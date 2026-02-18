La musique en pleine effervescence, de la scène au numérique

L’industrie musicale vietnamienne entre dans un âge d’or, où la créativité artistique se conjugue aux avancées technologiques et à l’engagement des communautés, dessinant un écosystème du divertissement à la fois dynamique et promis à des percées majeures.

Ces derniers temps, le public assiste au retour en force des performances en direct. Les concerts de grande envergure d’artistes phares rassemblent des dizaines de milliers de spectateurs. Dans le même temps, des émissions comme Anh trai vuot ngàn chông gai (Call Me by Fire-Appelle-moi par le feu) ou Anh trai “say hi” (Say hi never say goodbye-Dites bonjour, ne dites jamais au revoir) enchaînent les succès, battant des records de vente de billets. C'est la preuve, s’il en fallait, de l’attrait incontestable des formats de téléréalité musicaux pour façonner de nouvelles stars et redessiner le marché du divertissement au Vietnam.

Après une longue période marquée par la pandémie de COVID-19 et le basculement vers la consommation de contenus numériques, le public exprime une véritable “soif” d’espaces musicaux vibrants où se fondre dans l’effervescence collective. Bien au-delà de l’écoute, les concerts proposent des expériences multisensorielles : voir ses idoles en chair et en os, scander avec des milliers de fans, sentir la scène vibrer, se laisser emporter par des lumières et des systèmes son immersifs. Aucune plateforme ou vidéo en ligne ne peut remplacer cette charge émotionnelle et ce lien personnel.

Un festin des sens sur scène

Les festivals internationaux s’installent aussi dans le paysage et captent une forte audience. À Hô Chi Minh-Ville, le Festival de musique Hozo a accueilli plus de 200.000 personnes en seulement trois jours. À ses côtés, le HAY Fest, le GEN Fest et d’autres rendez-vous musicaux attirent des foules avec des programmations éclectiques, de l’EDM au rock, du rap au jazz, de la pop aux musiques traditionnelles et contemporaines.

Ces événements contribuent à positionner le Vietnam sur la carte musicale mondiale, en démontrant sa capacité à organiser des manifestations de grande ampleur et à attirer un vaste public, dont des voyageurs étrangers.

Photos : CTV/CVN

Cette mutation du secteur pousse producteurs et organisateurs à investir massivement pour transformer des idées audacieuses en réalité. Les performances en direct montent en gamme pour devenir de véritables superspectacles, de grands banquets sensoriels, avec des moyens hors norme et une exigence artistique accrue. Au-delà de la valeur commerciale, cette tendance élève le niveau de création, professionnalise la chaîne de production et pose les bases d’un développement durable de la musique nationale.

Pour le compositeur Lê Minh Son, c’est l’un des signes positifs. “Les artistes vietnamiens rattrapent les tendances, soignant autant la forme que le fond. L’explosion de grands concerts ne fait pas que doper le marché. Elle bouscule les pratiques, incite les artistes à investir plus sérieusement, à affirmer leur responsabilité envers le public et leur contribution à la vie culturelle”, estime-t-il.

Sur le plan financier, l’industrie musicale vietnamienne enregistre une progression remarquable de ses revenus. Si les spectacles en direct connaissent une “explosion” continue, c’est bien la distribution en ligne qui constitue le moteur de croissance durable du secteur.

Les chiffres sont parlants : le marché du streaming musical au Vietnam a généré environ 40 millions de dollars en 2024. Selon les prévisions de Statista Market Forecast, il pourrait atteindre 72,4 millions de dollars d’ici 2027. Cette envolée du numérique illustre la transition inévitable de l’industrie, du modèle traditionnel vers les plateformes digitales, et témoigne d’un marché agile, prompt à s’aligner sur les tendances globales.

Façonner la culture de l’idole

Un fait marquant tient au changement d’habitudes des fans. Ces derniers ne se contentent plus de suivre des idoles internationales, mais étendent désormais leur soutien aux artistes nationaux. Illustration flagrante : une série de concerts solo et de grands événements musicaux d’artistes vietnamiens à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et dans plusieurs provinces affichent complet en un temps record. Même les fan meetings réunissant des milliers de personnes se vendent en un clin d’œil.

Beaucoup estiment que le public vietnamien opère une mue en profondeur, non seulement dans sa manière d’exprimer l’attachement à ses idoles, mais aussi dans son rôle croissant pour la structuration de l’industrie musicale. Les spectateurs, notamment les superfans, ne se contentent plus de dépenser : ils s’investissent, devenant de véritables ambassadeurs de marque qui amplifient l’aura et les revenus des artistes. Surtout, les fans achètent aujourd’hui une valeur d’expérience plus que de simples morceaux. Les catégories de billets premium, assorties d’avantages exclusifs (rencontres, goodies, expériences dédiées…), leur donnent le sentiment d’être considérés et renforcent l’engagement dans la relation avec l’idole.

Selon le musicologue Nguyên Quang Long, le développement technologique a fondamentalement transformé la façon dont le public vietnamien découvre, apprécie et interagit avec la musique. La généralisation de YouTube, Spotify, TikTok, Nhaccuatui ou Zing MP3 rend la production vietnamienne plus accessible que jamais. Elle réduit la distance entre artistes et audience, tout en rendant cette dernière plus actrice.

Les auditeurs ne se contentent plus d’écouter passivement : ils propulsent les artistes par les écoutes, les partages, les commentaires et les votes aux récompenses. Les fandoms jouent un rôle décisif dans la diffusion des sorties, la création de tendances et, in fine, la réussite des artistes.

Les opportunités d’accès au public n’ont jamais été aussi nombreuses, mais les défis sont à la hauteur.

Photos : Vietnamplus/CVN

À mesure que l’influence des idoles grandit, les attentes éthiques à leur égard montent elles aussi. Public et communautés de fans exigent des standards de conduite stricts : le moindre scandale personnel peut déclencher un puissant retour de flamme, avec des conséquences lourdes sur une carrière. D’où la nécessité, pour les artistes, de soigner leur image, de respecter les normes éthiques et juridiques pour préserver la confiance et l’intégrité de leur marque, tout en professionnalisant la gestion de carrière et en renforçant l’interaction sur les plateformes numériques.

En somme, à mesure que l’expérience live gagne en intensité, le lien entre artistes et public se densifie. Parallèlement, l’exploitation intelligente des plateformes et la diversification de la production augurent un avenir lumineux pour la musique vietnamienne, appelée à rayonner bien au-delà de la région.

Phuong Nga/CVN