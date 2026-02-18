Promouvoir l’image du Vietnam : la diffusion culturelle comme point de départ

Une marque nationale forte constitue une composante essentielle de la puissance douce de chaque pays. Elle représente la base permettant au Vietnam d’attirer des investissements, de promouvoir ses exportations et de progresser vers l’objectif de devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Le Premier ministre a approuvé la Stratégie de communication pour la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Cette stratégie vise à accroître la notoriété, à renforcer la perception positive et à consolider la confiance de la communauté internationale à l’égard du Vietnam.

L’objectif fixé est clair : d’ici 2045, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les trois premiers pays de l’ASEAN et dans le top 30 mondial selon l’Indice de puissance douce nationale.

Selon la stratégie, la promotion de l’image nationale doit être menée de manière proactive, cohérente et efficace, contribuant à créer un environnement favorable au développement socio-économique et à l’intégration internationale du pays.

La culture, moteur de la marque nationale

De nombreux experts estiment que pour bâtir une marque nationale forte, le Vietnam doit accorder une attention particulière au développement de l’industrie culturelle. L’expérience de plusieurs pays montre que la culture constitue un levier important pour accroître l’influence et l’attractivité d’une nation.

Toutefois, il ne s’agit pas de copier des modèles étrangers, mais de valoriser les spécificités culturelles nationales. Le développement de l’industrie culturelle doit s’appuyer sur les ressources propres du Vietnam, notamment son patrimoine, sa diversité culturelle, sa gastronomie et sa créativité.

Des symboles tels que l’áo dài, le phở ou le bánh mì sont déjà devenus des représentations familières de l’image du Vietnam à l’étranger. Ces éléments contribuent à façonner une identité nationale reconnaissable sur la scène internationale.

La Professeure agrégée-Docteure Nguyễn Thị Minh Thái souligne cependant que le Vietnam se trouve encore dans une phase de construction et de professionnalisation de son industrie culturelle. Contrairement à certains pays disposant de formations spécialisées en gestion et développement culturels, le Vietnam doit poursuivre ses efforts pour structurer ce secteur et renforcer ses capacités concurrentielles à l’échelle internationale.

Ces dernières années, plusieurs programmes artistiques et événements culturels d’envergure ont contribué à promouvoir l’image du pays et à attirer un nombre croissant de visiteurs nationaux et internationaux, montrant les premiers résultats du développement de l’industrie culturelle.

Une évolution dans l’approche de la communication

La stratégie marque également une évolution dans la manière de promouvoir l’image nationale. Dans le contexte de l’ère numérique, le public international n’est plus un simple récepteur passif d’informations. Les touristes, les partenaires et les investisseurs s’informent, comparent et évaluent sur la base d’expériences concrètes.

Selon le Professeur agrégé-Docteur Bùi Hoài Sơn, la puissance douce d’un pays repose sur la qualité de son développement, sur les valeurs humaines qu’il incarne et sur son engagement dans les affaires internationales. Il ne s’agit pas seulement de communiquer, mais de créer une confiance durable à travers des politiques cohérentes et des résultats tangibles.

La stratégie identifie plusieurs orientations prioritaires. Il est notamment nécessaire de définir un système de positionnement clair et unifié de l’image nationale, servant de référence commune aux ministères, aux secteurs et aux localités.

Il convient également de renforcer les investissements dans les domaines ayant un fort impact sur l’image du pays, tels que le tourisme, l’éducation internationale et l’économie numérique. Par ailleurs, la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la communication internationale constitue une exigence importante afin d’améliorer l’efficacité des activités de promotion à l’étranger.

Lien étroit entre image de marque et attractivité économique

Sur le plan économique, l’image nationale joue un rôle déterminant dans l’attraction des investissements étrangers. Selon le Docteur Nguyễn Quốc Việt, une image positive contribue à renforcer la confiance des investisseurs internationaux.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les autres ministères et secteurs concernés, doit intensifier les activités de promotion commerciale, associées à la valorisation de l’image du Vietnam en tant qu’économie dynamique et partenaire fiable.

Actuellement, plus de 70% de la valeur des exportations du Vietnam proviennent du secteur des entreprises à capitaux étrangers. Le renforcement des liens entre les entreprises nationales et les chaînes de valeur mondiales contribuera à accroître la valeur ajoutée des produits vietnamiens et à améliorer la visibilité de la marque "Made in Vietnam".

Pour assurer un développement durable, le secteur culturel doit progressivement devenir un secteur économique à part entière. Le metteur en scène Việt Tú propose un modèle de coopération réunissant l’État, les entreprises et les créateurs, afin de mobiliser des ressources sociales pour le développement culturel.

La protection des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle constitue également une condition essentielle pour encourager l’investissement dans les activités culturelles et créatives.

Le Vietnam, une image associée à la paix et aux valeurs humaines

Au-delà des indicateurs économiques, la stratégie vise à promouvoir l’image d’un Vietnam humain, créatif et attaché à la paix. Cette orientation s’appuie sur l’histoire du pays et sur sa politique constante de coopération et d’intégration internationale.

Les valeurs de solidarité, de partage et de résilience constituent des atouts importants dans la construction de la marque nationale. Dans le contexte actuel, le Vietnam est perçu comme un pays en transformation, disposant d’une population jeune et dynamique ainsi que d’un écosystème d’innovation en développement.

La combinaison entre traditions culturelles et aspirations au développement moderne forme le socle de la marque Vietnam à l’horizon 2045.

En définitive, la promotion de l’image du Vietnam ne se limite pas à des activités de communication ponctuelles. Elle représente un processus global, coordonné et de long terme, plaçant la culture au cœur du développement national. À travers la diffusion des valeurs culturelles, le renforcement de la confiance internationale et l’amélioration de la compétitivité économique, le Vietnam entend consolider sa position sur la scène régionale et mondiale d’ici 2045.

