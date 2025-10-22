Pourquoi les étrangers aiment vivre au Vietnam

Le Vietnam séduit de plus en plus d’expatriés et de voyageurs étrangers. Entre un coût de la vie abordable, une gastronomie reconnue, des paysages spectaculaires et une qualité de vie en constante amélioration, le pays figure désormais parmi les destinations les plus appréciées au monde.

Photo : VNA/CVN

Selon une récente enquête du réseau InterNations, le Vietnam occupe la 5e place mondiale en matière de satisfaction des expatriés. Ce classement s’explique avant tout par la facilité d’installation et les frais de subsistance raisonnables. L’Asie domine d’ailleurs ce palmarès, avec cinq pays figurant dans le top 10 : la Thaïlande (4e), le Vietnam (5e), la Chine (6e), l’Indonésie (8e) et la Malaisie (10e ).

"La plupart des hôtels au Vietnam sont modernes et luxueux, comparables à ceux d’Europe ou d’Amérique. Et la nourriture est vraiment bon marché : un café coûte à peine un dollar, contre quatre ou cinq fois plus en Australie", raconte Craig Daniel, touriste australien venu de Brisbane. Arrivé à Hô Chi Minh-Ville début octobre pour un séjour de deux semaines, il prévoit désormais de revenir chaque printemps, séduit par la proximité des vols directs et le rapport qualité-prix exceptionnel.

Pour Herbert Laubichler-Pichler, Pdg de l’Alma Resort Cam Ranh et expatrié autrichien installé depuis 17 ans au Vietnam, ce pays en forme de S est devenu "sa seconde patrie". Il n’est pas surpris de voir le Vietnam figurer dans le top 5 du classement Expat Insider 2025 du réseau InterNations.

"Ce qui m’impressionne le plus ici, c’est la chaleur et la sincérité des Vietnamiens. Ils sont accueillants, travailleurs et dégagent une énergie positive rare. Le coût de la vie permet un excellent niveau de confort, tandis que le climat des affaires s’est considérablement amélioré au fil des années", confie-t-il.

L’enquête d’InterNations révèle en effet que les facteurs financiers jouent un rôle croissant dans la satisfaction des expatriés. Les pays bien classés dans l’"indice des finances personnelles" (rapport entre revenu, coût de la vie et qualité de vie) occupent aussi les meilleures positions globales. Le Vietnam y décroche la première place mondiale.

Installé dans la province de Khánh Hòa (Centre), Laubichler-Pichler décrit une vie de rêve à quelques pas de la plage de Bai Dài. Le coût de la vie lui permet de bénéficier de services de santé de qualité, d’une cuisine raffinée et de voyages intérieurs variés. Il attribue au Vietnam la note de 9/10, tout en estimant que certaines infrastructures et procédures administratives pourraient être simplifiées.

Même constat pour Martin Koerner, directeur commercial du groupe Anam et vice-président de l’Association des entreprises allemandes au Vietnam. Après treize années passées dans le pays, il lui accorde également 9/10.

"Le Vietnam offre un équilibre rare entre opportunités professionnelles, qualité de vie et relations humaines. C’est un lieu où je travaille, mais aussi où je vis pleinement avec ma famille", souligne-t-il.

Photo : VNA/CVN

L’étude d’InterNations évalue les destinations selon cinq grands critères : qualité de vie, opportunités d’emploi, intégration et accessibilité, besoins fondamentaux des expatriés et finances personnelles. Chaque catégorie est elle-même divisée en sous-critères tels que le transport, la sécurité, l’environnement, la convivialité ou encore la gastronomie.

En 2025, le Vietnam se hisse à la 5e place mondiale sur 46 pays, gagnant huit rangs par rapport à 2024. Concernant l" indice de bonheur des expatriés", il conserve la 8e place mondiale.

Le pays se distingue aussi dans d’autres classements internationaux. Le magazine Condé Nast Traveller a récemment classé le Vietnam parmi les dix pays les plus accueillants du monde : 6e pour la convivialité (score : 97,27/100), 9e dans la catégorie des "meilleurs pays du monde" et 4e pour la gastronomie (96,67/100).

Selon l’Office national des statistiques, le Vietnam a accueilli 15,4 millions de visiteurs étrangers sur les neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 21,5% par rapport à la même période en 2024.

Tu Linh/CVN