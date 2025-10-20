Phu Quôc accueille les premiers touristes russes de la saison hivernale

Le 19 octobre après-midi, à l’aéroport international de Phu Quôc (zone spéciale de Phu Quôc, province d’An Giang), l’avion Airbus 321-VJ 3522 de la compagnie aérienne Vietjet Air a atterri, marquant la réouverture de la ligne aérienne reliant la Russie à l’île de Phu Quôc. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la haute saison touristique d’hiver 2025-2026 destinée aux visiteurs russes.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit du premier vol direct en provenance de la ville de Vladivostok (Russie), transportant 220 touristes russes après environ sept heures de vol. Ce sont les premiers visiteurs à participer au programme de "charter tour" tout compris — comprenant billets d’avion, hébergement, visites et services locaux - opéré directement par la société Anex Vietnam.

Les autorités de la zone spéciale de Phu Quôc ont organisé une cérémonie d’accueil solennelle et chaleureuse pour les touristes russes, affirmant l’image de l’île de Phu Quôc comme une destination sûre, accueillante et attractive aux yeux des visiteurs internationaux.

À la suite de ce vol, la zone spéciale de Phu Quôc continuera d’accueillir des vols charter au départ de 14 villes russes et d’autres pays de la Communauté des États indépendants (CEI), exploités par Azur Air et Vietjet Air, avec une fréquence de 75 à 80 vols par mois, transportant plus de 10.000 touristes internationaux chaque mois.

Auparavant, le 12 octobre au matin, le vol BRU 8197 de la compagnie aérienne nationale biélorusse Belavia (Belarusian Airlines), transportant plus de 280 touristes, avait également atterri à l’aéroport international de Phu Quôc.

La réouverture des vols directs depuis la Russie ainsi que d’autres pays vers Phu Quôc constitue une étape importante dans la stratégie de développement du tourisme international de l’île de Phu Quôc.

En particulier, cette réouverture revêt une signification particulière alors que Phu Quôc accueillera le forum de Coopération économique Asie-Pacifique en 2027 (APEC 2027). Ces liaisons aériennes internationales contribuent à renforcer les échanges économiques, à affirmer la position de la zone spéciale de Phu Quôc comme une destination "sûre et conviviale", ainsi qu’à promouvoir l’image d’une "île de coopération et de développement durable" représentant un Vietnam accueillant, dynamique et ouvert sur le monde.

VNA/CVN