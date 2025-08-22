Hô Chi Minh-Ville met les petits plats dans les grands pour séduire les touristes

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 19 août une conférence pour lancer le Plan de promotion du tourisme 2025, visant à renforcer l’attrait de la mégapole du Sud du pays en tant que destination culturelle, culinaire, de loisirs et d’expériences de premier plan au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Pour cette année, le secteur du tourisme de Hô Chi Minh-Ville s’est fixé comme objectif d’accueillir 10 millions de touristes internationaux, 50 millions de voyageurs nationaux et de générer un chiffre d’affaires total de 290.000 milliards dôngs.

Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Département municipal du tourisme, a déclaré que le secteur accélère l’adoption des technologies et la transformation numérique afin de créer des expériences uniques et innovantes pour les visiteurs.

Elle a indiqué que le Service poursuivra sa collaboration avec le monde des affaires local et les plateformes technologiques afin de créer un écosystème de services diversifié et pratique, rendant la découverte de Hô Chi Minh-Ville fluide et inoubliable.

Photo : VNA/CVN

Le secteur du tourisme de la ville mettra notamment en valeur son patrimoine culinaire grâce à des partenariats avec des plateformes technologiques, notamment le programme "Passeport Culinaire", un outil interactif et intelligent permettant aux visiteurs de découvrir et de s’inscrire à des voyages culinaires uniques.

Le Service du tourisme collabore également avec des agences de voyages pour concevoir des circuits culinaires thématiques mettant en avant des plats traditionnels, des restaurants de spécialités et de nouvelles expériences gastronomiques.

À cette occasion, le département a annoncé un programme de coopération avec des plateformes touristiques en ligne, déployant une campagne de promotion des destinations de la ville sur les canaux numériques.

Dans le cadre de cette initiative, un ensemble de bons électroniques d’une valeur de plus de 4 milliards de dôngs sera offert aux voyageurs réservant des vols et des chambres d’hôtel à Hô Chi Minh-Ville via les applications et sites web partenaires.

Ce programme bénéficie du soutien de nombreuses entreprises de l’écosystème touristique de la ville, notamment des compagnies aériennes proposant des tarifs réduits, des hôtels et complexes hôteliers haut de gamme, des restaurants spécialisés et des prestataires de services de bien-être, de spa et de beauté. Ensemble, ils visent à offrir une expérience complète et mémorable aux visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Suite à la récente restructuration administrative qui l’a fusionné avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville compte désormais 681 sites touristiques potentiels. Avec une population de plus de 14 millions d’habitants, elle est devenue le plus grand marché touristique intraprovincial du Vietnam, tant par son ampleur que par sa diversité.

Selon Nguyên Thi Thanh Thao, cheffe du Service municipal de la planification et du développement des ressources touristiques, le secteur du tourisme de la ville s’est concentrée le développement de produits, de ressources, de marques, la promotion, la formation des ressources humaines et la connectivité régionale.

Par ailleurs, le département repositionne la stratégie de développement touristique à l’horizon 2030, avec l’accent mis sur six groupes de produits : festivals et événements, tourisme fluvial, produits liés aux valeurs culturelles de la ville, produits touristiques nocturnes, produits liés au tourisme agricole, écologique et communautaire.

VNA/CVN