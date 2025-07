Le tourisme de Hô Chi Minh-Ville en pleine accélération

Alors que Hô Chi Minh-Ville adopte officiellement une administration locale à deux niveaux, son secteur du tourisme passe d'une phase de reprise à une phase d'accélération. Cette transition s'accompagne d'un repositionnement stratégique des produits touristiques et d'une expansion géographique, favorisant les liens régionaux et un développement durable.

>> Hô Chi Minh-Ville mise sur l’innovation pour relancer le tourisme estival

>> À Côn Dao, une cure de nature et d’histoire cet été

>> Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 3,8 millions de touristes étrangers au 1er semestre

Photo : VNA/CVN

Le Service municipal du tourisme déploie des efforts considérables pour diversifier ses produits et attirer plus de visiteurs. La ville compte désormais 3.146 établissements d'hébergement, dont 134 hôtels classés de 1 à 5 étoiles, et 9.237 guides touristiques certifiés. On dénombre également 1.709 entreprises de voyage agréées, dont 1.223 agences internationales.

Au premier semestre 2025, la ville a accueilli plus de 3,85 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 44% par rapport à l’année précédente. Le tourisme domestique a atteint 18,3 millions de visiteurs (+7%), générant des recettes de près de 118.000 milliards de dôngs (+27,3%).

La directrice du Service municipal du tourisme, Nguyên Thi Anh Hoa, a souligné le potentiel croissant de la ville, qui va au-delà du tourisme urbain et d'affaires. Hô Chi Minh-Ville développe activement le tourisme balnéaire, de luxe, spirituel ainsi que le tourisme industriel, artisanal et écologique. Ces atouts enrichissent l'offre touristique et permettent de créer des circuits thématiques uniques dans le Sud-Est, a ajouté la responsable.

Selon Agoda, Hô Chi Minh-Ville est la destination préférée des touristes chinois et figure parmi les cinq destinations favorites des Sud-Coréens. Cette popularité est attribuée à son mélange unique de culture traditionnelle et moderne, combiné à ses avantages de grande métropole.

Le Dr. Duong Duc Minh, de l'Institut de recherche sur le développement économique et touristique, propose d'intégrer des expériences urbaines intelligentes, industrielles, culturelles, spirituelles, balnéaires et écologiques créer un écosystème touristique collaboratif.

VNA/CVN