À Hô Chi Minh-Ville, qui va piano va sur la rivière Saigon

Hô Chi Minh-Ville s’apprête à lancer de nouvelles croisières de luxe sur la rivière Saigon en novembre, alliant gastronomie et divertissements pour attirer davantage de visiteurs internationaux d’ici la fin de l’année.

>> Le Courrier du Vietnam N°42 : Hô Chi Minh-Ville : une économie résiliente pour bâtir demain

>> Hô Chi Minh-Ville : actions solidaires pour soutenir les sinistrés du Nord

>> Hô Chi Minh-Ville diversifie la coopération multiforme avec ses partenaires internationaux

Cette initiative vise à diversifier l’offre touristique, à améliorer l’expérience des visiteurs et à stimuler les dépenses touristiques.

Nguyên Thi Khanh, présidente de l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville lancerait prochainement de nouvelles croisières pour explorer la rivière Saigon. Ces offres devraient générer des revenus supplémentaires et renforcer l’attractivité touristique de la ville.

L’association a récemment signé un accord de coopération avec l’hôtel 5 étoiles Elite of Saigon, la croisière-dîner la plus luxueuse sur la rivière Saigon, a-t-ele fait savoir, soulignant que le renforcement des liens entre voyagistes et prestataires de services est une approche concrète, permettant un déploiement plus rapide des produits et des avantages directs pour les touristes.

La responsable a ajouté que l’association promouvra des programmes de coopération qui pourront être mis en œuvre immédiatement après la signature de l’accord.

"Le tourisme fluvial reste une priorité, offrant un large éventail d’expériences, de l’abordable au haut de gamme. Grâce à cette coopération, les agences de voyages enrichiront leur offre de croisières et d’excursions fluviales, offrant ainsi davantage de choix aux touristes à Hô Chi Minh-Ville", a souligné Nguyên Thi Khanh.

La mégapole du Sud dispose d’un réseau de transport fluvial assez développé avec plus de 100 lignes et des ouvrages infrastructuraux au service du tourisme fluvial. Son accès à la mer et ses liaisons avec les villes et provinces voisines sont des facteurs importants et des conditions favorables à la construction de quais modernes.

Elle compte actuellement près de 47 circuits touristiques, forfaits et produits fluviaux proposés par plus de 45 entreprises touristiques. Le nombre de touristes venus par voie maritime joue un rôle important dans la croissance du tourisme.

Ngô Kim Hoàng, directeur commercial d’Elite of Saigon Cruise, a déclaré que la croisière offrait un voyage unique, guidant les touristes à travers les monuments emblématiques de Hô Chi Minh-Ville, des sites historiques aux merveilles architecturales modernes.

La nouvelle flotte, conçue dans un style de navire de croisière moderne et pouvant accueillir jusqu’à 450 passagers, devrait insuffler un nouveau dynamisme au secteur du tourisme fluvial de la ville.

Ce produit cible les voyageurs de milieu et haut de gamme, notamment pendant la haute saison, lorsque des visiteurs internationaux en provenance de Singapour, de Chine, d’Europe et des États-Unis arrivent, a indiqué Ngô Kim Hoàng.

Hô Chi Minh-Ville a accueilli 845 400 visiteurs par voie maritime en 2018, 786.700 en 2019, 297.600 en 2020. Depuis 2023, la ville a progressivement enrichi l’offre disponible pour continuer à développer le tourisme fluvial.

VNA/CVN