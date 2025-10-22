Hô Chi Minh-Ville

Le tourisme connaît un essor remarquable grâce à un nouvel espace de développement

Entre 2020 et 2025, le tourisme à Hô Chi Minh-Ville a subi de lourds impacts liés à la pandémie de COVID-19. Pourtant, grâce à la mobilisation de l'ensemble du système politique et à l’extension de ses frontières avec Bình Duong et Bà Rịa-Vũng Tàu, le secteur a rapidement rebondi et connu une forte croissance.

>> À Hô Chi Minh-Ville, qui va piano va sur la rivière Saigon

>> Hô Chi Minh-Ville renforce sa position sur la carte du tourisme international

>> Hô Chi Minh-Ville, destination phare du tourisme asiatique

>> Hô Chi Minh-Ville se distingue aux World Travel Awards 2025

En 2020, Hô Chi Minh-Ville n'a accueilli que 1,3 million de visiteurs internationaux, soit une baisse de 84,8%, et 15 millions de visiteurs nationaux, soit une baisse de 54%. Les recettes touristiques totales n'ont atteint qu'environ 84.500 milliards de dôngs, soit une baisse de 40% par rapport à 2019, la période avant la pandémie.

Reprise rapide et percée décisive

Dans ce contexte, l'autorité de Hô Chi Minh-Ville a fait preuve d'un leadership fort en mettant en œuvre de nombreuses solutions simultanées et efficaces. Plus précisément, elle a appliqué avec vigueur le décret 41/2020/NĐ-CP, autorisant les entreprises à reporter le paiement des impôts et des loyers fonciers, en publiant la résolution 12/2021/NQ-HĐND visant à exonérer et à réduire les frais pour les personnes concernées. En particulier, se basant sur la résolution 68/NQ-CP du gouvernement, Hô Chi Minh-Ville a élargi avec audace les mesures de soutien par la résolution 09/2021/NQ-HĐND, soutenant non seulement les entreprises, mais aussi les guides touristiques et les travailleurs indépendants. Parallèlement, le secteur bancaire a mis en œuvre la circulaire 01/2020/TT-NHNN sur la restructuration de la dette, considérée comme une véritable bouée de sauvetage pour aider des milliers d'entreprises à éviter la faillite.

Ces politiques ont été saluées par le monde des affaires. Un représentant de l'agence de voyages et services de Saigontourist a indiqué que ces mesures de soutien revêtaient non seulement une importance matérielle, mais constituaient également un grand encouragement spirituel pour les voyagistes.

De son côté, Nguyên Thi Khanh, présidente de l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a également salué la politique de restructuration de la dette, affirmant qu'il s'agissait d'un soutien important pour aider les entreprises à améliorer leur capacité de remboursement. Par ailleurs, l'écoute et le dialogue proactifs du Service municipal du tourisme ont démontré la réceptivité de l'autorité locale, toujours aux côtés des citoyens et des entreprises.

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a pris l'initiative de créer de nouveaux produits touristiques uniques, en ciblant le marché intérieur et en impulsant une dynamique et une création, permettant au secteur touristique de passer d'une position défensive à une dynamique de développement. La campagne de communication "Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville (Welcome to Hô Chi Minh City)" a été largement déployée depuis avril 2022, contribuant à redorer l'image d'une destination sûre, dynamique, ouverte et pleine d'entrain.

Une série de nouveaux produits touristiques, exploitant profondément les valeurs locales, sont mis au jour, notamment le tour "Voir l’ancienne ville de Saigon d'en haut en hélicoptère", les tours fluviaux sur le fleuve de Saigon et le canal Nhiêu Lộc - Thị Nghè, le tour des "Forces spéciales de Saigon", le modèle de tourisme communautaire sur l'île de Thiềng Liềng, le programme "Chaque quartier a un produit touristique unique", la construction de la marque d'une "Ville qui ne dort jamais"...

En outre, Hô Chi Minh-Ville a renforcé son rôle moteur en lançant des programmes de liens régionaux avec le delta du Mékong et le Sud-Est, puis en les étendant à l'ensemble du pays. Le point culminant est la valorisation des zones urbaines riveraines par le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville qui est rapidement devenu un produit touristique et culturel de marque, un levier de promotion de l'économie riveraine. De nombreux autres programmes existent également, tels que de grandes conférences de promotion des investissements, l'application du modèle de partenariat public-privé (PPP) pour revitaliser le patrimoine culturel et architectural, l'accélération des procédures de mise en œuvre de grands projets (la zone urbaine touristique côtière de Cân Gio ou les projets TOD le long de la ligne de métro,...) pour créer des produits touristiques internationaux.

Elle a également mis en œuvre une série de programmes de relance nationaux et internationaux en Thaïlande, en République de Corée, aux États-Unis... ainsi que de nombreuses activités visant à promouvoir la marque "Vibrante Hô Chi Minh-Ville" sur les plateformes numériques et lors de salons internationaux du tourisme, tels que l'ITE HCMC, l'IMEX America 2025... Elle est notamment la première ville à adopter un modèle touristique numérique complet, avec un système de cartographie touristique 3D, des applications d'IA pour aider les visiteurs à trouver des destinations et un portail de données touristiques ouvert pour une gestion intelligente.

Selon les experts, la mise en place de programmes de relance, de liens régionaux et de stratégies de transformation numérique sont essentielles pour permettre à Hô Chi Minh-Ville de se redresser rapidement, de créer une dynamique de croissance durable et de devenir progressivement une destination conviviale, afin que les visiteurs puissent profiter de l'hospitalité, de la civilisation et de la sécurité de Hô Chi Minh-Ville.

En outre, Hô Chi Minh-Ville a diversifié de manière proactive ses produits touristiques, ne s'arrêtant pas seulement au tourisme urbain, à la gastronomie, au shopping, mais favorisant également le développement de nouveaux types tels que le tourisme MICE; le tourisme patrimonial, culturel et spirituel; l'écotourisme et l’expérience communautaire; le tourisme créatif, gastronomique et la nuit urbaine; et surtout le tourisme industriel - un produit unique, lié à l'industrie moderne de la région du Sud-Est.

De nombreux résultats positifs

Depuis 2022, les indicateurs de reprise du tourisme à Hô Chi Minh-Ville ont connu une croissance continue, dépassant largement les attentes via l'amélioration des indicateurs touristiques. En 2024, le secteur touristique de la localité a accueilli près de 5 millions de visiteurs internationaux et environ 35 millions de visiteurs nationaux, pour un chiffre d'affaires total estimé à plus de 160.000 milliards de dôngs, retrouvant ainsi presque le niveau de l'année record de 2019. Selon le Service du tourisme de la ville, au cours des neuf premiers mois de 2025, elle a accueilli plus de 5,8 millions de visiteurs internationaux et environ 29 millions de visiteurs nationaux, pour un chiffre d'affaires touristique estimé à 184.629 milliards de dôngs. Il s'agit d'une croissance impressionnante, qui confirme que Hô Chi Minh-Ville demeure un pôle d'attraction touristique majeur au Vietnam.

Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 3.146 établissements d'hébergement touristique, dont 134 hôtels classés de 1 à 5 étoiles. Le nombre total de guides touristiques agréés s'élève à 9.237, dont 5.789 guides internationaux, 3.372 guides nationaux et 76 guides sur place. On compte également 1.709 entreprises touristiques qualifiées, dont 1.223 agences de voyages internationales, 391 agences nationales, 76 agences de voyages et 19 représentations étrangères.

Après la fusion, le potentiel de développement s'élargit

Depuis juillet 2025, Hô Chi Minh-Ville a officiellement fusionné avec Bình Dương et Bà Rịa-Vũng Tàu, créant ainsi une mégapole régionale dotée d'un potentiel exceptionnel en termes de superficie, de population et de développement. Le tourisme de la localité se voit offrir une opportunité sans précédent de se restructurer et de se développer pour devenir une mégapole, tout en élargissant son offre d'expériences et en renforçant sa compétitivité.

Après la fusion, Hô Chi Minh-Ville est devenue une "super-ville touristique et économique", la seule localité à posséder la ligne aérienne intra-provinciale Saïgon-Côn Dao. Avec 425 km de littoral, incluant la zone spéciale de Côn Dao, l'extension des frontières administratives ouvre la voie à l'exploitation de nombreuses nouvelles ressources. Cela a fait naître un “espace touristique intégré” basé sur trois piliers : urbain, industriel et insulaire. Le centre-ville se concentre sur le tourisme culturel, celui des festivals et celui des événements; la zone de Cân Gio-Vung Tàu développera fortement l'écotourisme, les stations balnéaires et le tourisme de croisière; et celle de Binh Dương devient une destination de choix pour le tourisme industriel, l'écologie fluviale et celui des villages artisanaux traditionnels.

Photo : Huynh Son-VNA/CVN

Selon le Service municipal du tourisme, les ressources de développement du secteur sont considérables, avec 808 ressources, 7.211 entreprises touristiques et 9.540 guides touristiques. Les infrastructures de transport synchrones, notamment l'aéroport de Long Thành et la ligne ferroviaire nord-sud, créeront un moteur pour la connectivité régionale, permettant aux touristes nationaux et étrangers d'accéder facilement à de nouvelles destinations.

Nguyễn Thị Anh Hoa, ancienne directrice du Service municipal du tourisme, a affirmé : "Hô Chi Minh-Ville se trouve face à une occasion exceptionnelle de restructurer son secteur touristique, passant d'un développement régional cloisonné à un modèle intégré, multicentrique et durable".

D'un point de vue d'expert, le docteur Dương Đức Minh, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur le développement économique et touristique, a commenté qu'après la fusion, la position touristique de Hô Chi Minh-Ville a atteint un niveau supérieur. Forte de ses multiples atouts, elle est non seulement une "super-ville économique", mais aussi un "écosystème touristique ultra-créatif", alliant tous les aspects : mer et îles, écologie, villes intelligentes, industrie, histoire, culture et spiritualité.

Photo : Huynh Son-VNA/CVN

Nguyễn Văn Được, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé lors de l'ouverture d’un événement du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2025 que "Hô Chi Minh-Ville devient progressivement un centre d'événements régional, une destination touristique attractive, dynamique et prometteuse".

Il a également souligné que "Récemment, Hô Chi Minh-Ville a organisé avec succès l’Assemblée générale de l'Organisation de promotion du tourisme pour les villes mondiales (TPO) et l'ITE HCMC 2025. Grâce à cet événement, de nombreux amis internationaux ont découvert la culture et le peuple vietnamien, attirant ainsi davantage de touristes dans la ville, contribuant ainsi au développement croissant de l'industrie touristique".

Viser 18 millions de touristes étrangers d’ici 2030

Selon le Service municipal du tourisme, les objectifs de développement du secteur fixés pour 2025 sont les suivants : Hô Chi Minh-Ville accueillera entre 8,5 et 10 millions de visiteurs internationaux et entre 45 et 50 millions de visiteurs nationaux. Le chiffre d'affaires touristique total de la localité est d'environ 290.000 milliards de dôngs. Pour atteindre cet objectif, la promotion du développement du tourisme lié aux événements historiques et culturels est une solution importante mise en œuvre et organisée par l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville au cours des derniers mois de l'année.

À long terme, conformément à ce plan, Hô Chi Minh-Ville s'est fixé pour objectif de faire du tourisme, d'ici 2030, un secteur économique clé, jouant un rôle majeur dans la promotion de l'économie verte, le développement socio-économique, la construction de zones urbaines civilisées et la sensibilisation de la population. Plus précisément, en 2030, elle lance l’objectif d’accueillir environ 18 millions de touristes internationaux et environ 65 millions de touristes nationaux. Les recettes totales provenant du tourisme atteindront environ 650.000 milliards de dôngs, contribuant à hauteur de 405.300 milliards de dôngs au PIB, soit l'équivalent de 22% du PIB de la localité.

Texte et photos : Tân Dat/CVN