Hoa (ancienne Liên Phái). Cet itinéraire retrace le flux spirituel de Thang Long (ancien nom de Hanoï), où mémoire, technologie et foi se rencontrent pour la conservation du patrimoine.

Perspectives d’avenir

Selon la Dre. Nguyên Thi Hiêp, ces parcours s’adressent à tous les publics : touristes, élèves, étudiants, enseignants et chercheurs. Ils constituent à la fois un outil pédagogique, une ressource scientifique et un levier de valorisation culturelle, réunis sur une seule plateforme.

L’ambassadeur Olivier Brochet a souligné que ces itinéraires représentent d’excellents supports éducatifs pour les établissements scolaires et universitaires, ainsi qu’un outil de communication culturelle pour les musées, les guides touristiques et les collectivités locales, tout en offrant un modèle méthodologique précieux pour la communauté des chercheurs.

L’objectif est de “poser les bases d’une nouvelle phase, où la connaissance du patrimoine devient un moteur du développement durable”. Ce savoir est un facteur d’attractivité culturelle et touristique, ainsi qu’un outil de formation pour les jeunes générations.

“Le patrimoine culturel est le témoignage de ce que nous étions, la manière dont nous en prenons soin aujourd’hui montre ce que nous voulons devenir”, a conclu le diplomate, qualifiant le projet de “beau et prometteur voyage de coopération, reflet de la solidité de l’amitié franco-vietnamienne”.

Mai Mai - Diêu Thuy/CVN