Hanoï réinvente son paysage culturel avec de nouveaux produits touristiques

La capitale vietnamienne a fait un pas audacieux pour réinventer son image touristique avec le lancement de "Hanoï 2025 - Convergence des essences", un programme ambitieux qui réunit le patrimoine, les villages artisanaux et l’esprit créatif de la capitale dans un parcours culturel unifié.

Lancé le 18 octobre dans la commune de Phuc Tho, ce programme marque une étape importante dans les efforts continus de Hanoï pour remodeler son paysage touristique et consolider sa réputation de Ville créative de design de l’UNESCO.

S’exprimant lors de l’événement, Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, a fait savoir que le thème "Convergence des essences" illustre la position unique de Hanoï, carrefour du passé, du présent et du futur.

"C’est une ville où patrimoine culturel, villages artisanaux centenaires et créativité moderne se conjuguent, affirmant fièrement le statut de Hanoi comme capitale millénaire et Ville créative de design de l’UNESCO", a-t-il déclaré.

S’appuyant sur ce thème, le responsable a indiqué que le lancement de nouveaux produits touristiques n’est pas seulement un effort promotionnel, mais aussi une célébration des valeurs durables de Hanoï, exprimées par l’innovation.

"Cette cérémonie dévoile non seulement des produits issus de la coopération entre l’administration, les entreprises et la communauté, mais honore également la culture, le patrimoine et le peuple de Hanoï. C’est l’histoire d’une quintessence intemporelle qui rencontre une créativité tournée vers l’avenir", a-t-il ajouté.

Cette initiative s’inscrit également dans la stratégie plus large du Comité du Parti de Hanoï visant à positionner le tourisme culturel comme un moteur de croissance essentiel pour les industries culturelles de la ville.

Pour y parvenir, la capitale se concentre sur cinq axes : développer des produits uniques ancrés dans l’identité locale, revitaliser le tourisme nocturne par l’art et la gastronomie, accélérer la transformation numérique pour un tourisme intelligent, former une main-d’œuvre créative et qualifiée, et développer la coopération régionale et internationale, notamment au sein du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Le forfait touristique "Hanoï 2025 - Convergence des essences" propose trois itinéraires phares - "La Route du patrimoine du Sud Thang Long, Hanoï - Quintessence des villages d’artisanat vietnamiens", "Le Chemin de l’apprentissage" et "Les Couleurs des fleurs de Tuong Phiêu"- pour immerger les visiteurs dans le riche patrimoine culturel et humain de Hanoï.

Le premier itinéraire, "La Route du patrimoine du Sud Thang Long, Hanoï - Quintessence des villages d’artisanat vietnamiens", met en lumière les communes de l’ouest de Hanoï, notamment Dai Thanh, Hông Vân, Ngoc Hôi et Chuyên My, où des villages d’artisanat centenaires perpétuent l’art populaire avec des touches de modernité.

Les visiteurs peuvent admirer les objets en laque du village de Hà Thai, explorer l’architecture d’inspiration européenne du village de Cuu et la couture traditionnelle, le vin de chrysanthème du village de Ngâu, et découvrir la vie spirituelle vibrante du village de Phuc Am. Chaque étape reflète l’histoire évolutive de l’artisanat vietnamien, ancrée à la fois dans l’histoire et la créativité.

Ensuite, "Le Chemin de l’apprentissage" rend hommage aux nobles valeurs de Hanoï : la bienveillance, le respect des aînés et l’amour du savoir. Dans la commune d’Ô Diên, les visiteurs peuvent explorer le temple de Van Hiên, dédié à des érudits historiques tels que le commandant en chef Tô Hiên Thành (1102-1179). L’itinéraire va au-delà de la simple visite touristique et propose un voyage à travers le tissu intellectuel et moral qui a façonné l’identité de Hanoï.

Enfin, "Les Couleurs des fleurs de Tuong Phiêu" brosse un tableau serein de l’harmonie entre patrimoine et nature. Niché au bord de la paisible rivière Tich, dans la commune de Phuc Tho, le village de Tich Giang s’étend sur plus de 100 hectares de fleurs épanouies et de plantes ornementales, des chrysanthèmes anciens aux orchidées rares.

Au cœur de ce paysage luxuriant se dresse la Maison communale de Tuong Phiêu, un vestige national exceptionnel témoignant de la maîtrise architecturale de la période Lê Trung Hung (1533-1789). Construite en bois de fer, en latérite et en terre cuite, cette maison communale préserve de manière unique le culte de Tan Viên Son Thanh, l’un des quatre immortels dans les croyances populaires vietnamiennes, et abrite des reliques telles que des palanquins des XVIIe et XVIIIe siècles, des décrets royaux de la dynastie des Nguyên et des objets en céramique des XVIIIe et XIXe siècles.

"Les Couleurs des fleurs de Tuong Phiêu" offre aux visiteurs une escapade rafraîchissante dans le tourisme rural, alliant harmonieusement patrimoine, nature et vie communautaire. Ce circuit capture l’esprit d’un Hanoï moderne, fidèle à l’âme de sa campagne ancestrale, invitant les voyageurs à découvrir la tranquillité, l’authenticité et la richesse culturelle réunies en un seul lieu.

En reliant sites patrimoniaux, villages d’artisanat traditionnels et paysages ruraux sereins, le programme ouvre un nouveau chapitre de l’exploration de l’âme de la capitale. Ces circuits soigneusement conçus invitent les visiteurs à découvrir Hanoï au-delà du célèbre centre-ville, offrant des expériences immersives révélant la richesse culturelle et la beauté naturelle époustouflante de la ville.

Ces voyages uniques approfondissent non seulement la compréhension de l’identité vibrante de Hanoï, mais mettent également en valeur le mélange harmonieux d’histoire, de créativité et de nature qui fait de la ville une destination irrésistible pour les voyageurs en quête d’une culture vietnamienne authentique et de souvenirs impérissables.

