Hô Chi Minh-Ville : 20 nouveaux circuits culinaires pour la promotion du tourisme

Le 22 octobre, dans la mégapole du Sud, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a organisé une conférence de presse d’annonce de 20 programmes de tourisme culinaire pour 2025, une série de nouveaux produits touristiques pour les gourmets.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de produits touristiques traditionnels, visant à faire de Hô Chi Minh-Ville une destination de choix pour la gastronomie de la région.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l'extension des frontières administratives de la localité, après la fusion avec d’anciennes provinces Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, accroît son potentiel de développement du tourisme culinaire, lui permettant de devenir un pôle de convergence de la quintessence culinaire nationale et internationale.

Forte de son dynamisme et de son multiculturalisme, Hô Chi Minh-Ville s'efforce de développer de nouveaux produits touristiques, tels que le tourisme fluvial, culturel, historique, écologique et communautaire. Le tourisme culinaire est ainsi considéré comme un produit stratégique, particulièrement attractif et compétitif pour la région.

Une série de programmes de tourisme culinaire conçus cette fois par les agences de voyages s'appuient principalement sur le système de restauration, de shopping et d'attractions typiques de la nouvelle ville après la fusion. Ces circuits expérientiels, d'une durée variable allant d'une demi-journée à trois jours, combinent la cuisine de rue de Hô Chi Minh-Ville avec celle de “pays jardins” de Binh Duong et celle des fruits de mer frais de Vung Tàu.

Parmi les produits phares, on peut citer les visites culinaires en Vespa, les visites des plantations de cacao et de la fabrication de chocolat, ou encore le programme “Cuisiner avec un chef” en plein cœur de Hô Chi Minh-Ville.

L'objectif de 10 millions de visiteurs internationaux

Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'après l'expansion de son territoire administratif, la ville dispose de 681 ressources touristiques à développer en destinations diversifiées, allant des espaces urbains modernes au patrimoine architectural, en passant par les marchés traditionnels et les zones fluviales et insulaires.

Concernant l'exploitation du potentiel du tourisme culinaire, en septembre 2025, le Service municipal du tourisme a concentré ses ressources sur la réalisation d'une étude approfondie et la création de 20 nouveaux programmes de tourisme culinaire uniques.

Les nouveaux programmes de tourisme culinaire proposent non seulement un voyage à la découverte des saveurs, mais aussi des récits sur la culture, l'histoire et les habitants de la ville du nom de l'Oncle Hô Chi Minh. Il s'agit d'une étape dans la concrétisation de la stratégie de développement de produits touristiques culinaires à Hô Chi Minh-Ville d'ici 2030, avec pour objectif d'accueillir 10 millions de visiteurs internationaux et de générer un chiffre d'affaires de 290.000 milliards de dôngs en 2025.

Avec 20 nouveaux circuits culinaires, l'industrie touristique de la localité espère que cette série de programmes contribuera à renouveler l'expérience touristique, à promouvoir l'image d'une Hô Chi Minh-Ville dynamique, ouverte et créative, tout en diffusant le message "Rouvez votre émotion (Find your vibes) - Trouvez la qualité idéale et ressentez la sensation idéale", contribuant ainsi à affirmer la ville comme une destination touristique internationale incontournable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN