Tourisme à Hô Chi Minh-Ville : cap sur une croissance de qualité

En 2026, le secteur du tourisme de Hô Chi Minh-Ville s’oriente résolument vers une croissance qualitative, plaçant l’expérience des visiteurs au cœur de son développement, s’appuyant sur les valeurs culturelles et l’identité urbaine, et faisant de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels.

Photo : VNA/CVN

Cette orientation est considérée comme une étape incontournable afin de renforcer la position du tourisme de la ville dans un contexte de nouvel espace de développement après la fusion administrative et face aux exigences croissantes de l’intégration régionale et internationale.

Au-delà de son rôle économique, le tourisme est perçu comme un vecteur d’image et d’identité de Hô Chi Minh-Ville. Partant de ce constat, le secteur touristique met l’accent sur le renouvellement de la pensée stratégique, le développement de produits touristiques à forte valeur ajoutée et à identité marquée, l’accélération de la transformation numérique, la formation de ressources humaines de qualité ainsi que le renforcement de la coopération interrégionale, dans une optique de développement vert et durable.

Des politiques d’attraction

Les résultats obtenus en 2025 constituent une base solide pour cette nouvelle phase. La ville a accueilli plus de 8,55 millions de visiteurs internationaux et environ 45,6 millions de touristes nationaux, générant un chiffre d’affaires touristique estimé à 278.000 milliards de dôngs. Fait notable, le Service municipal du tourisme a mis en œuvre avec succès le système de suivi et de prévision des marchés touristiques clés, le HCMC Global Traveler Barometer, faisant de Hô Chi Minh-Ville la première localité du pays à disposer d’une base de données régulièrement actualisée sur les marchés internationaux, avec des indicateurs de mesure précis, contribuant ainsi à moderniser les activités de promotion et de communication touristiques.

Du point de vue des entreprises, Trân Thê Dung, directeur général de Vietluxtour, a souligné que la mise en œuvre anticipée, dès 2026, des politiques d’attraction du tourisme MICE a permis aux entreprises de mieux informer leurs partenaires internationaux et de susciter un accueil favorable. Selon lui, grâce à des mécanismes concrets et pragmatiques, le nombre de visiteurs MICE à Hô Chi Minh-Ville, et plus largement au Vietnam, devrait connaître une croissance significative en 2026.

Toutefois, afin d’attirer plus efficacement les touristes internationaux, les entreprises estiment que la ville doit déployer des programmes de promotion ciblés, sélectionner avec précision les marchés prioritaires et assurer une mise en œuvre cohérente, permettant aux opérateurs touristiques d’intégrer ces actions dans leurs produits, afin de renforcer l’attractivité des offres.

Du côté des établissements d’hébergement, Vu Thi Thanh Hiên, directrice de l’hôtel Kim Do, a exprimé le souhait d’un élargissement des politiques de visa, afin de faciliter l’exploitation des infrastructures touristiques, d’améliorer la fluidité des services et de créer des conditions optimales pour permettre aux visiteurs de découvrir les produits et destinations emblématiques de Hô Chi Minh-Ville.

Sur le terrain, depuis la fusion administrative, la majorité des entreprises touristiques et de voyage de la ville ont activement développé des circuits de découverte du centre urbain, tout en concevant des itinéraires interprovinciaux destinés à exploiter les atouts spécifiques de chaque destination. Les visiteurs se rendant à Hô Chi Minh-Ville pour des activités d’investissement ou d’affaires peuvent ainsi combiner leur séjour avec la découverte du pôle industriel de Binh Duong ou prolonger leur itinéraire vers Vung Tàu pour des séjours de villégiature haut de gamme, contribuant à allonger la durée de séjour et à accroître les dépenses touristiques.

Objectif : 11 millions de visiteurs internationaux

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information, Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que le nouvel espace et le potentiel touristique élargi de la ville exigent des avancées majeures en matière de gouvernance et de gestion du secteur. L’adoption par l’Assemblée nationale de la Résolution N°260/2025, modifiant et complétant la Résolution N°98/2023, ainsi que celle de la Résolution N°62/2025 du Conseil populaire municipal relative au soutien au tourisme MICE, ont instauré de nouveaux mécanismes favorables au développement du tourisme de la ville.

Photo : VNA/CVN

Sur cette base, Hô Chi Minh-Ville vise en 2026 l’accueil d’environ 11 millions de visiteurs internationaux et 50 millions de touristes nationaux, pour des recettes touristiques estimées à 330.000 milliards de dôngs. Afin d’atteindre ces objectifs, la ville ajustera et complétera son Plan de développement touristique à l’horizon 2030, en mettant l’accent sur des produits phares à forte valeur ajoutée tels que le tourisme culturel et historique, le tourisme nocturne, le tourisme MICE, le tourisme fluvial ou encore le tourisme médical. Parallèlement, la transformation numérique sera intensifiée afin de bâtir progressivement un écosystème de tourisme intelligent, reliant les données de gestion publique aux activités des entreprises et permettant une personnalisation accrue de l’expérience des visiteurs.

Évoquant les perspectives pour 2026, Nguyên Thi Khanh, présidente de l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que l’année à venir offre de nombreux signaux positifs pour les entreprises. Toutefois, pour tirer pleinement parti de ces opportunités, celles-ci devront développer des produits attractifs, prolonger la durée des séjours et investir dans la structuration de la chaîne d’approvisionnement touristique, notamment en matière de ressources humaines qualifiées, afin de répondre aux attentes croissantes des visiteurs dans les années à venir.

VNA/CVN