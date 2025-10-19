Les maisons centenaires de Dông Thap séduisent les touristes

Dans la province de Dông Thap, les demeures anciennes situées dans les communes de Cai Bè, Long Khanh ou encore le quartier de Cai Lây séduisent de plus en plus de visiteurs vietnamiens et étrangers. Vieilles de plus d'un siècle, ces maisons se distinguent par leur architecture singulière et leur atmosphère imprégnée de la culture rurale du Sud du Vietnam.

On dénombre aujourd'hui plus de 48 maisons "rường" (maison traditionnelle vietnamienne) centenaires encore préservées dans la région. Spacieuses et finement sculptées, elles incarnent de véritables œuvres d'art, témoignant du savoir-faire et de la sensibilité esthétique des ancêtres venus s'établir dans le delta du Mékong.

Le village ancien de Dông Hoa Hiêp, dans la commune de Cai Bè, compte sept maisons typiques construites selon le modèle traditionnel du Sud : cinq travées, trois annexes et des motifs finement sculptés et décorés. Ce site est considéré par les chercheurs culturels comme un patrimoine culturel précieux et un atout majeur pour le développement de l'écotourisme.

Selon Nguyên Thanh Tuân, vice-président du Comité populaire de Cai Bè, le village attire chaque année environ 100.000 visiteurs, dont plus de 75% d'étrangers. Ces derniers viennent admirer les boiseries, les poutres et les panneaux décoratifs finement sculptés, ainsi que les jardins luxuriants qui entourent les habitations, créant un paysage à la fois rustique et poétique.

La maison de Phan Van Duc, construite en 1850 sur un terrain de 19.000 m², illustre l'harmonie entre l'architecture coloniale française et celle du Sud du Vietnam. On y trouve encore des colonnes en bois de "câm xe", des autels incrustés de nacre et un décret royal délivré sous le règne de l'empereur Tu Duc.

Dans la commune de Cai Bè, l'ancienne maison de Lê Quang Xoat a été édifiée au début du XVIIIᵉ siècle sur plus de 700 m². Inspirée de l'architecture "rường" de Huê mais imprégnée de l'identité du Sud, elle est entièrement construite en bois précieux. En 2014, elle a été classée monument historique et culturel provincial, bénéficiant du soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour le développement du tourisme communautaire.

En outre, la maison de Nguyên Hoàng Viêt, à Long Khánh, construite en 1890, conserve intacte sa structure en trois travées et trente-deux colonnes de bois rares.

Tous les éléments de la charpente, des colonnes, des cloisons et des panneaux décoratifs ont été finement sculptés à la main, sans aucun clou ni outil mécanique moderne. À l'intérieur, la maison abrite de nombreux objets de valeur transmis de génération en génération, tels que des panneaux d'inscriptions incrustés de nacre, des autels ornés et de magnifiques ensembles de mobilier en bois ciselé.

Selon Vo Pham Tân, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, ces maisons anciennes, associées aux vergers et aux paysages fluviaux paisibles, constituent un atout majeur du tourisme durable à Dông Thap. La province prévoit de restaurer et valoriser ce patrimoine pour en faire un modèle du tourisme écologique dans le delta du Mékong.

