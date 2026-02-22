La culture, nouveau moteur de la croissance vietnamienne

Le Vietnam place ses industries culturelles au cœur de son développement économique. Objectif affiché : porter leur contribution à 9% du PIB national à l’horizon 2045. Une stratégie ambitieuse qui érige la création en pilier de la prospérité.

Photos : VNA/CVN

Dans la Stratégie nationale de développement des industries culturelles à l’horizon 2030, assortie d’une vision jusqu’en 2045, récemment approuvée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, ce secteur devrait représenter 9% du Produit intérieur brut (PIB) et mobiliser 8% de la population active. Le pays ambitionne d’en faire un pilier de l’économie nationale, en misant sur une croissance soutenue et une montée en puissance des exportations créatives.

Puissance culturelle émergente

Le plan identifie clairement dix domaines clés : cinéma ; beaux-arts, photographie et expositions ; arts du spectacle ; logiciels et jeux de divertissement ; publicité ; artisanat d’art ; tourisme culturel ; design créatif ; télévision et radio ; édition.

Ces filières sont considérées comme productrices de biens associant culture, créativité, technologies et droits de propriété intellectuelle, répondant aux besoins de consommation et de pratiques culturelles de la population, tout en s’inscrivant dans les objectifs d’intégration internationale et de développement durable du pays.

La ligne directrice consiste à ériger les industries créatives en piliers essentiels de l’économie, avec pour objectif une forte croissance et une hausse significative des recettes d’exportation de leurs produits phares. Cette démarche contribuera à promouvoir et à faire rayonner les valeurs historiques, culturelles et humaines du Vietnam, tout en consolidant l’image de marque et la position du pays sur la scène mondiale.

En parallèle, le développement de l’industrie du divertissement est encouragé pour exporter ses productions, valoriser le patrimoine médiatique, renforcer la cohésion communautaire, satisfaire les besoins diversifiés de loisirs des habitants comme des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

D’ici 2030, les objectifs fixés sont ambitieux. Les industries culturelles devraient atteindre une croissance annuelle moyenne de 10% et contribuer pour 7% au PIB national. Leur main-d’œuvre est appelée à augmenter de 10% par an, représentant 6% de la population active totale.

Le nombre d’établissements économiques opérant dans ce secteur devrait progresser en moyenne de 10%, tandis que la valeur des exportations culturelles et créatives est attendue en hausse de 7% par an.

De plus, la priorité est de structurer la plupart des pôles culturels et espaces créatifs selon une planification cohérente, appuyée par des investissements modernes. Ces structures devront valoriser des atouts uniques et participer à l’émergence de marques locales et nationales solides.

La vision à l’horizon 2045 est encore plus audacieuse. La contribution au PIB passera à 9%, avec une main-d’œuvre atteignant 8% de la force de travail nationale.

Les produits numériques issus de ce secteur devront représenter plus de 80% de l’ensemble de la production, et la croissance annuelle de la valeur des exportations devrait atteindre 9%. Ces critères sont destinés à faire du Vietnam un pays développé en matière d’industries culturelles et de divertissement en Asie, consolidant ainsi sa présence sur la carte mondiale de la création.

Six moteurs pour le soft power vietnamien

Photo : Vnplus/CVN

Six domaines prioritaires sont définis : cinéma, arts du spectacle, logiciels et jeux de divertissement, publicité, artisanat d’art, tourisme culturel. Autant de filières à fort rayonnement, capables de valoriser efficacement les ressources culturelles et appelés à jouer un rôle majeur dans la construction du “soft power” national.

Pour concrétiser ces ambitions, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est mandaté pour élaborer un plan de mise en œuvre, jouant un rôle central dans l’orientation et l’accompagnement des organes concernés et des localités. Il est également chargé, en collaboration avec ceux de la Police, des Sciences et des Technologies, des Finances, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que les organismes concernés et les collectivités locales, de créer une base de données complète sur ces industries, intégrée de manière cohérente au système national, et de développer un ensemble d’indicateurs statistiques pour mesurer leur contribution au développement socio-économique.

Les solutions générales retenues incluent une communication renforcée pour sensibiliser le public, la modernisation du cadre institutionnel et politique, le développement des ressources humaines, l’amélioration des infrastructures et l’attraction des investissements. Elles englobent également l’application des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, l’expansion des marchés et des produits, l’intensification de la coopération internationale et le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle.

Le gouvernement insiste sur le fait que le développement de ce secteur doit être aligné sur le potentiel, les atouts et les plans d’aménagement locaux, tout en privilégiant les régions économiques clés. Les entreprises bénéficieront d’un soutien pour créer un écosystème professionnel et intégré, couvrant la création, la production, la commercialisation, la promotion et la consommation, parallèlement à la protection de la propriété intellectuelle.

La Stratégie précise que, d’ici 2030, les produits culturels nationaux se concentreront sur le marché intérieur, tout en intensifiant leurs exportations, en visant prioritairement les pays à forte diaspora vietnamienne. À l’horizon 2045, l’objectif sera d’exploiter pleinement leur professionnalisme, leur créativité et leur compétitivité sur le marché international.

Huong Linh - Minh Thu/CVN