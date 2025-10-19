Le Musée des beaux-arts du Vietnam vous emmène au bout de la nuit

Le Musée des beaux-arts du Vietnam lance un nouveau produit touristique culturel intitulé "Nuit de musée", offrant aux visiteurs une occasion unique d’explorer le musée à la nuit tombée et de profiter d’un riche mélange d’art et d’expériences interactives.

Photo : CTV/CVN

Cet événement spécial s’inscrit dans le cadre des activités organisées à l’occasion du 60e anniversaire de la création du musée (1966-2026). Il témoigne des efforts constants du musée pour innover et remplir sa mission de préservation et de promotion des beaux-arts vietnamiens, tout en contribuant au développement d’un secteur culturel et créatif dynamique.

La "Nuit de musée" aura lieu le dernier vendredi de chaque mois, avec un thème différent à chaque fois, afin d’offrir aux visiteurs des expériences originales et captivantes. Les trois premiers thèmes prévus sont : "L’Automne charmant" (le 31 octobre), "Contes d’hiver de la Ville" (le 28 novembre) et "Nostalgie de Décembre" (le 26 décembre).

Lors de la "Nuit de musée", les visiteurs pourront explorer les célèbres collections du musée sous un éclairage d’ambiance, grâce à iMuseum VFA, une application de guide multimédia automatique qui enrichit l’expérience visuelle.

Le programme propose également des démonstrations de peinture en direct par des artistes et des séances de dessin guidées dans la cour du musée. Les visiteurs pourront participer à des activités artisanales, comme la décoration de lanternes avec du papier dó (poonah) et la gravure sur bois traditionnelle.

Photo : CTV/CVN

De plus, les visiteurs pourront échanger avec des experts en art et des chercheurs pour découvrir neuf trésors nationaux et d’autres œuvres emblématiques des beaux-arts vietnamiens. Des spectacles culturels, notamment des concerts d’artistes de l’Académie nationale de musique du Vietnam, enrichiront la soirée.

La "Nuit de musée" est un nouveau produit touristique culturel intégrant arts visuels, éducation au patrimoine et expériences interactives, le tout dans un même lieu. Chaque événement est soigneusement conçu pour refléter les saisons et les rythmes culturels de Hanoï, offrant chaque mois une nouveauté aux habitants comme aux touristes.

Grâce à une planification soignée et à une forte valeur culturelle, ce produit touristique devrait devenir un incontournable de la vie nocturne de Hanoï, s’inscrivant dans le cadre plus large des efforts visant à développer les industries créatives du Vietnam et à promouvoir le tourisme nocturne.

VNA/CVN