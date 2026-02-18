Hô Chi Minh-Ville s’élance vers un nouveau printemps et une nouvelle ère

Le printemps du Nouvel An lunaire du Cheval (Binh Ngo) insuffle une nouvelle vitalité et de nouvelles espérances à Hô Chi Minh-Ville en 2026. Cette année revêt une portée hautement symbolique : elle marque le 50 e anniversaire de la ville portant le nom de l’Oncle Hô et le 115 e anniversaire de son départ à la recherche d’une voie pour le salut national.

Un nouveau printemps s’installe sur la ville portant le nom de l’Oncle Hô. Il arrive avec un état d’esprit renouvelé, insufflant un nouvel élan et de nouvelles attentes à Hô Chi Minh-Ville en 2026, une année hautement symbolique : le 50e anniversaire de la ville rebaptisée en l’honneur du Président Hô Chi Minh et le 115e anniversaire de son départ à la recherche de la voie du salut national. Ce printemps marque également le premier de la "super-métropole" issue de la fusion administrative, engagée aux côtés du pays tout entier dans une nouvelle phase de développement, qualifiée d’"ère de l’essor de la nation vietnamienne".

Le mandat du XIIIᵉ Congrès national du Parti a été une période au cours de laquelle le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a surmonté de nombreux défis, maintenu son rôle de locomotive et posé des bases essentielles pour une nouvelle phase de développement.

Forte de ces acquis, Hô Chi Minh-Ville aborde le XIVe Congrès du Parti avec davantage de proactivité, de confiance et un sens accru des responsabilités envers le Parti, la population et l’avenir du pays.

C’est l’analyse formulée par Trân Luu Quang, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, en dressant le bilan du mandat écoulé et en esquissant les perspectives de la nouvelle phase de développement de la ville.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir d’ici 2030 une métropole civilisée et moderne, un centre dynamique d’innovation profondément intégré à l’économie mondiale, occupant une position de premier plan en Asie du Sud-Est. À l’horizon 2045, elle vise à figurer parmi les 100 villes offrant la meilleure qualité de vie au monde, à s’affirmer comme un pôle économique, financier, éducatif et médical majeur en Asie, une destination attractive à l’échelle internationale, tout en poursuivant un développement durable et riche en identité culturelle.

Trân Luu Quang a souligné que pour concrétiser ces ambitions, la mission centrale et constante du Comité municipal du Parti est de bâtir une métropole fondée sur l’intelligence collective, l’unité et l’innovation - capable de conduire un développement plus rapide, plus efficace et plus durable, et de contribuer davantage au pays.

"L’intelligence, l’unité et l’innovation ne sont pas de simples slogans, mais un engagement politique et une norme d’action. Chaque cadre, chaque membre du Parti et chaque habitant doit unir ses efforts pour transformer les aspirations en actions et les objectifs en résultats, afin que Hô Chi Minh-Ville demeure un lieu de convergence des talents et un moteur de croissance pour le pays, une ville civilisée, moderne et solidaire", a-t-il insisté.

Selon lui, cet esprit d’unité et d’innovation se traduit déjà par de nombreuses actions concrètes, à peine plus de six mois après la naissance de la "super-métropole" issue de la fusion avec les anciennes provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu. Des plans d’aménagement aux stratégies de développement, jusqu’aux projets et chantiers spécifiques, toutes les initiatives visent une approche globale et inclusive, couvrant l’ensemble des territoires de la ville, sans distinction entre anciennes et nouvelles zones.

À l’occasion du Têt traditionnel, le Festival de la rue des fleurs et de la rue des livres du printemps Binh Ngo 2026 s’étend pour la première fois à trois sites : la rue piétonne Nguyên Huê (quartier de Sài Gòn), le quartier de Binh Duong et celui de Vung Tàu.

Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire municipal, a indiqué que chaque site possède sa singularité et sa propre tonalité, tout en s’inscrivant dans un thème commun illustrant l’esprit d’unité, de convergence et de développement de la ville. L’événement affirme ainsi l’état d’esprit et l’ambition nationale dans cette nouvelle ère d’essor, avec l’objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville une super-métropole internationale dynamique en Asie du Sud-Est.

L’innovation se manifeste également à travers des projets modestes en apparence, mais porteurs d’une forte valeur symbolique. À l’occasion du Nouvel An, neuf parcelles stratégiques restées longtemps inoccupées - des "terrains en or" - ont été transformées en parcs et jardins fleuris ouverts aux habitants et aux visiteurs. Le site numéro 1, rue Ly Thai Tô, dans le quartier de Vuon Lài a notamment été aménagé en parc mémoriel dédié aux victimes du COVID-19, une initiative largement soutenue par la population.

Le Professeur et Docteur Lê Chi Hiêp, de l’Université des technologies de Hô Chi Minh-Ville, souligne que ce parc mémoriel a été accueilli avec enthousiasme, émotion et satisfaction par les habitants.

Selon lui, la reconversion de terrains de grande valeur en espaces publics et en jardins ouverts à tous constitue une décision en phase avec les attentes de la population. Elle reflète une vision novatrice et résolue des dirigeants municipaux, en particulier du chef du Parti et des autorités locales.

À l’approche du Nouvel An lunaire Binh Ngo, le 9 février au matin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné d’une délégation du Comité central du PCV, s’est rendu à Hô Chi Minh-Ville pour adresser ses vœux au Comité du Parti, aux autorités et à la population de la métropole.

Le chef du Parti a souligné que l’année 2026 revêt une importance particulière pour la ville : elle marque le 50ᵉ anniversaire de l’attribution du nom du Président Hô Chi Minh (1976-2026) et le 115ᵉ anniversaire de son départ du port de la Maison du Dragon (Bên Nhà Rông en vietnamien) en quête de la voie du salut national (1911-2026). Ces jalons historiques, a-t-il rappelé, ne sont pas seulement des symboles sacrés, mais aussi un appel à la responsabilité et à une ambition renouvelée pour la ville dans cette nouvelle ère.

Tô Lâm a insisté sur la nécessité pour Hô Chi Minh-Ville de continuer à affirmer son rôle de locomotive, d’être pionnière et exemplaire - un territoire auquel le pouvoir central peut confier des missions nouvelles, complexes et d’envergure. La ville doit demeurer un moteur de croissance, d’innovation et d’intégration pour l’ensemble du pays.

Ces propos traduisent la confiance et la reconnaissance du Comité central du Parti envers une métropole stratégique, considérée comme un pôle de croissance majeur au niveau régional et national.

Pour le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, l’année 2026 constituera un tremplin déterminant pour la période 2026-2030. Face à l’ampleur des tâches à accomplir et aux exigences élevées, aucune complaisance ni retard ne sont permis. La ville a ainsi retenu pour 2026 le thème suivant : "Perfectionner et améliorer la qualité de l’organisation administrative – Débloquer les cadres institutionnels – Accélérer les infrastructures – Élever la qualité du service rendu à la population".

Hô Chi Minh-Ville a clôturé l’année 2025 sur des résultats record, contribuant à hauteur de 23,5% du PIB national et représentant un tiers des recettes budgétaires du pays. Forte de ces performances, la métropole entend désormais franchir un nouveau cap : viser une croissance à deux chiffres, porter le GRDP par habitant à 9.000 dollars américains et s’imposer comme une "super-métropole" internationale figurant parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde.

Huynh Thi Phuc, vice-cheffe de la délégation des députés de l’Assemblée nationale de Hô Chi Minh-Ville, s’est dite impressionnée par les résultats obtenus en peu de temps après la fusion administrative. Elle souligne notamment la capacité de la ville à mobiliser et à combiner les atouts hérités des trois anciennes entités territoriales pour en faire une force commune plus robuste.

Cette synergie a permis de surmonter les défis liés à la restructuration de l’appareil administratif et à l’élargissement de l’espace de développement, tout en maintenant la dynamique économique et en consolidant le statut de locomotive nationale. Pour elle, la métropole affirme ainsi pleinement son envergure de "super-ville".

Alors que le pays se prépare à accueillir la nouvelle année, dirigeants, fonctionnaires et habitants partagent un même élan d’optimisme et de détermination.

Truong Thi Ngoc Thao, fonctionnaire dans la commune de Cân Gio, confie aborder 2026 avec une préparation approfondie, tant sur le plan des compétences professionnelles que des conditions de travail. Avec ses collègues, elle entend faire fonctionner plus efficacement l’administration locale, accélérer les réformes des procédures administratives, offrir davantage de commodité aux citoyens et atteindre l’ensemble des indicateurs socio-économiques fixés pour l’année.

Quant à Nguyên Ngoc Tho, du hameau de Thiêng Liêng, dans la commune insulaire de Thanh An, son souhait est clair : "Que les habitants de Thanh An et de Cân Gio puissent développer leurs activités et prospérer économiquement, afin de contribuer à la richesse de la ville et du pays".

Texte : Liên Son - Phuong Nga/CVN

Photos : VNA/CVN