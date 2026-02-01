Le sport vietnamien signe une année historique de performances et de records

En 2025, le sport vietnamien a signé une saison historique, marquée par des performances remarquables. Au-delà de l’Asie du Sud-Est, ses athlètes ont multiplié les exploits sur la scène continentale et mondiale.

Photo : VNA/CVN

Volley-ball féminin : les Thaïlandaises détrônées à la SEA V-League

L’équipe féminine de volley-ball du Vietnam a fait tomber l’“empire” thaïlandais après des décennies à se contenter de la deuxième place lors de la Ligue de volley-ball d’Asie du Sud-Est (SEA V-League), tenue du 8 au 10 août à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

La victoire au bout du suspense (3-2) leur offre le titre de champion et confirme qu’elles ont désormais l’épaisseur pour rivaliser d’égal à égal avec les meilleures équipes d’Asie. Elles ont terminé l’année 2025 à la 28e place mondiale, selon le dernier classement de fin d’année publié par la Fédération internationale de volley-ball (FIVB).

Xiangqi : Lai Lý Huynh champion du monde, fin de l’hégémonie chinoise

Photo : CTV/CVN

Le 27 septembre 2025, Lai Lý Huynh a tourné une page majeure du xiangqi (co tuong en vietnamien) du pays en remportant le Championnat du monde, dans la catégorie standard. Il est le premier joueur non chinois à remporter le titre individuel masculin aux Championnats du monde. Inaugurée en 1990 et disputée à 18 reprises, l’épreuve avait jusque-là été dominée par la Chine dans sa catégorie la plus prestigieuse : l’individuel masculin standard. Forte de sa longue histoire et de sa tradition du xiangqi, la Chine semblait avoir établi un véritable “empire”, rendant le rêve d’un sacre mondial presque impossible pour toute autre nation.

Badminton : cap historique avec Nguyên Thùy Linh

Photo : VNA/CVN

Finaliste sur des tournois élargis d’Allemagne et du Canada, Nguyên Thùy Linh a grimpé au 18e rang mondial, le meilleur classement jamais atteint par une Vietnamienne.

Ce classement marque une avancée majeure dans la carrière de la “reine de beauté du badminton” vietnamien. Auparavant, en octobre 2023, Nguyên Thùy Linh avait déjà écrit l’histoire en intégrant le Top 20 mondial (20e), reléguant loin derrière le record de son aînée Vu Thi Trang (34e).

Surnommée pour son élégance et sa grâce, elle séduit surtout par son talent et un palmarès qui s’étoffe sur les courts. Elle a confirmé depuis plusieurs années son statut de numéro un au Vietnam, enchaînant les titres nationaux et les performances marquantes sur la scène internationale. Désormais, elle vise le Top 15 mondial.

Athlétisme : Nguyên Thi Oanh, "la légende des légendes"

Photo : VNA/CVN

Aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), disputés en décembre en Thaïlande, Nguyên Thi Oanh a effacé le record de sa devancière Nguyên Thi Huyên pour devenir l’athlète la plus titrée de l’histoire de ce rendez-vous sportif. Avec 15 médailles d’or, elle s’impose comme une icône de l’athlétisme vietnamien et une figure majeure du sport régional.

Nguyên Thi Oanh est née le 15 août 1995 dans le district de Lang Giang, province de Bac Giang (aujourd’hui rattaché à la commune de Tiên Luc, province de Bac Ninh). Elle a été élue deux fois Athlète exemplaire de l’année au niveau national, en 2019 et 2022. Avec 15 médailles d’or remportées aux SEA Games, elle est la deuxième athlète vietnamienne la plus titrée de l’histoire des Jeux, derrière la nageuse Nguyên Thi Anh Viên (25 médailles d’or).

Sepak takraw féminin : un sacre mondial arraché au finish

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est entré dans l’histoire le 21 mars en battant son rival de toujours, la Thaïlande, et a ainsi remporté son tout premier titre de sepak takraw dans la catégorie quadrant féminin, à la Coupe du monde organisée en Inde, avec la participation de 20 pays et territoires et d’environ 300 athlètes et entraîneurs.

Ce match a opposé deux des équipes les plus fortes du monde. La Thaïlande, longtemps considérée comme la puissance du sepak takraw en tant que berceau de ce sport, domine la scène internationale depuis des décennies.

Avec une équipe de choc composée de Trân Thi Ngoc Yên, Nguyên Thi My, Nguyên Thi Ngoc Huyên et Nguyên Thi Yên, le Vietnam a fait preuve d’une technique et d’une coordination exceptionnelles.

Le sepak takraw, souvent appelé “kick-volley”, est un sport dynamique pratiqué avec un ballon en rotin ou en plastique semblable à un ballon de volley-ball. Les joueurs doivent éviter d’utiliser leurs mains, s’appuyant plutôt sur leurs pieds, leurs genoux, leur poitrine et même leur tête pour frapper le ballon par-dessus le filet.

E-Sport : le Vietnam triomphe à la PUBG Nations Cup

Photo : CTV/CVN

Lors de la soirée du 27 juillet, à Séoul, en République de Corée, pour l’ultime journée de la Coupe des nations PUBG (PUBG Nations Cup) 2025, l’équipe d’e-sport du Vietnam a surclassé une concurrence relevée pour s’emparer du titre mondial, tout en établissant un record de points inédit dans l’histoire de la compétition.

Ce sacre rapporte non seulement le trophée et une prime de 150.000 dollars, mais il fait aussi tomber le record de points de la PUBG Nations Cup et met un terme à la domination de la République de Corée lors des deux dernières éditions. Par ailleurs, l’éditeur a annoncé un partage des recettes additionnelles d’environ 450.000 dollars entre les équipes, selon leur classement.

PUBG, acronyme de PlayerUnknown’s Battlegrounds, est un jeu lancé en accès anticipé en 2017 par la société sud-coréenne Krafton. Titre emblématique du battle royale, il a initié une vague de jeux inspirés du même modèle. D’abord commercialisé en version payante, PUBG est devenu gratuit pour tous les utilisateurs en 2022.

Tir sportif : razzia vietnamienne aux SEA Games

Photo : VNA/CVN

Huit médailles d’or et la première place au classement des nations pour la sélection de tir sportif aux SEA Games 33. La tireuse Trinh Thi Thu Vinh en est l’exemple le plus emblématique. Avec quatre médailles d’or, dont deux en individuel et deux par équipes, assorties de trois records de ces Jeux, elle a affirmé sa domination régionale et laissé entrevoir de solides perspectives sur la scène mondiale.

Billard : l'année dorée de Duong Quôc Hoàng

Photo : CTV/CVN

Duong Quôc Hoàng, surnommé “Hoàng Sao”, a vécu une année 2025 flamboyante, en empilant les titres nationaux et en s’illustrant sur la scène mondiale, notamment avec l’équipe d’Asie victorieuse de la Reyes Cup 2025. Des résultats qui renforcent le crédit du billard vietnamien à l’international.

Handball de plage féminin : triplé asiatique et billet mondial

Photo : CTV/CVN

L’année 2025 marque un tournant pour le handball vietnamien sur la scène régionale et continentale. Aux Championnats d’Asie du Sud-Est 2025 en Thaïlande, l’équipe nationale a décroché une médaille d’or et une médaille d’argent en handball en salle. Sous la houlette de l’entraîneur Nguyên Thanh Tùng, les joueuses ont brillamment confirmé leur statut.

Mi-mai, l’équipe féminine de handball de plage a hissé haut les couleurs nationales aux Championnats d’Asie de la discipline à Oman. Composée notamment de Nguyên Thi Nhung, Pham Thi My Hang et Nguyên Thi Trà My, elle a conquis pour la troisième fois le titre continental, décrochant ainsi son billet pour les Championnats du monde 2026.

Histoire inspirante : trois sœurs, trois ors aux SEA Games

Photo : CTV/CVN

Image de l’année : trois sœurs issues d’une famille d’arts de pratiquants martiaux de Huê (Centre) montent ensemble sur la plus haute marche du podium, chacune dans une catégorie différente, aux SEA Games 33. Leur parcours, fait d’abnégation et de résilience, illustre la force de l’esprit martial et la détermination vietnamienne.

Phuong Nga/CVN